1300 करोड़ का एलिवेटेड रोड बना मुसीबत! सीवर की मेन ट्रंक लाइन फूटी, घरों में पहुंच रहा गंदा पानी
ग्वालियर में एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान फूटी सीवर की मेन ट्रंक लाइन, 47 वार्डों की जनता गंदगी से परेशान, चैंबर हुए चौक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 5:23 PM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्वालियर का एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जी का जंजाल बन चुका है. वैसे तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर को ट्रैफिक जाम से बचाना है. लेकिन इसके निर्माण में लगी कंपनी की अनदेखी और लापरवाही ने शहर की आबादी को परेशानी में डाल दिया है. 26 किलोमीटर की इस एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान सीवर के एक हज़ार से ज़्यादा मेनहोल पिलरों की खुदाई के मलबे में दफन हो गए हैं. मेन ट्रंक लाइन भी जगह-जगह डैमेज हुई है. जिसका असर ना सिर्फ स्वर्ण रेखा नदी पर बल्कि करीब 10 लाख की आबादी पर भी पड़ रहा है.
1300 करोड़ की लागत से बन रहा एलिवेटेड रोड
ग्वालियर शहर के बीचो बीच से गुजरी स्वर्ण रेखा नदी को पहले ही विकास के नाम पर कांक्रीटीकरण कर बर्बाद कर दिया गया. इसके बाद इसी नदी के बीचो बीच ग्वालियर के ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड का 1300 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण किया जा रहा है. ट्रैफिक जाम की समस्या से शहरवासियों को बचाने के लिए शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट अब परेशानी का सबब बनता जा रहा है. क्योंकि इस एलिवेटेड रोड का निर्माण कर रही एजेंसी ने ग्वालियर की आधी सीवर व्यवस्था को खतरे में डाल दिया. नदी में पिलरों के निर्माण के दौरान कई जगह ग्वालियर की सीवर मेन ट्रंक लाइन क्षतिग्रस्त कर दी है.
निर्माण कंपनी ने कई जगह मेन ट्रंक लाइन क्षतिग्रस्त की
26 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड का 95 फीसदी हिस्सा स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर तैयार हो रहा है. पहले ही स्वर्ण रेखा नदी के तल को विकास के नाम पर कंक्रीट से पाट दिया गया और समय के साथ यह नदी नाले में तब्दील हो गई. इसी के नीचे हनुमान बांध से लेकर जलालपुर एसटीपी तक 26.64 किलोमीटर लंबी शहर की मेन ट्रंक लाइन बिछा दी गई. लेकिन जब एलिवेटेड रोड के निर्माण का पहला फेज शुरू हुआ तो निर्माण एजेंसी ने लापरवाही कहें या अनदेखी, पिलर बनाने के लिए की गई खुदाई में जगह-जगह ट्रंक लाइन को तोड़ दिया.
कहीं चेंबर ओवरफ्लो, तो कहीं नलों में दूषित पानी
समस्या यही खत्म नहीं हुई. एलिवेटेड रोड की खुदाई के मलबे में सीवर के करीब 1065 मेनहोल मलबे और पिलरों के नीचे दफन हो चुके हैं. इस बड़ी लापरवाही की वजह से ग्वालियर के 47 वार्डों की जनता परेशान हो रही है. कहीं चैम्बर चौक हो गए हैं तो कहीं सीवर का गंदा पानी बैक फ्लो की वजह से सड़कों पर आ रहा है. कई जगह तो ये दूषित पानी अच्छे पानी में मिलकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा है.
घरों के बाहर जमा हो रहा सीवर का पानी
ग्वालियर के वार्ड 22 से कांग्रेस पार्षद प्रमोद खरे कहते हैं कि, ''एलिवेटेड रोड की वजह से मेन ट्रंक लाइन जगह-जगह फूट गई है, कई जगह उसमें मलबा भर गया है, इसमें आधे शहर का सीवर वाटर जाता है. लेकिन इस लापरवाही की वजह से उनके वार्ड में भी कई चैम्बर चौक हैं या ओवरफ्लो हो रहे हैं. जिसकी वजह से सड़कों पर, नालियों में यहां तक की घरों के बाहर भी सीवर का पानी जमा हो रहा है. इन परेशानियों की हालत में लोग सुबह से शाम तक समस्या दूर कराने के लिए फोन करते हैं. लेकिन जब तक चौक पड़ी ट्रंक लाइन नहीं खुलेगी तब तक लोग परेशान होते रहेंगे. कई बार इस बारे में नगर निगम के अधिकारियों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं, लेकिन एलिवेटेड रोड निर्माण कंपनी पर न तो अब तक कोई कार्रवाई की गई है न ही उन्होंने ट्रंक लाइन दुरुस्त की है. जिससे परेशान जानता हो रही है.''
सीवर समस्या से जनता की गालियां खा रहे पार्षद
कुछ ऐसे ही हाल शहर के वार्ड 17 के भी हैं. यहां के कांग्रेस नेता और पार्षद पति धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि, ''शहर भर में एलिवेटेड रोड की वजह से सीवर समस्या खड़ी हो गई है. उनके वार्ड में भी लोग सीवर समस्या से परेशान हैं. अधिकारियों से बोलने के बावजूद न तो ठीक से सुनवाई होती है न ही समस्या का निदान होता है. जब सुबह निकलते हैं तो सीवर की वजह से लोगों की गालियां खानी पड़ रही हैं.'' धर्मेंद्र वर्मा का कहना है कि, ''ग्वालियर में सभी दल के बड़े नेता मंत्री हैं और इस समस्या को दूर करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए.''
