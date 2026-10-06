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10 हजार में से एक बच्चे को होती है यह दुर्लभ बीमारी, 17 करोड़ के इंजेक्शन हो ठीक हो सकेगी डेढ़ साल की नीलाक्षी

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही डेढ़ साल की नीलक्षी ( Etv Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर में एक पिता की बेबसी उसकी नन्हीं सी बेटी को देख कर पता चलती है, जो एक दुर्लभ बीमारी से जूझ रही है जिसके इलाज के लिए कम से कम 15 करोड़ की रकम चाहिए. अपना घर बेचकर भी वह पिता अपनी लाडली का इलाज करने में अक्षम है. हर गुजरते पल के साथ उसके ठीक होने की उम्मीद भी खो रही है. ऐसे में वह पिता अब लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है, जिससे उसकी नन्ही परी अपने पैरों पर खड़ी हो सके.. उसकी नन्हीं बच्ची स्पाइनल मस्क्युलर एट्रॉफी(SMA) नाम की दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है.

एक साल की बच्ची, उसका पूरा जीवन सामने पड़ा है. लेकिन मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाला परिवार कुछ नहीं कर पा रहा था. बच्ची के पिता सौरभ भार्गव ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि नीलाक्षी को एसएमए टाइप टू बीमारी है जिसका एक मात्र इलाज जीन ट्रांसप्लांट है. लेकिन इलाज सीधे तौर पर भारत में उपलब्ध ही नहीं है. इसके लिए बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और करीब दो से तीन साल में बच्चा रिकवर हो कर सामान्य जीवन जीने लगता है. ये इंजेक्शन विदेश से भारत में मंगाया जाता है और फिर दिल्ली एम्स के ज़रिए लगाया जाता है.

इसके बाद सौरभ और उनकी पत्नी बरखा ने एक बार फिर डॉक्टर का रुख किया. जिस पर डॉक्टर ने दिल्ली में चेकअप की सलाह दी. दिल्ली के एक नामी अस्पताल में नीलाक्षी की कुछ विशेष जांचें कराई गईं तो उसकी रिपोर्ट्स में स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी( SMA ) टाइप टू डिटेक्ट हुआ. ये ऐसी बीमारी थी जो मरीज के पैरों से शुरू होकर उसके सिर की तरफ़ बढ़ती है और शरीर में न्यूरॉन्स को कमजोर कर मासपेसियों के जींस को खत्म कर देती है. मरीज का शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है. जब नीलाक्षी में इस बीमारी का पता चला तो सौरभ और उनकी पत्नी सदमे में चले गए.

ग्वालियर के विनय नगर सेक्टर चार में रहने वाले सौरभ भार्गव के घर डेढ़ साल पहले एक प्यारी से बिटिया ने जन्म लिया. परिवार ख़ुशी से झूम रहा था उसका नाम नीलाक्षी रखा गया. पहला जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया. लेकिन एक साल की होने के बावजूद नीलाक्षी बैठने या खड़े होने में असमर्थ थी. शुरुआत में डॉक्टर से परामर्श लिया तो उनका कहना था कि, हर बच्चे की प्रोग्रेस का माइलस्टोन अलग होता है. लेकिन 14 महीने की होने के बाद भी नीलाक्षी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया.

एक उम्मीद की किरण जागी कि इंजेक्शन से शायद नीलाक्षी ठीक हो जाएगी. लेकिन उनकी उम्मीद को अचानक झटका लगा जब इस इंजेक्शन की क़ीमत पता चला. ये इंजेक्शन लगभग 1.7 मिलियन डॉलर यानी भारत के 15 से 17 करोड़ रुपये की है. एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सौरभ के पास इस इंजेक्शन लगवाने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है. वे कहते हैं कि अपना सब कुछ बेचने के बाद भी वह इतनी रकम नहीं जुटाने में असमर्थ हैं. उन्होंने अपनी मजबूरी दिल्ली के डॉक्टर्स के सामने भी जाहिर की.

