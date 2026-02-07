ETV Bharat / state

'शिक्षा मित्र' बदल रहा सरकारी स्कूलों की तस्वीर, क्लास में टेबल-बेंच देख खुशी से उछल पड़े बच्चे

ग्वालियर कलेक्टर की पहल से स्कूलों को मिलेंगे 10 हजार टेबल बेंच. शहर के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ ही शहर के गणमान्य लोगों ने मदद को बढ़ाया हाथ.

SHIKSHA MITRA CAMPAIGN GWALIOR
ग्वालियर के स्कूली बच्चों को मिली टेबल बेंच (ETV Bharat)
ग्वालियर: ग्वालियर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक पहल से न जाने कितने ही सरकारी स्कूल के बच्चों के चेहरे खिल उठे हैं. वजह है, जिन पुराने शासकीय स्कूलों में नौनिहालों को टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ना पढ़ता था, अब वहां नया फ़र्नीचर पहुंच रहा है. बच्चों को बैठने के लिए बेंच और पढ़ने लिखने के लिए नई टेबलें मिल रही हैं. जिनको देख कर इन नन्हे चेहरों पर मुस्कान आ गई है.

कलेक्टर ने अपने बैंक खाते से दिए एक लाख रुपये

ग्वालियर में पदस्थ कलेक्टर आईएएस रुचिका चौहान ने नए साल की शुरुआत एक प्रस्ताव से की. ये प्रस्ताव था जिले के उन ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बने सरकारी स्कूलों के लिए जहां आज भी बच्चों के लिए बेसिक फर्नीचर यानी बैठने के लिए कुर्सी टेबल तक नहीं है, वहां टेबल और बेंच का इंतज़ाम करना. इसके लिए कलेक्टर ने इस प्रस्ताव को अभियान बनाया और नाम दिया 'शिक्षा मित्र'. साथ ही इसकी शुरुआत की अपने निजी बैंक खाते से एक लाख रुपये की राशि डोनेट कर.

नौनिहालों में दिखी टेबल बेंच पर पढ़ने की खुशी (ETV Bharat)

एक-एक कर 'शिक्षा मित्र' बनने आगे आए लोग

जब जिले का मुखिया किसी कम के लिए आगे आता है तो दूसरे लोग भी कदम बढ़ाते हैं. देखा देखी एक के बाद एक कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अपनी तनख्वाह से कुछ हिस्सा इस अभियान के लिए दान करना शुरू किया. इन रुपयों से बच्चों के लिए टेबल बेंच तैयार कराए गए. करीब डेढ़ हज़ार टेबल बेंच के सेट जिले के अलग अलग सरकारी स्कूलों में पहुंचा दिए गए. जिन्हें देख कर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखर आई.

SHIKSHA MITRA CAMPAIGN GWALIOR
क्लास में टेबल बेंच पर पढ़ते बच्चे (ETV Bharat)

टेबल बेंच ने बिखेरी बच्चों की मुस्कान

ग्वालियर के बंशीपुरा में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय घासमंडी क्रमांक-2 में भी अब नौनिहाल टेबल और बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं. कक्षा चार की छात्र रुक्मणी बहुत ख़ुश है. उसका कहना है कि उसके स्कूल में अब टेबल और बेंच आ गई है. पहले टाटपट्टी पर बैठ कर पढ़ना पढ़ता था तो बहुत परेशानी होती थी लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है.

वहीं कक्षा पाँच में पढ़ाई कर रहे छात्र अंकित ने कहा, अब फर्नीचर आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है. पहले टाटपट्टी पर बैठना पड़ता था और बैग भी नहीं रख पाते थे, लेकिन अब टेबल पर बैग भी आराम से रख जाता है और बेंच पर बैठ कर पढ़ने को मिलता है ये बहुत अच्छा है.

SHIKSHA MITRA CAMPAIGN GWALIOR
ग्वालियर के स्कूली बच्चों को मिली टेबल बेंच (ETV Bharat)

पच्चीस साल बाद स्कूल में आई बेंच और टेबल

स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर उदय सिंह कुशवाह कहते हैं, स्कूल में शिक्षकों के लिए तो कुर्सी टेबल थी लेकिन पिछले पच्चीस वर्षों से जब से ये स्कूल यहां शुरू हुआ था बच्चे टाटपट्टी पर बैठ रहे थे. उन्होंने कई बार विभाग से बच्चों के लिए फर्नीचर की माँग रखी थी लेकिन विभाग ने दिया नहीं. अगर जन सहयोग होता तो शायद पहले ही फ़र्नीचर उपलब्ध हो जाता. लेकिन अब जिला कलेक्टर के प्रयास से बच्चों के लिए टेबल- बेंच आई है. स्कूल की दरकार 48 टेबल सेट की थी जबकि उन्हें 35 प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये प्रयास भी सराहनीय है.

