मीरा के शावकों के दीदार के लिए करना होगा इंतजार, कैनाइन डिस्टेंपर से बचाने आइसोलेशन में नन्हे मेहमान
गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर में व्हाइट टाइग्रेस मीरा के शावकों का आइसोलेशन टाइम पूरा. चिड़ियाघर प्रबंधन ने कुछ कारणों से लगभग 3 हफ्ते बढ़ाया समय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 7:15 PM IST
ग्वालियर: गांधी प्राणी उद्यान ग्वालियर में 2 महीने पहले व्हाइट टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया था, ये शावक बंद कमरे से खुले बाड़े में निकलते उससे पहले ही एक बार फिर इन्हें कैद कर दिया गया है. चिड़ियाघर प्रबंधन ने यह कदम भीषण गर्मी और केंद्र सरकार की एक एडवाइजरी जारी होने के बाद उठाया है.
आइसोलेशन में रखे गए मीरा के तीनों शावक
ग्वालियर जू में आने वाले सैलानियों को व्हाइट टाइग्रेस मीरा के शावकों के दीदार के लिए अभी और इंतजार करना होगा क्योंकि चिड़ियाघर ने इनके आइसोलेशन टाइम को 2 से 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अन्य बड़े जानवर जैसे बब्बर शेर, बाघ और तेंदुआ की भी लगातार निगरानी की जा रही है. जिसकी 2 मुख्य वजह हैं, पहली मौसम और दूसरा केंद्र सरकार की एडवाइजरी.
'भीषण गर्मी से बीमार हो सकते हैं नन्हे शावक'
ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सक डॉ उपेंद्र यादव का कहना है, "अप्रैल में सफेद बाघिन मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया था. जिनमें 1 सफेद और 2 पीले शावक हैं. हालांकि इन्हें जन्म के बाद आइसोलेशन में रखने का समय पूरा हो चुका था लेकिन वर्तमान में ग्वालियर का मौसम भीषण गर्मी और अद्रता से भरा है, जो इन नन्हे शावकों के लिए खतरनाक है. बंद जगह से एकदम से बाहर आने पर वे बीमार हो सकते हैं. ऐसे में उन्हें अभी आइसोलेशन में बरसात शुरू होने तक और रखने का फैसला लिया गया है."
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'कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से सावधानी जरुरी'
पशु चिकित्सक डॉ उपेंद्र यादव ने बताया, "सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि वर्तमान में कान्हा टाइगर रिजर्व समेत कई वन्यप्राणी क्षेत्रों में फैल रहे कैनाइन डिस्टेंपर वायरस की वजह से केंद्र सरकार ने सभी वन्य प्राणी संस्थाओं को एडवाइजरी जारी की है. जिसके प्रोटोकॉल के तहत ग्वालियर जू में भी शेर, बाघ, तेंदुआ जैसे बड़े मांसाहारी जानवरों को विशेष निगरानी में रखा जा रहा है. इनकी हाउसिंग में डिसइंफेक्शन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. एनिमल कीपर्स और पशुचिकित्सक भी इनके बीच खास सावधानियां बरत रहे हैं, जिससे किसी भी तरह संक्रमण का खतरा इन जानवरों तक ना पहुंचे.