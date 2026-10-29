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गूगल सर्च बना साइबर ठगों का नया अड्डा! नंबर खोजते ही फोन हैक, 5 रु. खाली न करा दे आपका अकाउंट

गूगल सर्च बना साइबर ठगों का नया अड्डा! ( ETV Bharat )

ग्वालियर: त्योहारी सीजन के साथ ही मौसम में आए बदलाव का फायदा अब साइबर ठग भी उठा रहे हैं. क्योंकि अब ऑनलाइन ठगों का शिकार ऐसे लोग बन रहे हैं जो किसी संस्थान, कस्टमर केयर या इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट नंबर गूगल पर खोज रहे हैं. ठग ऐसे लोगों को झांसा देकर बैंक खाते खाली कर रहे हैं. पिछले 10 दिनों में पुलिस के पास इस तरह की करीब 7 शिकायतें पहुची हैं. इनके अलावा भी त्योहार पर ऑफर के नाम पर लोगों से फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी की जा रही है.

गूगल पर सर्च किया डॉक्टर का नंबर, ठगों ने किया फोन हैक