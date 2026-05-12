बॉयफ्रेंड को दुष्कर्म केस में जेल भिजवाया, अब उसी से शादी पर अड़ी, चाकू ले पहुंची SP ऑफिस
ग्वालियर एसपी ऑफिस में उस समय हंगामा मच गया, जब युवती चाकू ले पहुंची, चीख-चीखकर हंगामा किया. बॉयफ्रेंड से शादी पर अड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 12:30 PM IST
ग्वालियर : ग्वालियर एसपी दफ्तर में 'अजय प्रेम की गजब कहानी' का सीन क्रिएट हुआ. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आई युवती ने हंगामा किया. युवती चाकू लेकर पहुंची और खुद को नुकसान करने की धमकी देने लगी. पुलिस ने समय रहते उसे रोक लिया. युवती इस दौरान युवती फूट-फूटकर रोने लगी. युवती ने जिस युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, अब उसी युवक से शादी करना चाहती है.
एसपी दफ्तर पहुंच कर बैग से निकाला चाकू
सोमवार को युवती दोपहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंची. एसपी कार्यालय परिसर में ही युवती ने अपने बैग से चाक़ू निकाला और ख़ुद को नुक़सान पहुंचाने का प्रयास करने लगी. आपपास मौजूद पुलिसकर्मियों ने फुर्ती दिखाते हुए उसके हाथ से चाक़ू छुड़ा लिया. इस दौरान लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसे संभालना मुश्किल हो गया.
महिला पुलिस कर्मियों ने संभाली स्थिति
आसपास मौजूद महिला पुलिस कर्मियों ने किसी तरह युवती को ASP चेंबर तक पहुंचाया. पुलिस के आला अधिकारियों ने युवती की काउंसलिंग की और उसे समझाइश दी. महिला थाना प्रभारी रश्मि भदौरिया ने बताया "युवती शिवपुरी के पिछोर की रहने वाली है. उसने ग्वालियर के झांसी रोड थाना में दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया था. शिकायत पर आरोपी को जेल भेजा गया और. अब युवती उसी आरोपी से शादी करना चाहती है."
शादी का झांसा दे करता रहा दुष्कर्म
पीड़िता ने पुलिस को बताया "दो साल पहले उसकी पहचान कुलभूषण नाम के युवक से हुई थी. कुलभूषण का दोस्त युवती को शादी के लिए देखने आया था लेकिन, लेकिन युवती को वह लड़का पसंद नहीं आया तो उसने शादी से इंकार कर दिया. उसी लड़के के साथ कुलभूषण भी आया था, उसने कहीं से युवती का मोबाइल नंबर पता कर उससे संपर्क किया और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई."
आरोपी ने युवती को शादी करने का प्रस्ताव दिया. इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया. युवती के मुताबिक़ वह कुलभूषण के प्यार में पड़ गई और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने कई बार ग़लत काम किया. फिर धीरे-धीरे उसने बातचीत करना कम कर दिया.
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युवती ने बॉयफ्रेंड पर दर्ज कराया दुष्कर्म का केस
दो महीने पहले युवती ने जब कुलभूषण पर शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया. युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी दी. अपने साथ हुए धोखे से आहत युवती ने पिछले महीने ग्वालियर के झांसी रोड थाना में जाकर ख़िलाफ़ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया. लेकिन हाल ही में आरोपी ज़मानत पर बाहर आया और उसने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली.
बॉयफ्रेंड की सगाई होने से आहत होकर युवती ने SP ऑफ़िस पहुंची और हंगामा किया. उसने पुलिस से मांग की कि उसके बॉयफ़्रेंड की शादी रोक दी जाए और उसके साथ शादी करा दी जाए.