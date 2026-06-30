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खनन माफिया पर 305 करोड़ जुर्माना फिर नई लीज, हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा-ये मेहरबानी क्यों?

ग्वालियर में अवैध पत्थर खनन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई. विभाग ने ब्लैकलिस्ट की बजाए दी नई लीज. हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब.

GWALIOR HIGH COURT BENCH
खनन माफिया पर 305 करोड़ जुर्माना फिर नई लीज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 10:13 PM IST

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ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की डबल बेंच ने अवैध खनन को लेकर लगाई गई एक याचिका में खनिज विभाग को लताड़ लगाई है. याचिका में दावा किया गया है कि, पत्थर खनन माफिया पर 305 करोड़ रुपये का जुर्माना बकाया है लेकिन वसूली की बजाय विभाग ने मेहरबानी दिखाते हुए नई लीज भी दे दी है.

17 दिसंबर 2025 में लगाई थी जनहित याचिका

ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अकरम खान ने बीते 17 दिसम्बर 2025 को एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें बताया गया था कि, ग्वालियर जिले में खनन माफिया लगातार काली गिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं. यहां तक की कई खनन माफियाओं पर पिछले 9 वर्ष से जुर्माना जो लगभग 305 करोड़ रुपये बकाया है, लेकिन खनिज विभाग पेनल्टी वसूलने में विफल साबित हुआ है. अवैध खनन के लिए लगाई गई पेनल्टी में नियम के अनुसार जुर्माना ना भरने संबंधित खदान के खनन संचालक को ब्लैकलिस्ट करने और उनकी खनन गतिविधियों पर तारकल रोक लगानी चाहिए थी.

PIL ILLEGAL STONE MINING MAFIA
हाईकोर्ट ने पेनाल्टी वसूल नहीं करने पर उठाए सवाल (Gwalior High Court)

विभाग ने ब्लैकलिस्ट करने की बजाए दी नई लीज

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि, पेनल्टी वसूलने की जगह खनिज विभाग के अफसरों ने खनन माफिया से गठजोड़ कर उन्हें फायदा पहुंचाते रहे. कई खनन माफिया जो करोड़ों रुपए का जुर्माना ना जमा करने पर ब्लैकलिस्ट होना चाहिए थे, उन्हीं को विभागीय अफसरों ने पुरानी खदानों को नवीनीकरण कर आवंटित कर दिया. जिससे साफ नजर आता है कि, खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी खुद इन खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं.

PIL ILLEGAL STONE MINING MAFIA
17 दिसंबर 2025 में लगाई थी जनहित याचिका (Gwalior High Court)

बिलौआ और बरजा में नियमों को ताक पर रखकर खनन

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में इस बात का भी जिक्र किया कि, ग्वालियर के बिलौआ और बरजा गांव में काली गिट्टी की खदाने हैं. यहां के खनन माफियाओं ने नियमों को ताक पर रखकर 25 से 30 मीटर तक खुदाई कर गांवों में बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए हैं. जो हादसों का भी बड़ा कारण बनेंगे. साथ ही इतनी गहरी खुदाई से पर्यावरण को भी काफी नुकसान हुआ है.

हाईकोर्ट ने पेनाल्टी वसूल नहीं करने पर उठाए सवाल

याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से नाराजगी जताते हुए सवाल किया कि, "जब अवैध खनन करने वालों पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी बकाया है, तो उनसे अभी तक वसूली क्यों नहीं की गई? सरकारी राजस्व को चूना लगाने वाले इन डिफॉल्टरों को वापस खनन लीज किस आधार पर दे दी गई."

हाईकोर्ट के सवाल पर सरकार के अपर महाधिवक्ता ने सरकार के जवाब के लिए एक हफ्ते का समय मांगा है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 7 दिन का समय दे दिया है. मामले में अगली सुनवाई अब 6 जुलाई 2026 को होगी.

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