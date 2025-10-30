ETV Bharat / state

बेमौसम बारिश से किसान की आंखों में आंसू, तस्वीरें बयां कर रही दर्द, चौपट हुई पूरी फसल

जब ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव सर्वा गांव में पहुचे, तो कुदरत की मार झेल रहे किसानों का दर्द सामने आ गया. कच्चे कीचड़ भरे रास्ते पर पगडंडियों से होते हुए ये किसान ईटीवी भारत की टीम को अपने खेतों तक ले गए. जिससे उनके दुख की तस्वीरें अधिकारियों तक भी पहुंचे. किसान खेतों में बैठा रो रहा है, वह बार-बार बर्बाद हुई फसल की ओर निहार रहा है. कह रहा है कि कर्ज लेकर बोवनी की थी. खेतों में फसल लहलहाए इसलिए यूरिया डीएपी खाद की मारामारी में भी लाइन में लग कर रातें गुजारी, लेकिन बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया. अब परिवार पालने का संकट सामने दिख रहा है.

बारिश से हुई बर्बादी में गांव-गांव चपेट में आ गये. चंबल संभाग के मुरैना, भिंड और ग्वालियर संभाग के शिवपुरी, श्योपुर, गुना, ग्वालियर जिलों में धान और सरसों का खासा नुकसान हुआ है. इन हालातों की स्थिति और किसान का दर्द जानने भिंड के सर्वा गांव में ईटीवी भारत ग्राउंड जीरो पर पहुचा. ये वो गांव हैं, जहां भिंड जिले में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है. यहां किसान अपनी पूरी मेहनत गंवा बैठा है, जिसकी तस्वीरें खुद उसका दर्द बयां कर रही हैं.

ग्वालियर: पहले बारिश के मौसम में अति वर्षा और अब मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिनों से हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है. इस बारिश में सबसे ज्यादा फसल का नुकसान ग्वालियर संभाग में हुआ है. खेतों में धान की फसल पक कर तैयार थी. कुछ कटाई के बाद मंडियों में पहुंच गई और कुछ खेतों में खड़ी थी. लेकिन इंद्र देव का कहर ऐसा बरपा कि न मंडी में खड़ा किसान इससे बचा और न खेतों में खड़ी फसल. पकी हुई धान के खेतों में पानी भरा हुआ है और फसल पानी में तैर रही है. किसान इस चिंता में सिर पकड़ कर बैठे हैं कि अब घर कैसे चलेगा.

कटी फसल खेत से निकालने का भी नहीं मिला मौका

सर्वा गांव में 5 हजार बीघा जमीन पर किसानों ने धान की बुवाई की थी, लेकिन पिछले 40 घंटों से रुक-रुक कर हो रही बारिश ने फसल को चौपट कर दिया. कई किसान अपना धान काट कर मंडी पहुंच गए थे, तो कुछ ने धान काट कर खेतों में रख दिया था. लेकिन जब बारिश शुरू हुई तो उसे हटाने का भी मौका नहीं मिला. देखते ही देखते पकी फसल सड़ कर खराब हो गई. वहीं, जो फसल खेतों में खड़ी थी, वह पूरी तरह पानी में बिछ गई है. ये फसल अब न इंसानों को नसीब हो सकती है और न ही पशुओं के खाने लायक बची है.

किसानों के सामने परिवार पालने का संकट

ईटीवी भारत से बातचीत में गांव के एक बुजुर्ग किसान ने कहा कि "धान की फसल का इतना नुकसान हो गया है कि अब समझ नहीं आ रहा है कि इस फसल को अब कौन खरीदेगा. वह यह सोचकर परेशान हैं कि पूरे साल बाल-बच्चे कैसे पालेंगे. उन्होंने 10 बीघा खेत में धान लगाई थी. लेकिन पूरी धान गीली हो गई, जो पहले कटवा कर रखी थी वह भी खराब हो गई है. वहीं, जो फसल काटने के लिए खेतों में खड़ी थी, वह खेतों में बिछ गई. अब वह फसल कैसे कटेगी पता नहीं, क्या होगा अब सब भगवान भरोसे है."

कई किसानों को धान में 100 फीसदी नुकसान

सर्वा मौजे में किसानों ने 5 हजार बीघा खेतों में धान की बुवाई की थी. किसी ने 10 बीघा में धान लगाया था, तो किसी ने 100 बीघा में, लेकिन अब सब खाली हाथ हैं. खुली पड़ी कटी हुई धान के पास बैठे एक युवा किसान ने बताया कि "फसल का 100 फीसदी नुकसान हो गया है. जब बारिश शुरू हुई तब नहीं लगा था कि 2 दिनों तक बारिश होगी. लेकिन इस बारिश से पूरी फसल ही खत्म हो गई है." इसी बीच अपने खेत से लौटे एक और बुजुर्ग किसान से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि "25 बीघा में धान बोया था. उम्मीद थी कि इससे करीब 200 से 250 क्विंटल धान पैदा होगा, लेकिन अब 2 पैसे की भी फसल नहीं बची."

