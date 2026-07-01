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चिड़ियाघर के सबसे बुजुर्ग तेंदुए ने छोड़ी जीने की आस!, खाना पानी त्यागा, चिंता में जू प्रबंधन

ग्वालियर चिड़ियाघर के 3 दिन से बीमार सबसे बुजुर्ग तेंदुए ने छोड़ा खाना-पीना. जू प्रबंधन दे रहा लिक्विड डाइट. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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चिड़ियाघर के सबसे बुजुर्ग तेंदुए ने छोड़ा खाना-पीना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 7:30 PM IST

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Updated : July 1, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: गांधी प्राणी उद्यान का सबसे बुजुर्ग तेंदुआ अब धीरे-धीरे जीने की आस छोड़ रहा है, उसने खुद से खाने-पीने की कोशिश तक बंद कर दी है. ऐसे में अब जू प्रबंधन उसे ड्रिप के जरिए जिंदा रखने का प्रयास कर रहा है. करीब 8 साल पहले 2018 में ग्वालियर के घाटीगांव इलाके इस तेंदुए का घायल हालत में रेस्क्यू किया गया था.

3 दिन से बीमार है बुजुर्ग तेंदुआ

ग्वालियर के घाटीगांव क्षेत्र के जंगलों से रेस्क्यू कर चिड़ियाघर लाए गए एक तेंदुए की हालत अब अंतिम समय की तरफ बढ़ रही है. ये तेंदुआ बीमार है और पशुचिकित्सकों द्वारा इसका इलाज भी जारी है लेकिन लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों से इसने खाना त्याग दिया है. इसे लेकर अब गांधी प्राणी उद्यान के अधिकारी भी परेशान हैं क्योंकि चिड़ियाघर में ये सबसे उम्रदराज तेंदुआ है, जो अनुमानित जीवनकाल से ज्यादा समय तक जीवित है.

बुजुर्ग तेंदुए की उम्र है 18 से 20 वर्ष (ETV Bharat)

8 साल पहले किया था रेस्क्यू, शिकारी के जाल से कटे थे दोनों पंजे

गांधी प्राणी उद्यान के क्यूरेटर डॉ गौरव परिहार ने बताया, "करीब 8 साल पहले 2018 में ग्वालियर के घाटीगांव इलाके के सोनचिरैया अभयारण्य क्षेत्र में चिड़ियाघर के वन्यजीव विशेषज्ञों ने एक नर तेंदुए (लेपर्ड) का रेस्क्यू किया था. जिस समय यह मिला उस दौरान ये गंभीर रूप से घायल था. किसी शिकारी के जाल में फंसने से इसके आगे के दोनों पंजे कट गए थे. जिसका यहां इलाज किया गया. यह रेस्क्यू किया गया जानवर था इसलिए इसे चिड़ियाघर में आमजन के सामने नहीं रखा गया था. इसकी देखभाल पिछले 8 साल से तेंदुओं के बाड़े में ही हो रही है."

'ठोस भोजन छोड़ा, अब जू प्रबंधन दे रहा लिक्विड डाइट'

डॉ गौरव परिहार से पता चला कि "2 से 3 दिन पहले ये तेंदुआ एक्टिव नजर नहीं आ रहा था. उसने भोजन (मीट) खाना भी छोड़ दिया. चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक डॉ उपेन्द्र यादव ने जब उसका बुखार जांचा तो यह अस्वस्थ पाया गया. इसके बाद से उसका लगातार उपचार किया जा रहा है. उसके शरीर में ड्रिप के माध्यम से भोजन पहुंचाया जा रहा है. फिलहाल तेंदुआ लिक्विड डाइट पर है जिसमें उसे चिकन सूप और पौष्टिक आहार तरल रूप में दिए जा रहे हैं, जिससे वह जल्द से जल्द रिकवर कर सके."

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3 दिन से बीमार है बुजुर्ग तेंदुआ (ETV Bharat)

'तेंदुओं की औसत आयु 17 वर्ष, चिड़ियाघर में बढ़ गई उम्र'

चिड़ियाघर प्रबंधन का कहना है कि, ये तेंदुआ 18 से 20 वर्ष आयु का है, ऐसे में उम्रदराज हो जाने की वजह से चल फिर भी नहीं पाता है. इसलिए उसे हाउसिंग में ही रखना पड़ रहा है और इसकी हालत की जानकारी वन विभाग के आला अधिकारियों को भी दे दी गई है.

डॉ गौरव परिहार की माने तो "एक तेंदुए का औसत जीवनकाल 16 से 17 साल होता है. ऐसे में यह अपनी औसत जिंदगी से अब आगे बढ़ चुका है क्योंकि रेस्क्यू किए जानवर को अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह उस वातावरण में सर्वाइव नहीं कर पाते. लेकिन अगर उन्हें किसी फैसिलिटी में लाया जाए, जहां उन्हें बिना मेहनत भोजन और उचित इलाज मिले तो उनकी जिन्दगी और बढ़ जाती है. जू प्रबंधन लगातार इस बीमार बुजुर्ग तेंदुए के स्वास्थ्य की निगरानी रख रहा है."

Last Updated : July 1, 2026 at 7:40 PM IST

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