'सुबह से शाम लोग करते हैं फोन, मिल कर बताते हैं समस्या'
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों को ही ये हालत झेलने पड़ रहे हैं. खुद बीजेपी के पार्षद भी इस समस्या से परेशान हैं. वार्ड 58 की पार्षद अपर्णा पाटिल कहती हैं कि, ''उनके वार्ड में सीधे तौर पर सीवर की समस्या नहीं है, लेकिन पूरे ग्वालियर में ही इन दिनों सीवर युक्त पानी नालों में पहुंच रहा है. उनके वार्ड में भी यही समस्या है. वे नहीं चाहती हैं कि, ग्वालियर में भी इंदौर के भागीरथपुरा जैसे हालात हो जाएं.'' बीजेपी पार्षद का मानना है कि, ''शहर के इन हालातों के लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं उन्हें इस तरह की समस्याओं में सजग रहना चाहिए.'' उनका कहना है कि, ''उनके पास भी बहुत फ़ोन आते हैं. जब लोग परेशान होते हैं तो सबसे पहले उन्हें ही फ़ोन करते हैं मिल कर समस्या बताते हैं और हम कोशिश करते हैं की उनकी समस्या का निराकरण हो.''
स्वर्णरेखा में मिल रहा गंदा पानी, बरसात में बीमारियों का खतरा
ऐसा नहीं है कि सीवर की लाइन और मेनहोल सिर्फ रहवासी क्षेत्रों में आम जनता के लिए परेशानी बन रहे हैं. बल्कि जगह जगह मेन ट्रंक लाइन को हुए नुकसान की वजह से सीवर युक्त गंदा पानी स्वर्ण रेखा नदी में भी मिल रहा है. जो पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है. इसके साथ ही यह बीमारियों की आहट भी दे रहा है. क्योंकि दो महीने में ही मानसून दस्तक देगा ऐसे में जब बारिश होगी तो यही गंदा पानी सड़कों पर आएगा, ओवर फ्लो होकर घरों में घुसेगा. जिसकी वजह से जलभराव जैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो निश्चित तौर पर बीमारियों का खतरा बढ़ाएंगी.
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'एलिवेटेड रोड निर्माण कंपनी को दिया नोटिस'
इस बारे में ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार का कहना है कि, "ये सभी जानते हैं कि, जब से एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हुआ है तब से ही क्षेत्र की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. मेन ट्रंक लाइन क्षतिग्रस्त होने से कुछ वार्ड में गंदा पानी लोगों के घरों तक भी पहुंच रहा है. ऐसे में जिस कंपनी के द्वारा यह निर्माण कार्य किया जा रहा है उसे भी नोटिस के जरिए चेतावनी दी गई है कि, जल्द से जल्द सीवर की यह समस्या दूर करें.'' साथ ही उनका कहना है कि बरसात में बीमारियों का खतरा वैसे ही बढ़ जाता है. अभी से ये कहना मुश्किल है कि इस बार बारिश कम होगी या ज़्यादा इसलिए इस समस्या का हल जल्द से जल्द हो जाना चाहिए.
नई लाइन के लिए जगह नहीं छोड़ी, पुरानी मरम्मत लायक नहीं
हाल ही में नगर निगम के इंजीनियर्स ने एलिवेटेड रोड निर्माण की वजह से हुए नुकसान का सर्वे किया और रिपोर्ट तैयार की. जिसमें पता चला है कि, एलिवेटेड रोड बना रही निर्माण एजेंसी ने पिलर तो खड़े कर दिए लेकिन ठेकेदारों ने सीवर लाइन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी. दूसरी ओर जिस हिसाब से नुकसान हुआ है पुरानी ट्रंक लाइन मरम्मत करने लायक नहीं है. ऐसे में अब एक मात्र उपाय एलिवेटेड रोड के दोनों और नई ट्रंक लाइन बिछाना पड़ेगी और ये काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा. लेकिन इसके लिए करीब 82 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
निर्माण कंपनी करेगी नुकसान की भरपाई!
ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया, "एलिवेटेड रोड के निर्माण में मेन ट्रंक लाइन में जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा लिया गया है. उसकी एक रिपोर्ट की जानकारी ग्वालियर कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी निर्माण विभाग के एक्ज़िक्यूटिव इंजीनियर और सभी जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी गई है. सर्वे में पता चला है कि, एलिवेटेड रोड निर्माण के दौरान करीब 80-90 जगह मेन ट्रंक लाइन और चैंबर्स टूटे हैं. इनकी पूरी सूची तैयार करायी गई है और इन्हें दुरस्त करने के लिए एलिवेटेड रोड निर्माण कंपनी को बोला गया है. साथ ही उनसे नुकसान राशि की मांग भी की गई है. यदि वे खुद मरम्मत नहीं कराते हैं और नगर निगम को राशि देते हैं तो यह मेंटेनेस नगर निगम उस राशि से कराएगा. इस बारे में बातचीत चल रही है."