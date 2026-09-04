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हाई सिक्योरिटी में बैंक से मंदिर आए 100 करोड़ के आभूषण, गोपाल-राधा रानी का दिव्य श्रृंगार

ग्वालियर में जन्माष्टमी उत्सव पर रियासत कालीन बेशक़ीमती आभूषणों से हुआ गोपाल जी और राधा रानी का श्रृंगार, देखने उमड़ी भीड़. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR GOPAL JI TEMPLE
हाई सिक्योरिटी में बैंक से मंदिर आए 100 करोड़ के आभूषण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 3:30 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 4:13 PM IST

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ग्वालियर: देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है. इस बीच ग्वालियर में भी नंदोत्सव के लिए कृष मंदिरों में भक्तों की भीड़ टूट रही है. बारिश के बावजूद लोग ठाकुरजी के दर्शन को पहुंच रहे हैं. ग्वालियर के गोपाल जी मंदिर में भी कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन का मौका मिल रहा है. यहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आभूषण का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र होता है जिनकी कीमत 1 अरब रुपये से ज़्यादा है.

भारी सुरक्षा के बीच बैंक से मंदिर पहुंचे कृष-राधा के आभूषण
ग्वालियर के गोपाल मंदिर पर शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे पुलिस की काफ़ी सुरक्षा के साथ बैंक ऑफ़ इंडिया से भगवान कृष्ण और राधा रानी के बेशकीमती जवाहरात लाए गए. इसके बाद नगर निगम कमिश्नर, पुलिस अधिकारी, बैंक अधिकारियों, मंदिर ट्रस्ट और महापौर सभापति की मौजूदगी में आभूषणों से भरा बक्सा खोला गया, जिसमें सोने-चाँदी हीरे माणिक पन्ना और अन्य कीमती रत्नों से जड़ित मुकुट, हार बाँसुरी चेन समेत भगवान के क़ीमती आभूषण चाँदी के थाल और अन्य बर्तन बैंक से लाए गए थे.

बेशक़ीमती आभूषणों से हुआ गोपाल जी और राधा रानी का श्रृंगार (ETV Bharat)

श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह
इन आभूषणों से भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार किया गया. जिसके बाद आरती के साथ श्रद्धालुओं के लिए भगवान के दर्शन दोबारा शुरू करा दिए गए. भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन करने आए श्रद्धालु उनके श्रृंगार और सजावट से बेहद उत्साहित दिखे, अपने आराध्य के दर्शन उनके जन्मोत्सव पर्व पर करने की खुशी भी भक्तों में साफ देखी गई.

KRISHNA AND RADHA ADORNED
गोपाल-राधा रानी का दिव्य श्रृंगार (ETV Bharat)
KRISHNA JEWELRY bank locker
दर्शन के बाद देर रात बैंक में जमा कराए जाएंगे आभूषण (ETV Bharat)
KRISHNA AND RADHA ADORNED
बैंक लॉकर से मंदिर पहुंचे गहने (ETV Bharat)

दर्शन के बाद देर रात बैंक में जमा कराए जाएंगे आभूषण
इधर, नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी की मौजूदगी में ही भगवान के श्रृंगार के लिए सभी बेश कीमती आभूषणों का पिरतरा खोला गया था और श्रृंगार पूरा किया. नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी का कहना था कि, ''सुबह से ही भक्त आ रहे हैं. इस बीच बैंक से सभी आभूषण लाए गए हैं और उनका मिलान कर भगवान को पहनाए गए हैं. उनका श्रृंगार किया गया है, उसके बाद भक्तों के लिए दरबार खोल दिया गया है. अब ये दर्शन दी रात तक चलेंगे. दर्शन समाप्ती के बाद आभूषणों को एक बार फिर मिलन के साथ वापस पैक किया जाएगा और बैंक लॉकर में जमा कराया जाएगा.''

Last Updated : September 4, 2026 at 4:13 PM IST

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