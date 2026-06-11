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मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, सरकारी अस्पताल ने बढ़ा दिए वार्ड और जांच के रेट

ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल ने पीआईसीयू और सोनोग्राफी जांच की दरें 40 से 50 फीसदी बढ़ाईं. एक-दो दिन में नई दरें लागू कर दी जाएंगी.

Gwalior Hazira Civil Hospita
पीआईसीयू वार्ड और अल्ट्रासाउंड जांच की बढ़ाई दरें (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 7:19 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर में मरीजों के लिए परेशानियां बढ़ने वाली हैं. ग्वालियर के हजीरा सिविल अस्पताल में मरीजों के लिए मिलने वाली सुविधाओं की दरें जल्द ही बढ़ने वाली है. जिसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव पास किया जा चुका है.

मरीजों की जेब पर बढ़ेगा बोझ

भारत में निःशुल्क इलाज और सस्ती दरों पर मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से हर शहर में प्राथमिक, सामुदायिक और जिला अस्पतालों का संचालन होता है. ग्वालियर में जिला अस्पताल के साथ ही हजीरा और बिरला नगर दो सिविल अस्पताल भी संचालित हैं. हजीरा सिविल अस्पताल में हर दिन एक हजार से ज्यादा मरीज ओपीडी में पहुंचते हैं. जिससे सरकार की ओर से की गई निःशुल्क इलाज की व्यवस्था का फायदा उठा सके. लेकिन हजीरा अस्पताल प्रबंधन ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मरीजों की जेब पर बोझ बढ़ा दिया है.

पीआईसीयू वार्ड और अल्ट्रासाउंड जांच की बढ़ाई दरें (ETV Bharat)

पीआईसीयू वार्ड और अल्ट्रासाउंड जांच की बढ़ाई दरें

असल में हजीरा सिविल अस्पताल ने अब सुविधाओं और जांच की दरें 40 से 50 फीसदी बढ़ा दी गई हैं. स्वीकृति के बाद अब एक-दो दिन में नई दरें लागू कर दी जाएंगी. अस्पताल प्रबंधन ने पीआईसीयू और सोनोग्राफी जांच की दरों में इजाफा किया है. जहां अब तक पीआईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों को 60 रुपये देने पड़ते थे उन्हें अब 100 रुपए चुकाने होंगे. वहीं अल्ट्रासाउंड के लिए आने वालों को भी 50 रुपए अधिक देने होंगे.

Gwalior Hazira Civil Hospita
हजीरा सिविल अस्पताल ने जांच दरें बढ़ाई (ETV Bharat)

हर दिन एक हजार मरीज की ओपीडी

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हजीरा सिविल अस्पताल ने जांच दरें बढ़ाई (ETV Bharat)

सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से की गई इस दर वृद्धि का असर सीधे तौर पर मरीजों को होगा क्योंकि खुद हजीरा सिविल अस्पताल के अधीक्षक प्रशांत नायक का कहना है कि हर दिन हजीरा अस्पताल की ओपीडी में एक हजार मरीज पहुंचते हैं जो ग्वालियर के किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुंचने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है.

वार्डों में अंतर बनाने के लिए बढ़ाए रेट

हालांकि इस तरह पीआईसीयू और सोनोग्राफी टेस्ट के रेट बढ़ाने को लेकर उनका कहना है कि अस्पताल में जनरल वार्ड और पीआईसीयू वार्ड की दरें समान थी. जबकि पीआईसीयू में मरीजों को ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. ऐसे में दोनों में अंतर रखने के लिए दरों में मामूली सा बदलाव किया गया है.

कई मरीज बेवजह करते हैं अल्ट्रासाउंड

इधर सोनोग्राफी को लेकर पूछने पर उनका कहना था कि हजीरा अस्पतम में आने वाले ज्यादातर मरीज ऐसे भी सोनोग्राफी कराते हैं जिनको उसकी आवश्यकता हो नहीं होती. ऊपर से ग्वालियर के सरकारी अस्पतालों में एक मात्र मशीन हजीरा सिविल अस्पताल में ही चालू है. जिसकी वजह से यहां सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करने वालों का दबाव बहुत ज्यादा है. ऐसे में लोग बेवजह अल्ट्रासाउंड न कराएं इसलिए दरें बढ़ाई गई हैं.

Last Updated : June 11, 2026 at 7:52 PM IST

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