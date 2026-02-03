ग्वालियर बना गुलमर्ग!, खेत और सड़कें बर्फ से पटीं, भितरवार, चीनोर में ओलों से फसल बर्बाद
ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में सुबह गिरे ओले, खेत और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, फसलें तबाह होने से किसानों को भारी नुकसान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 3, 2026 at 11:48 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश में मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है. पश्चिमी विभोक्ष के असर से प्रदेश के कई जिलों में जहां मंगलवार को बारिश हुई. वहीं, ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह ओले गिरे, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है. एक-दो दिन से बादल छाये हुए थे. सुबह से हो रही बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है. ओलों से अंचल के आंतरी, भितरवार, चिनोर इलाके गुलमर्ग का अहसास दिला रहे हैं.
करीब 20-25 मिनट तक गिरे ओले
ग्रामीणों की माने तो सुबह 5 से 6 बजे के बीच करीब 25 से 30 मिनट तक बारिश के साथ ओले गिरे हैं. खेत और सड़कें ओलों से ढकी दिखायी दे रही हैं. फसलों पर सफेद चादर सी बिछ गई है. चिनौर के किसान राम किशन शर्मा ने बताया, "सुबह के समय अचानक बारिश के साथ ओले गिरने की आवाज आने लगी, बाहर निकल कर देखा तो खेत पूरी तरह से ओलों से पटे पड़े थे. हमने वीडियो भी बनाया है. देखने में नजारा तो अच्छा लग रहा था, लेकिन इससे खड़ी फसलों को काफी नुकसान हो गया है."
सड़क, खेत बर्फ से ढके
भितरवार के रहने वाले किसान बबलू सिंह तोमर का भी कहना है, "अंधेरे में जब वह सुबह बाहर आए तो ओले गिर रहे थे, घर बाहर हर तरफ ओले की चादर बिछ गई थी और बर्फबारी हो रही थी. सड़क और जमीन पर बिछे पड़े ओलों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कश्मीर में आ गए हों." भिड़ी गांव के एक युवक ने तो अपने गांव के आसपास की हालत एक वीडियो के जरिए दिखाई है, जिसमें वह आने वाले समय में इससे फसल को नुकसान होगा कहता सुनाई दे रहा है."
- मध्य प्रदेश में ओला और बारिश ने किसानों को रुलाया, अगले 4 दिन भी हो सकते भारी
- IMD का अलर्ट, बर्फीली हवाएं-काली घटाएं, मध्य प्रदेश के 25 जिलों में मावठा बारिश
आज भी बारिश की संभावना
मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, इस वजह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है. 6 फरवरी तक ग्वालियर, भिंड और मुरैना के चंबल अंचल सहित कई जिलों में गरज-चमक के बारिश होने की संभावना है. प्रदेश के कई इलाकों में रविवार-सोमवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से मौसम ठंडा बना हुआ है. मौसम विभाग की माने तो मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना में बारिश होने की संभावना है साथ ही कोहरे का भी अलर्ट है.