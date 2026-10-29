गूगल सर्च बना साइबर ठगों का नया अड्डा! नंबर खोजते ही फोन हैक, 5 रु. खाली न करा दे आपका अकाउंट
मौसम के साथ बदला साइबर ठगी का तरीका, गूगल पर कांटेक्ट सर्च करना पड़ रहा भारी, ग्वालियर में 10 दिन में 7 शिकायतें. रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:19 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 4:25 PM IST
ग्वालियर: त्योहारी सीजन के साथ ही मौसम में आए बदलाव का फायदा अब साइबर ठग भी उठा रहे हैं. क्योंकि अब ऑनलाइन ठगों का शिकार ऐसे लोग बन रहे हैं जो किसी संस्थान, कस्टमर केयर या इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट नंबर गूगल पर खोज रहे हैं. ठग ऐसे लोगों को झांसा देकर बैंक खाते खाली कर रहे हैं. पिछले 10 दिनों में पुलिस के पास इस तरह की करीब 7 शिकायतें पहुची हैं. इनके अलावा भी त्योहार पर ऑफर के नाम पर लोगों से फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी की जा रही है.
गूगल पर सर्च किया डॉक्टर का नंबर, ठगों ने किया फोन हैक
ग्वालियर के आकाश यादव को स्किन समस्या के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था, गूगल पर एक डॉक्टर का नाम और कांटेक्ट नंबर सर्च किया. इंटरनेट पर मिले उस नंबर पर कॉल किया. अपनी समस्या बताते हुए डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेने की बात कही. तभी फोन डिस्कनेक्ट हो गया. कुछ देर बाद एक दूसरे नंबर से मोबाइल पर फोन आया और उसने बताया कि, अपॉइंटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीयन की फीस बहुत कम थी मात्र 5 रुपये, सामने से व्हाट्सएप पर रजिस्ट्रेशन का लिंक आया और जैसे ही आकाश ने उस लिंक पर क्लिक किया उसका मोबाइल हैंग हो गया.
5 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर खाली किया खाता
कुछ देर बाद फोन सामान्य हुआ तो धड़ाधड़ अलग-अलग बैंकों के मैसेज आये. जिनमें बैंक खातों से रुपये ट्रांसफर होने की जानकारी थी. आकाश यादव के 5 अलग खातों से करीब ढाई लाख रुपये साफ हो चुके थे. आकाश समझ चुका था कि इसके साथ साइबर फ्रॉड हो चुका है. उसने साइबर सेल में जाकर मामले की शिकायत दर्ज करायी.
ठीक ऐसे ही थाटीपुर इलाके में रहने वाले मोहन कुमार के साथ बीते शनिवार को ठगी हुई थी. उनकी टीवी खराब हुई तो गूगल पर सैमसंग कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया. सर्च में आए एक नंबर पर काल किया तो, इंजीनियर विजिटिंग चार्ज के नाम पर 350 रुपये जमा कराने को कहा गया. बताया गया की, अक्सर इंजीनियर विजिट के बाद कस्टमर फीस देने में आना कानी करते हैं. इसलिए एडवांस में ही फीस देना होगी. अगर आप टीवी ठीक कराते हैं तो ये चार्ज सर्विस चार्ज में एडजेस्ट हो जाएंगे.
350 रुपये का किया पेमेंट, खाते से उड़े 1.70 लाख
मरता क्या ना करता मोहन ने भी अपनी टीवी ठीक कराने के लिए ऑनलाइन चार्ज का पेमेंट करने के लिए आई लिंक पर क्लिक किया और उनके खाते से 1 लाख 70 हज़ार रुपये कट गए. मोहन ने तुरंत मामला समझते हुए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करायी. मोहन, आकाश की तरह और भी लोग हैं जी इसी तरह के स्कैम का शिकार हो रहे हैं. क्योंकि साइबर ठगों ने ठगी का ये नया तरीका जो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है. ग्वालियर में ही पुलिस के पास बीते 10 दिनों में लगभग 7 शिकायतें इसी तरह के मामलों की आई हैं.
