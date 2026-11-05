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जहांगीर की कैद से 52 हिंदू राजाओं को निकाल लाए हरगोविंद साहिब, सिख दिवाली की इमोशनल कहानी

सिख दिवाली की इमोशनल कहानी ( ETV Bharat )

ग्वालियर: भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे तो उनके आगमन पर आयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलित किये गए थे. इस दीपोत्सव को आज भी सनातन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है. लेकिन सिख समुदाय भी प्रतिवर्ष इसी दिन दिवाली मनाता आया है. लेकिन ये दिवाली सिख समुदाय के छटवें गुरु हरगोविंद साहिब के ग्वालियर से अमृतसर वापसी की खुशी में मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत भी ग्वालियर में हुई थी.

ग्वालियर किले में कैद हुए थे गुरु हरगोविंद साहिब