जहांगीर की कैद से 52 हिंदू राजाओं को निकाल लाए हरगोविंद साहिब, सिख दिवाली की इमोशनल कहानी
ग्वालियर किले पर रची थी छटवें सिख गुरु हरगोविंद साहिब की हत्या की साजिश, जानें कौन था षड्यंत्रकारी, कैसे शुरू हुई सिख दिवाली. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 3:11 PM IST
ग्वालियर: भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या लौटे तो उनके आगमन पर आयोध्या के हर घर में दीप प्रज्वलित किये गए थे. इस दीपोत्सव को आज भी सनातन धर्म में दीपावली के रूप में मनाया जाता है. लेकिन सिख समुदाय भी प्रतिवर्ष इसी दिन दिवाली मनाता आया है. लेकिन ये दिवाली सिख समुदाय के छटवें गुरु हरगोविंद साहिब के ग्वालियर से अमृतसर वापसी की खुशी में मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत भी ग्वालियर में हुई थी.
ग्वालियर किले में कैद हुए थे गुरु हरगोविंद साहिब
ऐसा बताया जाता है कि, मुगल सुल्तान जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहिब को ग्वालियर के किले में कैद किया था. लेकिन असल में ये ऐसा षड्यंत्र था जिसमें गुरु साहिब को जान से मारने की योजना थी, और वह षड्यंत्रकारी भी जहांगीर का ही एक दरबारी था. जो चाहता तो था कि गुरु हरगोविंद साहिब से रिश्ता जुड़ जाये लेकिन जब मनसूबे पूरे नहीं हुए तो उनकी जान के पीछे पड़ गया. आइए जानते हैं, क्या है पूरा किस्सा अमृतसर से गुरु साहिब के ग्वालियर आने और ग्वालियर में सिख समुदाय की दिवाली की शुरूआत होने का.
देश विदेश से आते हैं सिख श्रद्धालु
ग्वालियर दुर्ग पर स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ सिर्फ एक प्रार्थना और धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसने सिख समुदाय के लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ कर रखा है. उनकी आस्था और अटूट विश्वास का प्रतीक है. यही वजह है कि, हर साल दिवाली पर दुनिया भर से सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पर पहुचते हैं. पूरा गुरुद्वारा दीप माला से जगमगाता है. तीन दिनों तक सिख संगत अरदास और मनोकामनाओं का दौर चलता है.
गुरु साहिब की श्रद्धा के चलते पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं श्रद्धालु
गुरद्वारा दाता बंदी छोड़ पर पलवल से आई श्रद्धालु दर्शन कौर ने बताया कि, ''वे अक्सर यहां आती हैं. जब भी मौका मिलता है जल्द से जल्द यहां आने की कोशिश रहती हैं. जब भी ईश्वर की इच्छा होती है गुरु साहिब पर श्रद्धा की वजह से यहां सेवा और दर्शन के लिए आती हैं.'' वे कहती हैं कि, ''ये एक पवित्र स्थान है जिसका नाता गुरु हरगोविंद साहिब से जुड़ा है.''
जहांगीर का दीवान करना चाहता था गुरु साहिब से बेटी की शादी
गुरुद्वारे के सेवादार सुक्खा सिंह बताते है कि, ''यह गुरुद्वारा इतिहास की एक बड़ी घटना के बाद अस्तित्व में आया था. इसका नाम भी उसी घटना के आधार पर रखा गया. लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी छटवें गुरु हरगोविंद साहिब के बचपन से. गुरु साहिब बचपन से ही सुंदर व्यक्तित्व और सुंदर छवि के धनी थे. सिख समुदाय के बढ़ते वर्चस्व के चलते मुगलों की नजर पहले ही सिख समुदाय पर थी. इसी बीच मुगल शहंशाह जहांगीर के दरबार के दीवान चंदू शाह ने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव पुरोहितों द्वारा गुरु हरगोविंद सिंह के पिता गुरु अर्जन देव सिंह के पास भेज था. लेकिन उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया. यहां तक की शगुन तक लेने से मना कर दिया. इस बात से चंदू शाह बुरी तरह चिढ़ गया था.''
चंदू शाह ने रचा था षड्यंत्र, जेलर ने किया था आगाह
ऐसा दावा किया जाता है कि, गुरु हरगोविंद सिंह साहिब की बेटी की शादी खुद से न हो पाने की दशा में चंदू शाह ने षड्यंत्र रचा और जहांगीर के जरिए उन्हें कैद करा लिया. 40 दिन कैद रखने के बहाने चंदू उन्हें ग्वालियर दुर्ग पर लेकर आया. क्योंकि उस वक्त ग्वालियर दुर्ग एक जेल की तरह इस्तेमाल होता था. उसका षड्यंत्र था कि गुरु साहिब को यहां मरवा देगा. लेकिन इस जेल के जेलर हरिदार दारोगा ने गुरु साहिब को आगाह किया और बताया कि, उन्हें इस किले की जेल में हत्या के मकसद से लाया गया है. क्योंकि कोई यहां से जिंदा नहीं जाता. लेकिन गुरु हरगोविंद सिंह शांत रहे और उन्होंने यहां बने गुरुद्वारे के स्थान पर कीर्तन करना शुरू किया.
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52 हिंदू राजाओं ने लगायी थी आजादी की गुहार
उस दौर में जहांगीर ने भारत के अलग-अलग रियासतों के 52 हिंदू राजाओं को भी यहां कैद किया था. उन राजाओं को जब पता चला कि, सिख गुरु यहां आए हैं तो, उन्होंने गुरु साहिब से गुहार लगायी कि, जब वे जाएं तो ऐसी कृपा हो की सभी राजा उनके साथ जायें. धीरे-धीरे सभी की उनसे दोस्ती हो गई. करीब दो साल तीन महीने के बाद जहांगीर ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया. लेकिन उन्होंने उसके आगे अपनी बात रखी की उनके साथ 52 राजाओं को भी छोड़ना होगा. जिस पर जहांगीर ने भी अपनी शर्त रखी कि, उनके कपड़ों को जितने राजा पकड़ कर बाहर जाएंगे वो रिहा हो जाएंगे. इस शर्त के लिए गुरु हरगोविंद ने एक ऐसा चोला पहना जिसमें 52 कलियां थी. हर एक राजा ने एक कली पकड़ी और उनके साथ बाहर चला गया.
राजाओं के नारे ने गुरुद्वारे को दिया नाम
इस तरह गुरु हरगोविंद सिंह साहिब के साथ आजाद होने पर सभी राजा भावुक हो गए और उन्होंने एक सुर में नारा लगाया कि, जय हो गुरु दाता बंदी छोड़े तेरी जय हो. उनके उसी नारे पर इस किले पर बने गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ पड़ा. जब ये खबर अमृतसर पहुंची कि, गुरु साहिब जहांगीर की कैद से आजाद हो गए तो वहां सिख समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गयी. जब गुरु साहिब अमृतसर पहुंचे तो लोगों ने अपने घरों में दीप माला की. जिसकी शुरुआत भी ग्वालियर से हुई. तब से ही सिख दिवाली की शुरुआत हुई थी और ये ग्वालियर से हुई.
तीन दिन तक चलता है उत्सव
सुक्खा सिंह कहते हैं कि, ''इस गुरुद्वारे से लोगों की गहरी आस्था है. इसी वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल दिवाली के समय बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यहां आते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं. ये उत्सव धनतेरस से ही शुरू हो जाता है और दीपावली तक चलता है.''