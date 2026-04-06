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पति 40 बरस का और नाखुश पत्नी 19 की, ग्वालियर हाईकोर्ट ने दिया प्रेमी संग जीने का अधिकार

ग्वालियर में शादीशुदा युवती को प्रेमी संग रहने की हाईकोर्ट ने दी अनुमति. लेडी कांस्टेबल शौर्य दीदी करेगी कपल की रक्षा.

Gwalior HC on live in relationship
ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने युवती को दी प्रेमी के साथ रहने की इजाजत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 5:12 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 5:43 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच ने एक शादीशुदा युवती को उसके प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दी है. ये फैसला उच्च न्यायालय में युवती की ओर से दी गई उम्र की दलील और सभी पक्षों को सुनने के बाद दिया है. मामला बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत सुनवाई में लाया गया था, जिसमें युवती के पति की ओर से याचिका लगायी गई थी.

एक साल पहले हुई थी शादी, पति ने लगाई याचिका

ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच में एक 19 वर्षीय युवती के पति की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी शादी एक साल पहले 2025 में हुई थी, लेकिन अब उसकी पत्नी, अनुज नाम के युवक के साथ उसे छोड़कर अवैध रूप से रह रही है. पुलिस द्वारा युवती को अभिरक्षा में लेकर ग्वालियर के वनस्टॉप सेंटर में शिफ्ट किया गया. इसके बाद जब मामले में सुनवाई हुई, तो युवती को उच्च न्यायालय की डबल बेंच में सुनवाई के लिए लाया गया था. जहां उसने अपना पक्ष पक्ष रखा.

Married woman allow live with lover
शादीशुदा युवती को प्रेमी के साथ रहने की मिली इजाजत (ETV Bharat)

युवती ने कहा 21 साल का अंतर, शादी में समन्वय नहीं बना रहा

सरकारी वकील अंजलि ज्ञाननी के मुताबिक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस आनंद पाठक और पुष्पेंद्र यादव की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद युवती का पक्ष भी जानना चाहा. इस पर युवती का कहना था कि "उसके पति की उम्र 40 साल है, जबकि उसकी महज 19 वर्ष है. दोनों की उम्र में 21 साल का बड़ा अंतर है.

जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है. इस वजह से अक्सर दुर्व्यहार का भी शिकार हुई. वहीं, अलग रहने पर युवती का कहना था कि वह बालिग है. उसे किसी बंधन में नहीं रखा गया, बल्कि वह अपनी मर्जी से रह रही है."

कोर्ट ने दी प्रेमी के साथ रहने की इजाजत

युवती का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी बात को तरजीह दी और सरकारी वकील द्वारा काउंसलिंग कराई, लेकिन युवती ने अपना फैसला नहीं बदला और साथ ही उसने अपने प्रेमी अनुज के साथ रहने की इच्छा जताई. जब इस बारे में प्रेमी अनुज से पूछा गया, तो उसने भी इस पर सहमति जताई और युवती का ख्याल रखने का आश्वासन दिया.

जिसके बाद कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए पति अवधेश की याचिका खारिज कर दी और युवती को उसके प्रेमी अनुज के साथ रहने की इजाजत दे दी. इस दौरान कोर्ट ने 6 महीने के लिए बतौर शौर्य दीदी एक लेडी कांस्टेबल को साथ में सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने के निर्देश दिए और साथ ही सरकारी वकील अंजलि ज्ञानानी को भी संपर्क में रहकर उसकी काउंसलिंग के भी निर्देश दिए हैं.

Last Updated : April 6, 2026 at 5:43 PM IST

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