SHIKSHA MITRA CAMPAIGN GWALIOR
ग्वालियर के स्कूली बच्चों को मिली टेबल बेंच (ETV Bharat)

'पुराने शासकीय स्कूलों में नहीं था फर्नीचर का प्रावधान'

इस पहल को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत में कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा, "नववर्ष में एक विषय हम लोगों के ध्यान में आया था. एक टीम के तौर पर ही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जो शासकीय विद्यालय हैं ख़ास कर प्राइमरी स्कूल में कक्षाओं की तो सुविधा होती है, लेकिन कई बार उसमें फर्नीचर नहीं होता. जो पुराने विद्यालय हैं, उनमें फर्नीचर का प्रावधान नहीं था."

साल की पहली टीएल बैठक में कलेक्टर ने रखा था प्रस्ताव

जनवरी महीने की पहली टीएल बैठक में इस 'शिक्षा मित्र' आइडिया को सबके सामने रखा गया. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सहर्ष अपना सहयोग करने हाथ आगे बढ़ाए. इसको देखा देखी अब शहर के भी कई लोग हैं जैसे कुछ अस्पताल हैं, कुछ गणमान्य नागरिक हैं, जिन्होंने आगे आकर सहयोग देना शुरू किया. एक पेंशनर हैं, जिन्होंने अपनी पेंशन की राशि में से भी इसमें कॉन्ट्रिब्यूट करना चाहा. जिसका असर ये हुआ कि, अब तक सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 1500 डेस्क बेंच पहुंच चुकी है. 1500 सेट लगभग तैयार है या निर्माणाधीन हैं, जिनको जल्दी ही स्कूलों में भेजा जाएगा.

10 हज़ार सेट की दरकार, डेढ़ हज़ार पहुची, डेढ़ हज़ार तैयार

कलेक्टर ने बताया कि स्कूलों में फर्नीचर की कमी को दूर करने के लिए लगभग 10 हज़ार बेंच की आवश्यकता है. इसके बाद हम लोगों ने लोकल वेंडर्स से बात की. जिस पर वेंडर्स ने भी सहयोग दिखाया और सभी लोगों ने अपना बिल्कुल एक मिनिमम कॉस्ट वर्कआउट किया और अब ये वेंडर्स वर्तमान में एक-दो बच्चों का बेंच सेट 2050 रुपए की राशि में हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं."

'क्लास में सुविधा हो तो बच्चों में अनुशासन आता है'

कलेक्टर चौहान का मानना है कि बच्चों को जब क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिलता है तो उनमे अनुशासन भी आता है. जब मौसम बारिश का या बहुत ठंड का होता है तो बच्चों को निश्चित रूप से पढ़ाई करने में आसानी होगी. बैठने का पोस्चर भी हैंडराइटिंग को अच्छा बनाती है. यह एक शिक्षा मित्र के रूप में ग्वालियर की जनता की तरफ से इन बच्चों के लिए अपना एक सहयोग है.

'पहले से मन में था विचार, सबके सहयोग से साकार'

इस अभियान का विचार कहाँ से आया? इस पर कलेक्टर रुचिका चौहान कहती हैं , "जब हम लोग फील्ड में विभिन्न जगहों पर दौरा करते हैं तो कुछ ना कुछ फीडबैक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं. तो ये विचार कुछ समय से मन में था. और जब इसको अपनी टीम के साथ शेयर किया तो सबने बड़े सकारात्मक ढ़ंग से सहयोग किया और अब एक अच्छे रूप में देखने को मिल रहा है."

पूर्व में रहती थी जनप्रतिनिधियों की मदद, अब और अच्छे दिखेंगे परिणाम

कलेक्टर आगे कहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूर्व में भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने चाहे वो कभी जिले के प्रभारी मंत्री हों, सांसद हों सभी अपनी अपनी निधि से समय-समय पर फंड देते रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद हमलोग इसको हंड्रेड परसेंट सैचुरेट करने की दिशा में नहीं बढ़ पाए थे. ऐसे में मुझे लगता है इस शिक्षा मित्र अभियान से हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे."

SHIKSHA MITRA CAMPAIGN GWALIOR
GWALIOR NEWS
GWALIOR COLLECTOR SHIKSHA MITRA
GWALIOR SHIKSHA MITRA INITIATIVE
COLLECTOR RUCHIKA CHAUHAN

