मध्याह्न भोजन में मेंढक वाली सब्जी, मिड-डे-मील का खाना देख डरे बच्चे, देखें वीडियो

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बंटने वाला मिड डे मील अक्सर अपनी गुणवत्ता को लेकर सुर्खियां बना रहता है. कहीं मिड डे मील मेन्यू के हिसाब से नहीं बनता तो कई बार भोजन में कीड़े निकलने जैसे मामले सामने आए हैं. ताजा मामला ग्वालियर के गोकुलपुर शासकीय प्राथमिक विद्यालय से आया है. यहां मध्यान्ह भोजन में मेडक निकला है. इस खबर ने सभी को चौंका के रख दिया है.

गोकुलपुर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल में छात्रों को मध्यान भोजन बांटते समय आलू की सब्जी में पका हुआ मेढक निकला. ये लापरवाही किसी और ने नहीं बल्कि भोजन वितरण करने वाली महिला कर्मचारी ने पकड़ी है. महिला ने जब मध्यान भोजन बांटने के लिए सब्जी के बर्तन में चमचा चलाया, तो मेंढक उस चमचे में आ गया.

मिड डे मील का खाना देख डरे बच्चे (ETV Bharat)

सब्जी में निकले मेंढक का स्टाफ ने बनाया वीडियो

अचानक सब्जी में निकले मेंढक को देखकर सभी हैरान रह गए. महिला कर्मचारी ने इसका वीडियो बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. यूजर्स ने मिड डे मील की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है. उनका कहना था कि नौनिहालों के लिए भेजा जाने वाला पौष्टिक मध्यान भोजन कितनी लापरवाही से तैयार किया जा रहा है. स्कूल कर्मचारियों की माने तो कई बार मिड डे मील की खराब गुणवत्ता और कीड़े निकलने जैसी स्थितियों पर सवाल खड़े हो चुके हैं. हालत सुधरने की जगह और बदतर हो रही है. अब कीड़ों की जगह सीधे मेंढक निकल रहे हैं.

शिकायत पर जांच की बात कह रहे जिम्मेदार

जब इस मामले को लेकर ग्वालियर जिला पंचायत सीईओ सोजान सिंह रावत से संपर्क किया गया, तो उनका कहना था कि, "ये मामला उनके संज्ञान में भी आया है. जल्द ही मध्यान भोजन को लेकर जो भी शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."