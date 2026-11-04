नौनिहालों के दिल से खिलवाड़, जयारोग्य अस्पताल में जांच मशीन खराब, प्राइवेट सेंटरों पर लुट रहे परिजन
ग्वालियर में बच्चों के दिल के छेद की जांच करने वाली मशीन खराब, प्राइवेट सेंटरों पर महंगी जांच करवाने को मजबूर मां-बाप. रिपोर्ट- पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:15 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर चम्बल अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास मशीनरी से इलाज के दावे नौनिहालों के लिए भारी पड़ रहे हैं. जयारोग्य अस्पताल में करीब एक साल से बच्चों के दिल का इलाज निजी जांच रिपोर्ट्स के भरोसे चल रहा है. क्योंकि कार्डियोलॉजी विभाग की टीएमटी और पीडियाट्रिक इको जैसी दो महत्वपूर्ण मशीनें बीते एक साल से मरम्मत की आस देख रही हैं, और मरीज निजी जांच सेंटरों की राह.
साल भर से खराब पड़ी मशीन
असल में जयारोग्य अस्पताल में हर दिन करीब दो से तीन दर्जन हार्ट पेशेंट इलाज की उम्मीद में पहुचते हैं, जिनमें लगभग आधा दर्जन नन्हें मासूम बच्चे होते हैं. जिन्होंने अब तक ठीक से दुनिया देखी तक नहीं है. लेकिन इन मासूमों को बिना जांच लौटना पड़ रहा है, क्योंकि कार्डियोलॉजी विभाग में ट्रेड मिल टेस्ट (टीएमटी) और बच्चों के दिल धड़कन और दिल के छेद की जांच करने वाली पीडियाट्रिक इको मशीन लगभग एक साल से खराब पड़ी है. कई बार अधिकारियों और सरकार से पत्राचार के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है. जिसकी वजह से मरीजों को जांच के लिए प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटरों पर निर्भर होना पड़ रहा है.
बिना जांच के लौटे, प्राइवेट सेंटर पर कराया टेस्ट
अपने 6 महीने के बच्चे की जांच रिपोर्ट दिखाने पहुचे अरविंद ने बताया कि, ''उनके बच्चे के दिल में छेद है, जिसकी वजह से जयारोग्य अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में उसका इलाज करा रहे हैं. अस्पताल में डॉक्टर ने दिल के छेद की गहन जांच के लिए पीडियाट्रिक इको करने की सलाह दी थी, लेकिन जब अस्पताल के कार्डियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन विंग में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि, पीडियाट्रिक इको नहीं हो पाएगा मशीन बंद है. चूंकि बात बच्चे से जुड़ी थी इसलिए उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और बाहर से एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर से उसकी जांच करा ली.''
300 की जगह खर्च करना पड़ रहे 3 हजार रुपये
अरविंद की तरह ही हर महीने कई परिजन अपने नन्हें मुन्नों की जांच अस्पताल के बाहर कराने को मजबूर हो रहे हैं. जिसका उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है क्योंकि जहां निजी डायग्नोस्टिक सेंटर और अस्पतालों में पीडियाट्रिक इको जांच के लिए 3500 रुपये से 6000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं. उसी जांच की कीमत जयरोग्य अस्पताल महज 300 रुपये है. लेकिन मशीन की खराबी की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है.
क्यों महत्वपूर्ण है टीएमटी और पीडियाट्रिक इको जांच?
हृदय रोगियों के लिए ये दोनों ही जांचे महत्वपूर्ण होती है जहां टीएमटी सबसे बेसिक और अनिवार्य जांच है. क्योंकि इसके जरिए दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, एंजाइना और एक्सरसाइज के समय दिल के काम करने की क्षमता का पता इसी टीएमटी ट्रेड मिल टेस्ट के जरिए लगाया जाता है. पीडियाट्रिक इको जांच बच्चों के लिए होती इस जांच के जरिए नवजात और छोटे बच्चों में जन्मजात दिल के छेद, दिल की बनावट और वॉल्व की खराबी की जांच की जाती है. विशेषज्ञ डॉक्टर के मुताबिक बच्चों की जांच के लिए पीडियाट्रिक प्रोब वाले विशेष इको मशीन की जरूरत होती है.
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'जल्द ठीक होंगे हालत'
अब जब ये मशीन बंद पड़ी है तो मरीजों की परेशानी पर कार्डियोलॉजी विभाग में पदस्थ विशेषज्ञ डॉक्टर और सह प्राध्यापक डॉ. राम रावत से हमने बात की. जिनका कहना था कि, "मैं इस चीज को मानता हूं कि कुछ टाइम से यह मशीनें खराब हैं और इसके ठीक करने या हम नई मशीन लें, ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज है, कुछ समय की बात है मशीनें हमारे पास आ जाएंगी.''
एक मशीन चालू लेकिन एडल्ट इको ही हो रहे
कार्डियोलॉजी में इको की एक मात्र मशीन चालू है लेकिन वह बच्चों की जांच के लिए नहीं है. इस बारे में बात करते हुए डॉ. रावत ने बताया कि, "मशीन जो अभी हमारे पास हैं, हम उससे इको तो कर रहे हैं, एडल्ट इको अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पीडियाट्रिक की भी हम कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसकी प्रोब अलग होती है तो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से इको नहीं कर पा रहे हैं. ईको जरूर हो रहे हैं लेकिन उतनी एक क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है और यह महत्वपूर्ण मशीनें हैं दिल की जांच के लिए.''
बच्चों के लिए पीडियाट्रिक इको मशीन जरूरी
पीडियाट्रिक इको मशीन का मुख्य जांच में बच्चे के दिल की जितनी भी परेशानी होती है. जैसे कई बच्चों में जन्मजात छेद होता है, कई बच्चों का दिल जो राइट की जगह लेफ्ट में होता है, या कई बच्चों में धमनियां गलत जगह पर जुड़ी होती हैं या कई चीजें नहीं बनती हैं. दिल के कीच अंग नहीं बन पाते हैं दिल के तो इको जांच से इन्हें अर्ली स्टेज में पहचानने में मदद होती हैं. ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ने भी सरकारी ढर्रे की तरह अनदेखी की है. बल्कि, डॉ. रावत के मुताबिक तो उन्होंने कई बार इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों और शासन को पत्राचार किया है लेकिन अब तक हालातों ज़्यादा बदलाव नहीं है.''