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ग्वालियर में सफेद बाघिन ने दी नायाब सौगात, 3 नन्हे शावक 10 दिन बाद खोलेंगे आंखें

ग्वालियर के गांधी प्राणी उद्यान में खुशियों की बहार है. सफेद बाघिन मीरा ने दिया 3 शावकों को जन्म. बाघिन मीरा तीसरी बार मां बनी.

WHITE TIGRESS MIRA BIRTH 3 CUBS
सफेद बाघिन ने 3 शावकों को दिया जन्म (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 12:45 PM IST

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ग्वालियर : ग्वालियर की शान 'द वाइट टाइग्रिस मीरा' तीसरी बार 3 शावकों की मां बनी है. रविवार को सफेद टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया. ग्वालियर जू के प्रभारी डॉ उपेन्द्र यादव ने बताया "मीरा के शावकों में दो पीले (रॉयल बंगाल) और एक सफेद टाइगर है. अब चिड़ियाघर में बाघों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है, जिनमें 4 सफेद और 6 रॉयल बंगाल टाइगर शामिल हैं. इनमें 4 नर, 3 मादा और 3 शावक हैं.

पूरी तरह स्वस्थ हैं मीरा और शावक

गांधी प्राणी उद्यान के क्यूरेटर गौरव परिहार ने बताया "तीनों शावक और मादा टाइगर मीरा पूरी तरह स्वस्थ हैं. 'मीरा को फिलहाल हल्का आहार दिया जा रहा है ताकि उसकी सेहत बेहतर बनी रहे. चिड़ियाघर प्रशासन ने नवजात शावकों की विशेष निगरानी में रखा है. साथ ही निर्धारित अवधि तक शावकों को आइसोलेशन में रखने के साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच सुनिश्चित की जा रही है."

White Tigress mira birth 3 cubs
ग्वालियर का गांधी प्राणी उद्यान (ETV BHARAT)

नवजात शावकों की देखभाल के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं.केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों का भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है.

शावक 10 दिन बाद देखेंगे दुनिया

तीनों ही नन्हे शावक फिलहाल स्वस्थ बताए जा रहे हैं हालांकि अभी उनकी आंखें नहीं खुली हैं. तकरीबन 10 दिन बाद उनकी आंखें खुलेंगी. ये बाघिन मीरा का तीसरे प्रसव से जन्मे शावक हैं. इससे पहले भी मीरा 6 शावकों को जन्म दे चुकी है. मेहमानों के आने से चिड़ियाघर का माहौल बेहद खुशनुमा है. सफेद बाघिन मीरा का 2013 में जन्म हुआ था.

मध्य प्रदेश ऐसे बना टाइगर स्टेट

भारत सरकार ने साल 2022 में बाघों की गणना कराई थी, उसके मुताबिक भारत में टोटल 3682 बाघ काउंट किये गए थे. जिसमें मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा 785 बाघ गिने गए थे. ये 785 बाघ वो हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से अधिक थी और उन्हें ही इस बाघ गणना में शामिल किया गया था. इस हिसाब से बाघों के वैज्ञानिक प्रबंधन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नाम केवल देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी प्रसिद्ध है. वर्तमान में प्रदेश में 26 वन्य प्राणी अभयारण्य, 11 राष्ट्रीय उद्यान और 9 टाइगर रिजर्व हैं.

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