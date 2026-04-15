ETV Bharat / state

भागवताचार्य की बेटी ने पाया 12वीं में दूसरा स्थान, अनमोल गोयल को 10वीं में मिली 4th रैंक

ग्वालियर की गौरी शर्मा ने 12वीं मध्य प्रदेश में पाया दूसरा स्थान, 10वीं बोर्ड में अनमोल गोयल को मिली चौथी रैंक.

GWALIOR GAURI SHARMA 2ND RANK 12TH
भागवताचार्य की बेटी ने पाया 12वीं में दूसरा स्थान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे बुधवार को जारी हो चुके हैं. ग्वालियर के बच्चों ने भी परीक्षा परिणामों में झंडे गाड़ दिए हैं. जहां 12वीं कक्षा की छात्रा गौरी शर्मा ने प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है, तो वहीं हाई स्कूल के छात्र अनमोल ने मेरिट में जगह बनाते हुए प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है.

गौरी शर्मा में पाया पीसीएम स्ट्रीम से प्रदेश में दूसरा स्थान

प्रदेश में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम घोषित होने के बाद ग्वालियर की गौरी शर्मा के घर जश्न का माहौल दिखा. गौरी शर्मा बारहवीं की छात्रा है. जिन्होंने PCM स्ट्रीम में मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है. उन्होंने फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथ समूह से 491 अंक हासिल किए हैं. ईश्वर की भक्ति में रमी गौरी के पिता महेंद्र शर्मा भगवताचार्य हैं. गौरी अपनी इस उपलब्धि का श्रेय भगवान के साथ माता-पिता और टीचर्स को देती हैं.

Gwalior Gauri MP Board 12th Topper
ग्वालियर की गौरी ने पाई 12वीं में दूसरी रैंक (ETV Bharat)

पिता का सपना है आईएएस बने, मेहनत कर पूरा करेंगी

गौरी ने बताया कि, "एक समय था पढ़ाई के प्रेशर से ऐसा लगने लगा कि वे आगे नहीं बढ़ पाएंगी, लेकिन उनके माता-पिता और स्कूल टीचर्स ने उन्हें हौंसला दिया और मेहनत पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया. उसी का नतीजा है कि, वे बेहतर परिणाम हासिल कर सकी. गौरी शर्मा आगे भी पढ़ाई पर इसी तरह फोकस रखना चाहती हैं. वे आगे यूपीएससी क्रैक कर आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं. ये उनके माता पिता का सपना है, जिसे उन्हें पूरा करना है."

ANMOL GOYAL 4TH PLACE 10TH EXAM
ग्वालियर के अनमोल का चौथा स्थान (ETV Bharat)

हाईस्कूल मेरिट में चौथा स्थान ग्वालियर के अनमोल का

गौरी के अलावा ग्वालियर के निजी स्कूल में पढ़ने वाले हाई स्कूल छात्र अनमोल गोयल ने भी हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान हासिल किया है. उन्होंने 500 में से 496 अंक पाए हैं. अनमोल ने बताया कि, "उन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ की. उन्होंने हर दिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई की. साथ ही सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से दूरी बनाये रखी. हालांकि उन्होंने पढ़ाई के लिये यूट्यूब का सहारा लिया, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल की बजाय टेलीविजन देखते थे. अनमोल ने बताया कि, वे आगे चलकर आईपीएस अधिकारी बनना चाहते है.

5 शहरों में सबसे कम रहा ग्वालियर का रिजल्ट

आपको बता दें कि, इस साल ग्वालियर का रिजल्ट पांचों बड़े शहरों में कम रहा. जहां 12वीं का रिजल्ट 71.39 प्रतिशत तो वहीं हाई स्कूल का रिजल्ट 65.95 प्रतिशत रहा. गौरी और अनमोल के अलावा ग्वालियर के सरकारी गजराराजा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की अनुष्का राठौर, संत कवरराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंशुल साहू और शासकीय सांदीपनि विद्यालय बेरजा के पंकज बघेल ने 493 अंक लाकर संयुक्त रूप से प्रदेश में 7वां स्थान हासिल किए हैं.

TAGGED:

GWALIOR GAURI MP BOARD 12TH TOPPER
ANMOL GOYAL 4TH PLACE 10TH EXAM
MP BOARD 10TH 12TH BOARD EXAM
GWALIOR STUDENTS 1OTH 12TH BOARD
GWALIOR GAURI SHARMA 2ND RANK 12TH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.