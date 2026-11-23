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ग्वालियर के जू में आधी रात को भिड़े दो हिमालयन भालू, नर पर कमजोर पड़ी मादा भालू की मौत

ग्वालियर जू में मादा भालू की मौत ( Getty Image )

ग्वालियर: गांधी प्राणी उद्यान से दुखभरी खड़ी सामने आई है. त्रिपुरा से लाए गए हिमालयन नर और मादा भालू के बीच आपसी संघर्ष में मादा भालू की मौत हो गई है. इन दोनों ही भालुओं को ग्वालियर चिड़ियाघर के एक ही बाड़े में रखा गया था. मादा भालू के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं.