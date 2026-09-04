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120 करोड़ से ज्यादा के गहनों से कान्हा का श्रृंगार, अद्भुत है ग्वालियर के गोपालजी की कहनी

सिर्फ आभूषण नहीं, सदियों पुरानी विरासत का हिस्सा ( Etv Bharat )

ग्वालियर में शुक्रवार को गोपालजी मंदिर में विराजे भगवान राधा-कृष्ण का श्रृंगार 120 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के बेशकीमती आभूषणों से होगा. सुबह करीब 10 बजे नगर निगम की समिति सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहुंचती है और कड़ी सुरक्षा के बीच बैंक लॉकर से आभूषण निकाले जाते हैं.

ग्वालियर : क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा मंदिर है, जहां भगवान का श्रृंगार एक अरब से ज्यादा के गहने से होता है? ये ऐतिहासिक मंदिर है गोपाली मंदिर, जहां जन्माष्टमी हर साल राजसी वैभव के साथ मनाया जाता है. इस बार भगवान राधा-कृष्ण का श्रृंगार 120 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के बेशकीमती आभूषणों से होगा. सोना, हीरा, पन्ना और मोती से जड़े ये आभूषण साल में एक बार इसी मौके पर बैंक लॉकर से बाहर आते हैं.

अनोखे गहनों से होता है राधा-कृष्ण का श्रृंगार (Etv Bharat)

मंदिर पहुंचने के बाद इनकी सफाई होगी और फिर भगवान का भव्य श्रृंगार किया जाएगा. इस बार भी जन्माष्टमी पर गोपालजी के दर्शन करने करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

सिर्फ आभूषण नहीं, सदियों पुरानी विरासत का हिस्सा

मंदिर के पुजारी फक्कड़ बाबा के मुताबिक, " राधा कृष्ण के इन गहनों को बेशकीमती माना जाता है, ये बेहद खास हैं, भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट में पुखराज, माणिक और पन्ना जैसे कीमती रत्न जड़े हैं, तो वहीं सात लड़ियों वाले हार में 62 असली मोती और 55 पन्ने जड़े हैं, जिसकी कीमत करीब 35 करोड़ रुपए आंकी गई है.

हर साल करोड़ों के जेवरों से होता है राधा कृष्ण का श्रृंगार (Etv Bharat)

रत्नजड़ित मुकुट की कीमत करीब 25 करोड़ और सोने के मुकुट की कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जाती है. राधारानी का करीब तीन तोला वजन का रत्नजड़ित मुकुट भी खास आकर्षण रहता है. इसके अलावा करोड़ों की कीमत के कई आभूषण भगवान के श्रृंगार में मौजूद हैं."

1843 में सिंधिया राजवंश की महारानी ने बनवाया था मंदिर (Etv Bharat)

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1843 में सिंधिया राजवंश की महारानी ने की थी शुरुआत

सन् 1843 में सिंधिया राजवंश की महारानी बैजाबाई ने इस मंदिर का निर्माण कराया था. सफेद संगमरमर से बने गोपालजी मंदिर की वास्तुकला में मराठा शैली के साथ यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देता है. गर्भगृह के चांदी से मढ़े दरवाजे इसकी शाही विरासत की गवाही देते हैं.

मंदिर में जन्माष्टी की तैयारियां पूरी, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान (Etv Bharat)

शुक्रवार की जन्माष्टमी उत्सव पर इन दुर्लभ आभूषणों के दर्शन के लिए करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस संभाल रही है.