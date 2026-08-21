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हाईकोर्ट में एक इशारे पर मिलेगा नाश्ता, जजों ने तलाक रोक कपल को बनाया कैफे मालिक

आर्थिक तंगी से टूटने की कगार पर था रिश्ता असल में 27 साल पहले जीवनसाथी बने दिव्यांग दंपति (मूक बधिर) की शादी के कुछ सालों बाद ही दो बेटियों का जन्म हुआ, जो उनने संसार में खुशियां लायीं. लेकिन जल्द वे आर्थिक तंगी से परेशान हो गए और मामला संभलने की बजाय बिगड़ता गया. आपसी मतभेद इतने बढ़े की बात तलाक तक पहुंच गई. 8 वर्षों पहले दिव्यांग दंपति ने शादी खत्म करने तलाक की अर्जी लगायी तो कोर्ट के निर्देश पर फैमिली काउंसलिंग शुरू हुई. जिसमें यह बात निकल कर सामने आई की ये रिश्ता आर्थिक तंगी के चलते टूटने की कगार पर आया है.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच परिसर में गुरुवार एक ऐसी मानवीय एवं प्रेरणादायी पहल का शुभांरभ हुआ, जिसने सकारात्मक न्याय के साथ-साथ सम्मानजक पुनर्वास और स्वावलंबन की दिशा में एक नई मिसाल स्थापित की. जो दंपति कभी एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, कोर्ट काउंसलिंग से ना सिर्फ दोनों का विवाद खत्म हुआ बल्कि अब हाई कोर्ट की पहल पर इस दिव्यांग दम्पति को आर्थिक मजबूती देने एक कैफे की शुरुआत कराई गई. जिसे नाम दिया गया है 'इशारा कैफे.'

दिल्ली में चलते थे कैफे, काउंसलिंग से दूर कराये मतभेद

काउंसलिंग के दौरान यह भी पता चला कि, शादी के बाद दिव्यांग दंपति पूजा और दीपक गुप्ता दिल्ली में एक एनजीओ की मदद से एक कैफे चला कर अपना जीवन यापन करते थे. लेकिन समय के साथ साथ कमाई गिरती गई और कैफे बंद हो गया. जिससे उनके आर्थिक संकट खड़ा हो गया था और रुपयों की तंगी का असर इस रिश्ते पर पड़ने लगा था. काउंसलिंग के दौरान मूक बधिर मध्यस्थों के जरिए उनकी सभी समस्याएं जानने के बाद उनके आपसी मतभेद दूर कराये गए और इस तरह रिश्ता टूटने से बच गया.

हाईकोर्ट की पहल पर शुरू कराया कैफे

अब समस्या सामने खड़ी थी दोनों के जीवन यापन की, तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ये मामला किसी तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया के संज्ञान में लाया गया. ऐसे में इस दिव्यांग दंपति की मूल समस्या आर्थिक परेशानी को दूर कराने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में ही एक कैफे शुरू कराने का निर्णय लिया गया. जिससे उनके पुनर्वास और रोजी रोटी का इंतज़ाम हो सके और एक सम्मानित जीवन की फिर से शुरुआत हो सके.

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मूकबधिर दिव्यांग दंपती का रिश्ता बचाया (ETV Bharat)

एमपी हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने किया उद्घाटन

गुरुवार को इस कैफे की शुरुआत ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में हुई, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने किया. इस कैफे की नाम 'इशारा' रखा गया है.

सफेद बोर्ड बनेगा ग्राहकों से संवाद का मीडिएटर

चूंकि दिव्यांग दीपक और पूजा पहले भी दिल्ली में कैफे चलाते थे. ऐसे में पूजा गुप्ता को अंग्रेज़ी की समझ है और वे अंग्रेज़ी पढ़ और लिख लेती हैं. बोल और सुनने की समस्या होने के चलते इस कैफे में ग्राहकों से संवाद के लिए एक सफेद बोर्ड का सहारा लिया जाएगा. ग्राहक वाइट बोर्ड पर ही अपना ऑर्डर लिख कर दे सकेंगे.