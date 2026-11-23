ग्वालियर के जू में आधी रात को भिड़े दो हिमालयन भालू, नर पर कमजोर पड़ी मादा भालू की मौत
आपसी संघर्ष में ग्वालियर जू की हिमालयन मादा भालू की मौत, बाड़े में मृत मिली, 7 साल पहले त्रिपुरा से लाया गया था 'रीछ' जोड़ा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:41 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 9:52 AM IST
ग्वालियर: गांधी प्राणी उद्यान से दुखभरी खड़ी सामने आई है. त्रिपुरा से लाए गए हिमालयन नर और मादा भालू के बीच आपसी संघर्ष में मादा भालू की मौत हो गई है. इन दोनों ही भालुओं को ग्वालियर चिड़ियाघर के एक ही बाड़े में रखा गया था. मादा भालू के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं.
एनक्लोज़र में मृत मिली मादा भालू
असल में घटना शनिवार रविवार दरमियानी रात की है. जहां दोनों हिमालयन भालुओं (नर और मादा) में आपसी मुठभेड़ हो गई. जिसमें मादा भालू गंभीर रूप से घायल हो गयी थी. रविवार सुबह वह अपने बाड़े में मृत पायी गई. उसके शरीर पर संघर्ष के गहरे निशान मिले. पोस्टमार्टम के बाद गांधी प्राणी उद्यान प्रबंधन ने मादा भालू का अंतिम संस्कार करा दिया.
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मृत मादा भालू के शरीर पर थी गंभीर चोटें
मामले की जानकारी देते हुए गांधी प्राणी उद्यान के प्रभारी और नगर निगम उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि, "दोनों भालुओं में हुए आपसी संघर्ष में मादा भालू के जबड़े, पैर और पंजों सहित शरीर पर गहरे घाव हुए थे, जिसकी वजह से अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत का अंदेशा है. वह अपने बाड़े में मृत मिली थी."
त्रिपुरा से ग्वालियर लाया गया था भालुओं का जोड़ा
आपको बता दें कि, हिमालयन भालू जोड़े को सात साल पहले 2019 में त्रिपुरा के सेपाहिजाला प्राणी उद्यान से ग्वालियर जू लाया गया था. दोनों ही फिलहाल एक ही एनक्लोज़र में रखे गए थे. क्यों कि, ये भालुओं का मेटिंग का समय है, लेकिन आपसी संघर्ष में मादा भालू की मौत हो गई.
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फिर दो भालुओं को लाने की कवायद
इस घटना के बाद जल्द ही दो और हिमालयन भालू त्रिपुरा से ग्वालियर लाए जाएंगे. नगर निगम उपायुक्त श्रीवास्तव के मुताबिक, ''त्रिपुरा के सेपाहिजाला प्राणी उद्यान से भालुओं के लिए एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पूर्व में ही प्रस्ताव सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया को भेजा चुका था. जैसे ही स्वीकृति मिलती है दो और भालुओं को ग्वालियर लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.''