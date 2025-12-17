ETV Bharat / state

अपात्र लोगों को मिली पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट नाराज, 4 हफ्तों में राज्य शासन को देना होगा जवाब

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपात्र लोगों को मिल रही पुलिस सुरक्षा पर जताई नाराजगी. राज्य शासन से 4 हफ्ते में जवाब किया तलब.

अपात्र लोगों को मिली पुलिस सुरक्षा पर हाईकोर्ट नाराज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 3:47 PM IST

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अपात्र लोगों को मुहैया कराई जा रही पुलिस सुरक्षा को लेकर लगाई गई एक याचिका पर सुनवाई है. इस मामले में न्यायालय ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में सरकार से जवाब पेश करने को कहा है. याचिका में बताया गया है कि ग्वालियर में 19 लोगों की सुरक्षा में 33 पुलिसकर्मी लगे हैं. इनमें से कई अपात्र लोग हैं जो पुलिस सुरक्षा लिए हैं जबकि ग्वालियर में पुलिस बल की कमी है.

अपात्र लोगों को मिल रही पुलिस सुरक्षा

ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नवल किशोर शर्मा की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि ग्वालियर में पुलिस बल की कमी के बाद भी कई अपात्र लोगों की निजी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं.

याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट डीपी सिंह के मुताबिक याचिका के जरिए कोर्ट को बताया गया था कि "पूर्व में कोर्ट द्वारा निजी व्यक्तियों को दी जाने वाली पुलिस सुरक्षा की समीक्षा के आदेश के बावजूद वर्तमान में कई लोग पुलिस सुरक्षा लिए घूम रहे हैं जबकि वे इसके लिए पात्र नहीं हैं."

ग्वालियर में 19 लोगों की सुरक्षा में 33 पुलिसकर्मी

इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान यह बात उठाई गई कि आरटीआई से मिली जानकारी में वर्तमान में ग्वालियर के 19 ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा में 33 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. इन लोगों में विनय सिंह समेत कई लोग पुलिस सुरक्षा के लिए अपात्र हैं. विनय सिंह को मिली पुलिस सुरक्षा के दौरान ही उन पर 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं. ऐसे में इसे पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग करना समझा जा सकता है.

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य शासन से 4 हफ्ते में जवाब किया तलब (ETV Bharat)

राज्य शासन से 4 हफ्तों में जवाब देने नोटिस जारी

वकील डीपी सिंह का कहना था कि "पुलिस सुरक्षा के नाम पर शासन का लाखों रुपये खर्च हो रहा है. जबकि कई लोग पुलिस सुरक्षा की पात्रता में भी नहीं आते हैं." वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पूरी बात सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने इसे जनहित का मामला मानते हुए राज्य शासन को संबंधित विषय पर नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है.

पूर्व में भी टिप्पणी कर चुका है हाईकोर्ट

इसके पहले भी ग्वालियर हाईकोर्ट में संजय शर्मा और दिलीप शर्मा को पात्रता के खिलाफ मिली पुलिस सुरक्षा को लेकर सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी और कहा था कि, ऐसे अपात्र व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए साथ ही न्यायालय ने दिलीप और संजय शर्मा पर सुरक्षा के नाम पर हुए खर्च की राशि के वसूली के भी आदेश दिए थे. इसके साथ साथ कोर्ट ने पुलिस सुरक्षा देने के लिए ठोस और स्पष्ट नियम बनाए जाने की बात भी कही थी.

