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ग्वालियर, गुना, शिवपुरी में बरसी आसमानी आफत, स्कूलों की छुट्टी घोषित, भारी बारिश का अलर्ट

ग्वालियर में बीते 24 घंटे से हो रही रुक रुक कर बारिश के बीच मौसम विभाग ने ग्वालियर अंचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. जिसे देखते हुए शुक्रवार देर शाम ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ऑफिस से पांच सितम्बर को जिले के सभी स्कूल में कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों केनलिये अवकाश घोषित करने का आदेश जारी किया गया है.

ग्वालियर/गुना/शिवपुरी : मध्य प्रदेश में आफत की बारिश जारी है, ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी तक भारी बारिश ने जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है. वहीं, शनिवार को भी अति भारी बारिश की चेतावनी के चलते जिला प्रशासन ने शनिवार 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस होने के बावजूद स्कूलों का अवकाश घोषित कर दिया है. ये आदेश नर्सरी से लेकर आठवीं तक की कक्षाओं के लिए जारी किया गया है, जो सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों पर लागू होगा.

इस आदेश में बताया गया है कि, शनिवार पांच सितंबर को मौसम विभाग द्वारा अत्यधिक वर्षा की संभावना के तहत चेतवानी दी गई है, और बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से शिक्षक दिवस के दिन स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है. हालांकि, ये अवकाश नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए है. और जिले के सभी शासकीय, गैर सरकारी, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा.

शिवपुरी के कई इलाकों में हुआ जलभराव (Etv Bharat)

छुट्टी सिर्फ छात्रों की, स्कूल खुलेंगे, टीचर्स को पहुंचना होगा

प्रशासन ने बरसात के समय ग्वालियर अंचल और निचले इलाकों में संचालित स्कूलों और आसपास के इलाके में जहां जलभराव की स्थिति बनती हैं, उन्हें देखते हुए ही यह आदेश जारी किया गया है. हालांकि ये छुट्टी सिर्फ छात्रों के लिए होगी, शिक्षकों और टीचिंग स्टाफ को हर दिन की तरह समय पर स्कूल पहुंचना होगा. ग्वालियर कलेक्टर ने यह आदेश जिले के सभी स्कूलों और शिक्षा विभाग प्रबंधन को पालन कराने का जिम्मा सौंपा है.

गुरुवार से ही हो रही है बारिश

हालांकि, इस आदेश के साथ ही यह बात भी स्पष्ट की गई है कि, जिन विद्यालयों में पूर्व से परीक्षा या कोई अन्य खास गतिविधि या इवेंट प्लान हैं ऐसे में उन विद्यालयों में संबंधित तय गतिविधि का आयोजन हो सकेगा. आपको बता दें कि ग्वालियर में गुरुवार दोपहर से शुरू हुई बारिश पूरी तरह नहीं थमी है, शुक्रवार को भी सुबह से कई इलाकों में हल्की तो कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली है, ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव से छात्रों का आवागमन प्रभावित होने के साथ ही बारिश में भीगने से बीमार होने और जहरीले जानवरों के दंश का खतरा भी रहता है. ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही ये आदेश जारी कराया गया है.

शिवपुरी में मड़ीखेड़ा डैम के गेट पहली बारे खुले (Etv Bharat)

शिवपुरी में भी हालात बिगड़े

शिवपुरी में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के चलते शिवपुरी शहर सहित अंचल में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है. हालातों की गंभीरता और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने 5 सितंबर 2026 को जिले के सभी शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है. शहर की संजय कॉलोनी, नमो नगर, कमला हेरिटेज होटल के पास, रेलवे स्टेशन मार्ग सहित कई कॉलोनियों में सड़कें पानी में डूब गईं. कई स्थानों पर घुटनों से ज्यादा पानी भरने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा.

मड़ीखेड़ा डैम के गेट पहली बारे खुले

लगातार हो रही बारिश और मड़ीखेड़ा डैम में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए इस सीजन में पहली बार मड़ीखेड़ा डैम के गेट खोलकर सिंध नदी में पानी छोड़ा जा रहा है. वहीं पोहरी अनुविभाग में छर्च बिलौआ मार्ग सकुला नदी में आए उफान से बंद हो गया है. कलेक्टर कार्यालय की भू-संसाधन प्रबंधन शाखा द्वारा 4 सितंबर 2026 को जारी आंकड़ों के मुताबिक, '' शिवपुरी में 1 जून से अब तक औसतन 764.46 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है. जिले की सामान्य औसत वर्षा 816.30 मिमी है। यानी शिवपुरी अब सामान्य बारिश के आंकड़े से महज 51.84 मिमी पीछे रह गया है.

श्योपुर-विजयपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, एक युवक बहा (Etv Bharat)

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गुना में भी स्कूलों की छुट्टी

गुना में भी ऐसे ही हाल हैं. भारी बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर हैं, जिसके चलते अब प्रशासन ने सुरक्षा दृष्टि से स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है. नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक शनिवार को अवकाश रहेगा और अब सीधे सोमवार को स्कूल लगेंगे.

श्योपुर-विजयपुर में भी नदियां उफान पर

श्योपुर-विजयपुर शहर सहित कई इलाकों में भी शुक्रवार सुबह से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है. लगातार बारिश के चलते श्योपुर की मोर डोंगरी नदी और विजयपुर की क्वारी नदी भी उफान पर आ गई है. विजयपुर इकलौद पुल पर भी 2 फीट पानी बह रहा है, जिससे कई गांव डूब गए हैं और घरों में पानी भर गया है. इस क्षेत्रों में प्रशासन के साथ बचाव दल तैनात हैं और ग्रामीणों को रेस्क्यू किया जा रहा है.