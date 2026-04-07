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पति पत्नी राजी खुशी लें तलाक, ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने महिला को दी प्रेमी संग रहने की इजाजत

ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने महिला को उसके प्रेमी के साथ रहने की दी इजाजत. पति ने प्रेमी पर बंधक बनाने का लगाया था आरोप.

GWALIOR HIGH COURT BENCH DECISION
हाईकोर्ट ने महिला को दी प्रेमी के साथ रहने की इजाजत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 12:03 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 2:36 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक हैरान कर देने वाले मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए एक महिला को ना सिर्फ उसके प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दी है बल्कि पति के साथ आपसी सहमति से तलाक लेने की भी सलाह दी है. महिला करीब 3 हफ्ते से पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी.

डेढ़ साल पहले हुई थी शादी

सोमवार को ग्वालियर हाईकोर्ट ने एक युवक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला दिया. युवक ने याचिका में आरोप लगाया था कि, उसकी पत्नी को कुलदीप नाम के युवक ने बंधक बनाकर अपने पास रखा हुआ है. उसने बताया कि उसकी शादी करीब डेढ़ साल पहले नवंबर 2024 में हुई थी. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तो कोर्ट में पेश हुई याचिकाकर्ता की पत्नी ने कोर्ट के सामने ही अपने प्रेमी का हाथ पकड़ लिया.

WOMAN LEFT HUSBAND LIVING BOYFRIEND
हाईकोर्ट ने पति-पत्नी को आपसी सहमति से तलाक की दी सलाह (ETV Bharat)

'मैं कुलदीप के साथ रहना चाहती हूं'

महिला ने कोर्ट के सामने बताया कि, उसे बंधक नहीं बनाया गया बल्कि वह अपनी मर्जी से प्रेमी कुलदीप के साथ रह रही है. महिला ने बताया कि उसका पति ड्राइवर है और काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहता है. इसी बीच उसे कुलदीप से प्रेम हो गया और अब वह उसके साथ ही रहना चाहती है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों की काउंसलिंग भी कराई लेकिन यहां भी महिला ने पति के साथ रहने से इंकार कर दिया. वहीं 20 दिन से बॉयफ्रेंड के साथ रह रही पत्नी के साथ याचिकाकर्ता पति ने भी रहने से मना कर दिया.

'आपसी सहमति से तलाक लेने की दी सलाह'

हाईकोर्ट वकील विश्वजीत रतोनिया ने बताया, "इस तरह की परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने याचिका निराधार पाई और महिला की इच्छा अनुसार उसे अपने मायके और प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी साथ ही याचिका पर खात्मा मानते हुए याचिकाकर्ता पति और उसकी पत्नी को आपसी सहमति से तलाक लेने की सलाह दी, जिससे दोनों अपने जीवन में अपनी मर्जी से आगे बढ़ सके."

पुरानी छावनी इलाके में रहने वाले पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुरानी छावनी थाने में दर्ज कराई थी. जिस पर पुलिस ने महिला को बरामद कर कोर्ट में पेश किया था जिस पर अब न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है.

Last Updated : April 7, 2026 at 2:36 PM IST

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