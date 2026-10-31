भोजन पानी निगलते ही नाक से निकलता था बाहर, डॉक्टरों ने बचाई जान, जानिये कितनी दुर्लभ है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस
ग्वालियर के गजराराजा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने दुर्लभ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित महिला की बचाई जान. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:43 PM IST
ग्वालियर: गजराराजा मेडिकल कॉलेज के जया आरोग्य अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में कुछ दिनों पहले एक मरीज आई, जिसकी हालत ने विशेषज्ञ डॉक्टरों को भी चौंका दिया. महिला पानी भी पीती तो उसकी नाक से वह तरल बाहर आ जाता. हालांकि न्योरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ दिनेश उदैनिया को शक हुआ कि महिला मरीज बेहद दुर्लभ सिस्टमिक स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए जब जांच कराई तो इस बीमारी की पुष्टि हो गई.
निगलते ही नाक से निकलता था खाना पानी
ग्वालियर के ही बेलदार के पुरा के रहने वाले एक परिवार की 38 वर्षीय मीनाक्षी (परिवर्तित नाम) पिछले पांच महीनों से परेशान थी. शुरुआत में हाथ पैरों में सूजन रहती थी, फिर भोजन निगलना भी तकलीफदायक होने लगा, धीरे धीरे समस्या बढ़ती गई. दाल दलिया निगलना भी दूभर हो गया. एक समय आया जब पानी पीती तो वह भी नाक से बाहर आ जाता. पहले तो परिवार ने ग्वालियर आकर निजी अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन दवाएं चलती रही फिर भी हालत में सुधार नहीं हुआ. इसके बाद परिवार ने कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल का रूख किया.
डॉक्टर ने कराई जांच तो सामने आई बीमारी
जया आरोग्य अस्पताल की न्यूरोलॉजी की ओपीडी में परिवार के लोग मीनाक्षी (परिवर्तित नाम) को लेकर पहुचे जहां विभागध्यक्ष डॉ दिनेश उदैनिया ने उनकी समस्या सुनने के बाद उसका बेसिक चेकअप कर आधुनिक जांच कराने की सलाह दी. जिसके बाद मेडिकल और पैथालॉजी जांचे हुई और उसमें सिस्टमिक स्क्लेरोसिस की पुष्टि हुई.
सरकारी अस्पताल के इलाज से मिला आराम
मीनाक्षी (बदला हुआ नाम) के पति रमेश (बदला हुआ नाम) ने बताया कि, "मीनाक्षी को चार महीने पहले खाने पीने की दिक्कत हुई थी. लेकिन सितंबर के आखिर में दिक्कत ज्यादा बढ़ गई थी, जो जो भी खाती या पीती सब नाक से बाहर आ जाता था. हमने ग्वालियर के बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था लेकिन वहां भी कोई आराम नहीं मिला था. फिर हमने जेएएच हॉस्पिटल में डॉ उदैनिया को दिखाया और सारी समस्या बताई, इसके बाद उन्होंने इस बीमारी की जांच कराई थी. चार पांच दिन अस्पताल में भर्ती रही और दवाएं चली उनसे आराम मिला, अब डिस्चार्ज हो कर घर आ गये हैं अब स्थिति पहले से बेहतर है."
'खुद शरीर का इम्यून सिस्टम पहुंचाता है टिश्यूज को नुकसान'
डॉ दिनेश उदैनिया कहते हैं कि, "ये एक तरह का रेयर (दुर्लभ) ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक तंत्र कंफ्यूज हो जाता है और अपने ही हेल्थी टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगता है. जिसकी वजह से शरीर के अंदर कोलोजन प्रोटीन और फाइब्रोसिस की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इससे शरीर की त्वचा और आंतरिक अंग सख्त होने लगते हैं. जिसकी वजह से सूजन, हड्डियों में दर्द या चर्म रोग जैसे लक्षण आते हैं और लोग पहले किसी डर्मो स्पेशलिस्ट या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं."
क्या है भारत में इस बीमारी की स्थिति?
सिस्टमिक स्क्लेरोसिस बेहद दुर्लभ बीमारी है, यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक होती है. सबसे ज्यादा इस बीमारी का शिकार 30 से 50 वर्ष उम्र की महिलाएं होती हैं. अगर बीमारी की दुर्लभता पर बात करें तो भारत में इसका अनुपात प्रति 1 लाख में 10 से 20 मरीजों का है.
कैसे पहचाने सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के लक्षण?
सिस्टमिक स्क्लेरोसिस ऐसी बीमारी है जिसके शुरुआती लक्षण आम आर्थराइटिस या चर्म रोग जैसे लग सकते हैं. लेकिन इसमें प्रमुख रूप से रायनॉड फेनोमेना यानी ठंड या तनाव से पैर के पंजे या उंगलियों का सफेद या नीला पड़ना, जोड़ों में सूजन या दर्द होना, भोजन पानी निगलने में समस्या, शरीर की स्किन का टाइट होना या चमकना, सांस फूलना या ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं दिखने लगे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें.
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इलाज की भारत में क्या व्यवस्था?
लंबे समय तक या बीमारी लाइलाज थी, लेकिन इस रेयर डिसीज का इलाज आज बड़े शहरों में उपलब्ध है, हालांकि इसके पूरी तरह खत्म होने की आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है लेकिन इस बीमारी के आगे रोकथाम के लिए एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था हो चुकी है, जहां रिमेटोलॉजी विभाग हैं और यहां डेडिकेटेड ट्रीटमेंट उपलब्ध है.