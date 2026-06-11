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मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, सरकारी अस्पताल ने बढ़ा दिए वार्ड और जांच के रेट

पीआईसीयू वार्ड और अल्ट्रासाउंड जांच की बढ़ाई दरें ( ETV Bharat )