नगर निगम आयुक्त भी बन चुके हैं शिकार
ग्वालियर नगर निगम के अपर आयुक्त प्रदीप श्रीवास्तव भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं. दो साल पहले प्रदीप श्रीवास्तव ने ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया था. लेकिन इसके बाद भी उनका सब्सक्रिप्शन ऐक्टिव नहीं हुआ तो कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर खोजा और उस नंबर के जरिए उनसे एक ऐप डाउनलोड करायी गई और मोबाइल हैक कर 47 हज़ार रुपये खाते से उड़ा लिए थे.
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छोटे पेमेंट का बड़ा नुकसान
इन हालातों में गूगल से कोई कांटेक्ट नंबर खोजना भी साइबर ठगों को न्योता देना है. ग्वालियर साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र शर्मा कहते हैं, ''इन दिनों बहुत शिकायतें आ रही हैं. जिसमें एक छोटे अमाउंट का पेमेंट करने के लिए पहले आपको बोला जाता है. इसके लिए आपको कोई लिंक या एपीके (APK) फाइल भेजी जाती है. जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करके ₹5 या ₹10 का जो भी है पेमेंट करते हैं, आपके मोबाइल का एक्सेस सामने जो फ्रॉडस्टर है उसके पास पहुंच जाता है. जैसे ही उसके पास आपके मोबाइल का एक्सेस पहुंचता है, वो आपके मोबाइल को अपने अधिकार में लेकर आपके खाते से अनाधिकृत ट्रांजेक्शन कर लेता है. अभी इस तरीके के काफी सारे मामले आ रहे हैं, जिस पर हमारे द्वारा जाँच भी की जा रही है. ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और तकनीकी जानकारी वर्तमान में एकत्रित की जा रही है.''
देखिए और सोचिए.. अनदेखी बनायेगी शिकार
धर्मेंद्र शर्मा कहते हैं कि, ''इस तरह के धोखों से बचने के लिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है. पहले तो अगर कोई भी लिंक या एपीके (APK Android Package Kit) फाइल हमारे पास आती है, तो पहले आप उसको देखिए और सोचिए. उसको आप वेरीफाई कीजिए कि ये लिंक कहां से आई है, किस सोर्स से आई है ठीक है, कोई एपीके फाइल है तो कैसी है, किस व्यक्ति ने भेजी है? और पहले समझिए, उसके बाद ही आप उस पर क्लिक कीजिए या उसको डाउनलोड कीजिए. अन्यथा उस फाइल या लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके साथ ठगी की घटना घटित होती है.''
ठगी से बचने का सबसे आसान तरीका आपके घर में मौजूद
आपको अगर कस्टमर केयर का नंबर वेरीफाई करना है, एक सिंपल सी बात है अगर हमारे पास कभी भी मान लीजिए कोई टीवी में खराबी आ गई है, वाशिंग मशीन में खराबी आ गई है, तो हमारा काम क्या है? हम आजकल सबसे पहले गूगल पर सर्च करते हैं, जबकि गूगल पर सर्च ना करके आप अगर देखेंगे आपके पास अगर वारंटी कार्ड होगा, उसमें नंबर होगा, आप उसमें कॉल कीजिए.
आपके पास अगर एटीएम कार्ड खो गया है तो आपकी पासबुक में नंबर होगा, आप उसमें देखिए नंबर लिखा रहता है. आपका टीवी का वारंटी कार्ड है, उस पर कस्टमर केयर के नंबर लिखे रहते हैं. आप उनको संभाल करके रखिए, उनसे आप नंबर सर्च कीजिए और उन पर कॉल कीजिए. या बैंक और कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर 'कांटेक्ट अस' पर भी आपको सही नंबर मिलेगा आप उसे लगाएं. ये छोटी छोटी सतर्कता आपको ठगी से बचा सकती हैं.''