क्या है स्पाइनल मस्क्युलर एट्रॉफी (Etv Bharat)

इलाज के लिए क्राउडफंडिंग की गुहार, लोगों से मदद की आस

सौरभ की मजबूरी को देखते हुए दिल्ली के मेदांता अस्पताल के डॉक्टर ने उन्हें एक सलाह दी. जिसने उम्मीद की बुझती लौ को फिर तेज कर दिया, क्राउड फंडिंग.. एक ऐसा तरीका जिसमें कई अनजान लोग मदद या डोनेशन देते हैं. दान की राशि से शायद नीलाक्षी का इलाज संभव है, उन्होंने एक क्राउडफंडिंग वेबसाइट ImpactGuru.com के ज़रिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी. पिछले 4 दिन में करीब 34 लाख रुपये इकट्ठा हो चुके हैं लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है.

क्या है स्पाइनल मस्क्युलर एट्रॉफी (Etv Bharat)

इंजेक्शन लगवाने के लिए सिर्फ 6 महीने का समय

एक पिता के लिए अपनी बेटी की दुर्लभ बीमारी जितना कष्टदायक है तो सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा जिसने 9 महीने तक उस बच्ची को अपने पेट में पाला. और असहनीय कष्ट सहकर इस दुनिया में लेकर आई. मां बरखा अंदर से टूट चुकी है और गुहार लगाती हैं कि लोग उनकी बेटी की मदद के लिए आगे आएं. क्यों कि वक़्त नहीं है.. बरखा ने बताया, डॉक्टर्स का कहना है की एसएमए बीमारी में बच्चे को दो साल की उम्र के भीतर ही इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके ठीक होने की पूरी संभावना होती है. लेकिन इसके बाद ज़्यादा उम्मीद नहीं होती.

10 हज़ार में सिर्फ़ एक बच्चे को होता है एसएमए

नीलाक्षी की इस बीमारी के बारे में परिवार को हाल ही में पता चला है. और अब हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. किसी तरह उसके इलाज की मदद हो जाए. ये बीमारी 10 हज़ार में से एक बच्चे को होती है. लेकिन समय पर इसका पता ना चलने से इसका इलाज समय पर शुरू नहीं हो पता और बच्चों को इसका ख़ामियाज़ा भुगतना पड़ता है.

क्या है स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रॉफी (SMA)?

एसएमए एक दुर्लभ बीमारी है जो बच्चे के जन्म के साथ ही उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है. इसके लक्षण जन्म के तुरंत बाद नहीं दिखते हैं. कई बार ये एक से सवा साल के बाद समझ आते हैं और कई बार दो से चार साल भी लग जाते हैं. इस बीमारी में बच्चे के शरीर में मौजूद एक्टिव सेल धीरे-धीरे डेड होने लगते हैं और मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं जिसकी वजह से शरीर के अंग भी धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं.

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझ रही डेढ़ साल की नीलाक्षी (ETV Bharat)

क्या है इस बीमारी के लक्षण?

मूल रूप से तो यह जेनेटिक बीमारी है जो इनहेरिट होकर बच्चे के जन्म के साथ उसमें आ जाती है. लेकिन इसका पता कुछ समय बाद चलता है. इस बीमारी से बच्चा देरी से बैठना शुरू करता है. बिना सहारे चल या खड़ा नहीं हो पाता, हाथों में कंपन होता है जो उसके आगे बढ़ने पर दिखायी देता है. बच्चे को सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है. मांसपेशियाँ भी कमजोर और पतली हो जाती हैं. इसकी वजह से फेफड़ों में संक्रमण, निमोनिया और सर्दी-जुकाम जैसी समस्या होती है. बच्चों में ऐसे लक्षण होने पर तुरंत पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए.

नीलाक्षी का भविष्य क्या?

नन्हीं नीलाक्षी का भविष्य अब पूरी तरह दूसरों की मदद पर निर्भर है. यदि क्राउड फंडिंग और अन्य मददगारों से अगले पांच महीने में इतनी राशि इकट्ठा की जा सकी जितनी उसके इलाज के इंजेक्शन लिए ज़रूरी है तो नीलाक्षी ठीक हो सकती. वह पूरी तरह सामान्य तो नहीं होगी लेकिन 90 प्रतिशत तक सामान्य हो सकती है. वह सामान्य बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकेगी लेकिन अपने पैरों पर चल सकेगी. बच्ची के इलाज के सपने को साकार करने के लिए इस परिवार को देश के हर व्यक्ति से मदद की उम्मीद है.