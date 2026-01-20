ETV Bharat / state

ग्वालियर में बैंड बाजों के साथ निकलेंगी 51 बारात, बसंत पंचमी पर वर-वधू लेंगे सात फेरे

इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए विधायक सतीश सिकरवार ने प्रेस वार्ता की. जिसमें उन्होंने बताया कि "सामूहिक विवाह सम्मेलन का यह चौथा कार्यक्रम है. जिसमें 51 गरीब बेटियों की शादी का समारोह होगा. इस सम्मेलन में सभी बेटियों को गृहस्थी से जुड़ी सभी चीजें भेंट की जाएगी."

ग्वालियर: बसंत पंचमी के दिन सामूहिक विवाह का एक बढ़ा आयोजन होने जा रहे है. ये कार्यक्रम जनउत्थान न्यास के अंतर्गत ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक सतीश सिकरवार द्वारा आयोजित किया जा रहा है. जिसमें 51 गरीब बच्चियों का विवाह आयोजित होने जा रहा है. इस सामूहिक विवाह के दौरान विधायक के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और संत समाज शामिल होने वाला है.

ग्वालियर में बैंड बाजों के साथ निकलेंगी 51 बारात (ETV Bharat)

बेटियों के भाई बन लेंगे कन्यादान

विधायक सतीश सिकरवार ने आगे बताया कि "इस सम्मेलन में 2 बेटियां ऐसी भी हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं. इसके अलावा 4 बेटियां ऐसी हैं जिनके पिता नहीं हैं. इस सम्मेलन में कोई कमी नहीं रहेगी. जिससे सम्मेलन में शादी करने वाली बेटियों को अहसास होगा कि उनके अपने भाई ने उनकी शादी की है. शादी में हल्दी-मेंहदी समेत सभी परंपराएं निभाई जाएंगी. ये कार्यक्रम 21 जनवरी से शुरू होंगे और विवाह सम्मेलन 23 जनवरी को पूर्ण होगा."

सीएम कन्यादान योजना को लेकर सरकार पर साधा निशाना

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना संचालित किया जा रहा है. सरकार द्वारा विवाह सम्मेलन आयोजित कर उसमें गरीब बेटियों की शादी कराई जाती है, लेकिन विधायक सतीश सिकरवार का आरोप है कि "सरकार अब कन्या विवाह योजना से अपना मुख मोड़ रही है. बहनों के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखती है. इसलिए अब हम ऐसी गरीब बहनों की शादी कराने का निर्णय लिया है. सरकार दोहरी बात करती है."

बसंत पंचमी पर 51 वर-वधू लेंगे सात फेरे (ETV Bharat)

दूल्हों को गिफ्ट किए जाएंगे हेलमेट

सतीश सिकरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "एक तरफ सरकार ढिंढोरा पीटती है कि हम बच्चियों के पैदा होने से लेकर पढ़ने-लिखने, विवाह और उनके मरने तक की चिंता कर रहे हैं. यह सब फालतू की बातें हैं. भाजपा सिर्फ वोट की राजनीति करती है, सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पूरी तरह फ्लॉप हो गई है."

इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में कुछ अलग दिखने की संभावना है. इसमें नवदंपती को गृहस्थी का सामान भेंट किया जाएगा, इसके साथ ही दूल्हे को एक हेलमेट भी गिफ्ट में मिलेगा. इस पहल को लेकर विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि ये हेलमेट यातायात सुरक्षा को ध्यान में रख कर दिए जा रहे हैं. जब दूल्हा बाइक से सफर करेगा तो हेलमेट पहन कर सुरक्षित रहेगा."