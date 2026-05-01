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अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खुद कर सकेंगे प्राचार्य का चयन, सीनियरटी रूल्स नहीं होंगे लागू: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों में प्राचार्य चयन को लेकर सुनाया ऐतिहासिक फैसला. विदिशा के पीजी कॉलेज ने दी थी चुनौती.

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अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खुद कर सकेंगे प्राचार्य का चयन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खुद से प्राचार्य और प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति कर सकेंगे. हाईकोर्ट ने यह फैसला विदिशा जिले के पीजी कॉलेज को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनाया है.

विदिशा के पीजी कॉलेज का मामला

मामला 2021 में जारी हुए 2 आदेशों से जुड़ा है, हाईकोर्ट के सीनियर वकील एमपीएस रघुवंशी के मुताबिक, "2021 में विदिशा के एसएसएल जैन पीजी कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सोभा जैन के रिटायर होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज के ही डॉ एस के उपाध्याय को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर दिया था. लेकिन नए प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति के कुछ समय बाद ही शासन के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक ने उनकी नियुक्ति का आदेश रद्द करते हुए वरिष्ठता के आधार पर कॉलेज की प्रोफेसर डॉ अर्चना जैन को प्रभारी पद का प्रभार सौंपने के आदेश जारी कर दिए थे."

शासन के आदेश को संस्थान समिति ने दी थी चुनौती

इस नए आदेश के बाद एसएसएल जैन पीजी कॉलेज प्रबंधन समिति ने इसे स्वायत्तता पर हस्तक्षेप मानते हुए अतिरिक्त संचालक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. जिस पर शुरुआती दौर में ग्वालियर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई की और फैसला मध्य प्रदेश शासन के हक में सुनाया जिस पर कॉलेज समिति ने पुनर्विचार याचिका दायर की और केस युगलपीठ में पहुंचा. लंबे समय से चले आ रहे इस मामले पर शुक्रवार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया.

'संस्थान द्वारा चयन के बाद कोर्ट या सरकार नहीं करेंगे हस्तक्षेप'

अपने निर्णय में ग्वालियर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने वरिष्ठतम शिक्षक को प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान के 25 अगस्त 2021 और 8 सितंबर 2021 को जारी दोनों परिपत्र निरस्त कर दिए. साथ ही हाईकोर्ट की युगलपीठ ने स्पष्ट कहा है कि, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति खुद करने का संवैधानिक अधिकार है और राज्य शासन वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति का नियम इन संस्थानों पर लागू नहीं कर सकती है. साथ ही कहा है कि यदि एक बार संस्थान द्वारा किसी योग्य व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है तो उसकी उपयुक्तता पर न्यायालय और सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी.

'संस्थान को प्राचार्य के चुनाव की आजादी होना चाहिए'

एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी के मुताबिक, "कोर्ट रूम में न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि, प्राचार्य की भूमिका किसी भी शिक्षण संस्थान में केंद्रीय होती है, वह शिक्षण संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुशासन और प्रशासन को सुनिश्चित करता है. ऐसे में संस्थान इस बात के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि वह अपनी योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर योग्य व्यक्ति का चुनाव करे. भले ही वह व्यक्ति कनिष्ठ हो या वरिष्ठ.

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