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बिस्तर में घुसे करैत सांप ने हेड कांस्टेबल को 2 बार डसा, AI की मदद से टीआई ने बचाई जान

ग्वालियर में सरकारी क्वार्टर में हेड कांस्टेबल को सांप ने डसा, टीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर बचाई जान, अस्पताल में जारी इलाज. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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करैत सांप ने प्रधान आरक्षक को 2 बार डसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 4:03 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 4:55 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) ने लोगों के काम काफी आसान कर दिए हैं, हाल ही में महाकाल मंदिर में एक युवक ने एआई की मदद से हजारों जोड़ों में अपनी चप्पल ढूंढ निकाली, तो वहीं ताजा मामला ग्वालियर का है. जहां एक पुलिसकर्मी को सांप ने डसा तो थाना प्रभारी ने उन्हें अस्पताल पहुंचने और इलाज शुरू होने तक सुरक्षित रखने के लिए एआई से मदद ली.

बिस्तर में घुसे सांप ने दो बार डंसा

मामला ग्वालियर के बिजौली थाना परिसर का है. यहां पदस्थ प्रधान आरक्षक पूरन सिकरवार रात में अपने सरकारी पुलिस क्वार्टर में सो रहे थे. इसी बीच बिस्तर में एक सांप घुस आया और उसने प्रधान आरक्षक को दो बार काट लिया. आरक्षक को आभास होते ही उसने तुरंत थाना स्टाफ को जानकारी दी. जिसके बाद घटना का पता चलते ही, बिजौली थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव भी तुरंत मौके पर पहुंच गए.

हेड कांस्टेबल को सांप ने डसा (ETV Bharat)

AI से पूछा- 'सांप ने काटा तो क्या करें क्या नहीं'

सर्पदंश की स्थिति में सांप के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले उन्होंने सांप का फोटो लिया, साथ ही अंधविश्वास से बचने के लिए उन्होंने एआई की मदद लेने का फैसला लिया. जिससे इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में कोई अनहोनी न हो और समय पर इलाज शुरू हो सके. थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि, "उन्होंने अपने मोबाइल फोन से एआई से स्नेक बाइट की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पूछा था. जिस पर एआई ने बांधने और कट करने को मना किया तो तुरंत सरकारी गाड़ी से पूरन सिंह को लेकर ग्वालियर जयारोग्य अस्पताल के लिए रवाना हो गए.

KRAIT SNAKE BITE HEAD CONSTABLE
बैग से लिपटा करैत सांप (ETV Bharat)

डॉक्टर को दिखाया सांप का फोटो

टीआई सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि, उन्होंने पहले ही बेहट एसडीओपी मनीष यादव को घटना की जानकारी दे दी थी, तो वे पहले ही अस्पताल पहुंच गए थे. उन्होंने इलाज की भी व्यवस्था करा दी थी. जैसे ही गंभीर हालत में प्रधान आरक्षक को लेकर पहुंचे डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया. साथ ही थाना प्रभारी ने भी डॉक्टर्स को फोटो दिखाया, तो उन्होंने बताया की पूरन सिकरवार को करैत नस्ल के सांप ने डंसा था. ऐसे में डॉक्टर्स ने उनका इलाज उसी अनुरूप शुरू कर दिया. वहीं घटना की जानकारी लगने पर ग्वालियर एसपी भी मौके पर अस्पताल मिलने पहुंचे थे."

सांप को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा

टीआई की सूझबूझ और समय पर इलाज मिलने से प्रधान आरक्षक की जान बच गई और अब वे खतरे से बाहर हैं. उनका इलाज अब एक निजी अस्पताल में चल रहा है. वहीं प्रधान आरक्षक के क्वार्टर से करैत सांप को भी रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है.

Last Updated : August 16, 2026 at 4:55 PM IST

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