खेत साफ कराने घर से लगाना होगा पैसा

किसान इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि अब तक उनके खेतों का सर्वे करने प्रशासन का कोई नुमाइंदा नहीं आया है, तो इस नुकसान का फसल मुआवजा कैसे मिलेगा. क्योंकि अगर उनकी फसल मंडी में बिक्री होती, तो उसका भाव 2500 से 3 हजार रुपये प्रति क्विंटल मिलता. लेकिन अब ये फसल एक पैसा भी नहीं देगी. ऊपर से अगली फसल की तैयारी के लिए पहले खेतों से ये धान कटवाने पड़ेंगे. इसके लिए कटाई मशीन वालों को 4 हजार रुपये प्रतिघंटे के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा, जिसके लिए अब घर से सारे पैसे लगाने पड़ेंगे.

मंडी में 800 से ज्यादा ट्रैक्टर धान के भीगे

सिर्फ गांव में मौजूद किसान ही इस बारिश से प्रभावित नहीं हुआ है. इसका असर उन किसानों पर भी पड़ा है, जो गोहद कृषि उपज मंडी में अपनी पकी हुई धान बेचने पहुंचे थे. मंगलवार को गोहद मंडी में गोहद के साथ-साथ जिले के अटेर, गोरमी और मेहगांव से आए किसानों के 800 से ज्यादा ट्रैक्टर में लोड धान बारिश से गीली हो गई. इसके बाद कई किसान लौट गए, कुछ किसानों ने अपनी धान तिरपाल और प्लास्टिक से बचाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा बहुत भीग गया. उनकी धान की बिक्री हो जाए और लागत का कुछ हिस्सा निकल आए इस आस में वे बुधवार को भी मंडी में रुके हुए थे.

बारिश में रुकना किसानों की मजबूरी

जब ईटीवी भारत की टीम गोहद कृषि उपज मंडी के हाल देखने पहुंची, तो मैदानों में 400 से ज्यादा ट्रालियां खड़ी थीं. कुछ किसानों की धान बिक रही थी. वहीं, कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे. कई किसान तो पिछले पांच दिनों से मंडी में रुके हुए थे. मंडी में धान बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते एक किसान का कहना था कि "उनकी मजबूरी है, उन्हें बारिश में यहां रुकना पड़ रहा है. यहां न खाने पीने की व्यवस्था है और न ही बारिश से बचने का आसरा. खेत में तो फसल पसर ही चुकी है, लेकिन जो फसल काटने के बाद वे अपने साथ धान मंडी में लाए हैं, वह भी पानी की वजह से खराब हो गई है. किसानों के धान बचाने के लिए मंडी प्रशासन द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं. बारिश में खुले आसमान के नीचे अपने धान के साथ खड़ा होना पड़ रहा है."

'अब मिट्टी के भाव बिकेगा धान'

मंडी में खड़े दूसरे किसान ने बताया कि "बरसात हुई तो पानी ट्रॉली में भर गया, जिसमें धान रखी हुई थी. जिसकी वजह से पूरी धान गीली हो गई. 10 बीघा जमीन पर धान की बुवाई की थी, जिससे करीब 40 क्विंटल फसल मिली, लेकिन अब सब मिट्टी हो चुका है." वे मंडी में रुके हुए हैं इस बात की उम्मीद में कि उन्हें फसल की जो भी कीमत मिले दे देंगे. जिससे कम से कम ट्रॉली का किराया तो निकल सके. कुछ और किसान भी इसी बात को लेकर परेशान हैं कि वह मंडी तक आ गए, लेकिन अब उनकी फसल यहां बिकेगी या नहीं.

गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना में भी फसल बर्बाद

भिंड के अलावा मुरैना में भी बारिश ने धान को खासा नुकसान पहुंचाया है. गुना जिले में मक्का की फसल भी बर्बाद हो गई है. कई गांव में खेतों से धान और मक्का काटकर मंडी ले जाने के लिए किसानों ने रखा, लेकिन बेमौसम बरसात से पूरी फसल खराब हो गई. रिछेरा पंचायत के किसान महिपाल का कहना है कि "उनके यहां भी मक्का फसल में 100 फीसदी नुकसान हुआ है. खेतों में धनिया और मसूर भी लगाया था, वह भी बर्बाद हो गई." वहीं, शिवपुरी में भी पके धान के खेत पानी से डूब गए हैं, लोग शासन से मुआवजा और इंद्र देव से दोबारा ना बरसने की प्रार्थना कर रहे हैं. इसके अलावा श्योपुर में भी धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है.

प्रशासन ने दिए सर्वे के निर्देश

इस बेमौसम बारिश से ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और दतिया में सबसे ज्यादा धान की फसल को नुकसान हुआ है. किसान की बर्बाद हुई फसल को लेकर जिले के सभी कलेक्टरों ने एसडीएम, तहसीलदार और कृषि विभाग के मैदानी अमले को नुकसान का सर्वे शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. लेकिन ये सर्वे कब पूरा होगा और किसान के हाथ अब क्या आएगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है.