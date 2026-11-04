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नौनिहालों के दिल से खिलवाड़, जयारोग्य अस्पताल में जांच मशीन खराब, प्राइवेट सेंटरों पर लुट रहे परिजन

नौनिहालों के दिल से खिलवाड़ ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर चम्बल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास मशीनरी से इलाज के दावे नौनिहालों के लिए भारी पड़ रहे हैं. जयारोग्य अस्पताल में करीब एक साल से बच्चों के दिल का इलाज निजी जांच रिपोर्ट्स के भरोसे चल रहा है. क्योंकि कार्डियोलॉजी विभाग की टीएमटी और पीडियाट्रिक इको जैसी दो महत्वपूर्ण मशीनें बीते एक साल से मरम्मत की आस देख रही हैं, और मरीज निजी जांच सेंटरों की राह.

साल भर से खराब पड़ी मशीन