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भोजन पानी निगलते ही नाक से निकलता था बाहर, डॉक्टरों ने बचाई जान, जानिये कितनी दुर्लभ है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस

डॉक्टरों ने दुर्लभ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित महिला की बचाई जान ( ETV Bharat )

ग्वालियर: गजराराजा मेडिकल कॉलेज के जया आरोग्य अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में कुछ दिनों पहले एक मरीज आई, जिसकी हालत ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी चौंका दिया. महिला पानी भी पीती तो उसकी नाक से वह तरल बाहर आ जाता. हालांकि न्योरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ दिनेश उदैनिया को शक हुआ कि महिला मरीज बेहद दुर्लभ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए जब जांच कराई तो इस बीमारी की पुष्टि हो गई.

निगलते ही नाक से निकलता था खाना पानी ग्वालियर के ही बेलदार के पुरा के रहने वाले एक परिवार की 38 वर्षीय मीनाक्षी (परिवर्तित नाम) पिछले पांच महीनों से परेशान थी. शुरुआत में हाथ पैरों में सूजन रहती थी, फिर भोजन निगलना भी तकलीफदायक होने लगा, धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई. दाल दलिया निगलना भी दूभर हो गया. एक समय आया जब पानी पीती तो वह भी नाक से बाहर आ जाता. पहले तो परिवार ने ग्वालियर आकर निजी अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन दवाएं चलती रही फिर भी हालत में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद परिवार ने कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल का रूख किया.