ETV Bharat / state

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिला युवती का शव, हत्या या आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस

ग्वालियर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स माधव प्लाजा में मिला 35 वर्षीय युवती का शव, मृतक मानसिक रूप से थी परेशान, चल रहा था इलाज.

GWALIOR DEAD BODY FOUND
ग्वालियर के- माधव प्लाजा में मिला लड़की का शव (IANS)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स माधव प्लाजा में शुक्रवार (17 अक्टूबर) को एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया. हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है. युवती की पहचान होने पर परिवार को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

निगम के कॉम्प्लेक्स में मिला शव

पूरा मामला ग्वालियर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है. यहां नगर निगम का माधव प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के पांच साल बाद भी खाली पड़ा है. इसी खाली पड़े काम्प्लेक्स में युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो शव के पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला. ऐसे में युवती की पहचान करने में पुलिस को मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

ग्वालियर में लड़की का शव मिलने से मचा हड़कंप (ETV Bharat)

एफएसएल की टीम कर रही जांच

पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद युवती की पहचान हो गई. सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि "मृतक शहर के सैनिक कॉलोनी की रहने वाली थी. मृतक के परिवार को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. साथ ही एफएसएल की एक टीम भी घटनास्थल पर बुलायी गई है."

मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान

सीएसपी ने आगे बताया कि "35 वर्षीय युवती के परिजनों ने बताया है कि वह मानसिक रूप से परेशान थी और उसका इलाज चल रहा था. इसलिए शव परीक्षण के लिए भेजा गया है." इस पूरे मामले में पुलिस अभी हत्या या आत्महत्या को लेकर जांच कर रही है. क्योंकि युवती के शरीर पर शुरुआती जांच में कुछ निशान पाए गए हैं. ऐसे में पीएम रिपोर्ट आने तक पुलिस इस संदिग्ध मौत में कुछ भी स्पष्ट कहने से परहेज कर रही है.

माधव प्लाजा में ये पहली संदिग्ध मौत नहीं है, इससे पहले भी दो लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में यहां लाशें मिल चुकी हैं. ऐसे में शुक्रवार को जब युवती का शव मिला तो माधव प्लाजा में सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. क्योंकि न तो गार्ड ने और न ही आस पास के लोगों ने युवती को कॉम्प्लेक्स के अंदर जाते हुए देखा था. माधव प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे खराब बताए जा रहे हैं. ऐसे में अब पुलिस हर एंगल पर जांच में जुट गई है.

TAGGED:

GIRL DEAD BODY FOUND
GWALIOR MADHAV PLAZA
GWALIOR GIRL KILLED HIMSELF
MADHYA PRADESH NEWS
GWALIOR DEAD BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.