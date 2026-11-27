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ग्वालियर में बिसलेरी से मिलती जुलती मिली लेबलिंग, पैकेज्ड वाटर प्लांट से 2500 बॉटल्स जब्त

पैकेज्ड वाटर प्लांट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा ( ETV Bharat )

ग्वालियर: बिसलेरी ब्रांड पर कार्रवाई के बाद अब ग्वालियर में भी जिला खाद्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. बिसलेरी के मिलते-जुलते नामों और पैकेजिंग से बिक रही पानी की बोतलों की जांच शुरू कर दी गई है. शहर में एक दर्जन से अधिक लोकल ब्रांड के नाम बिसलेरी सहित अन्य नामी ब्रांडों से मिलते-जुलते हैं. ऐसे में बाजार में बिक रही पानी की बोतलों की गुणवत्ता और ब्रांड नेम की पड़ताल खाद्य विभाग कर रहा है. इसी कड़ी में मुरार में संचालित पैकेज्ड वाटर प्लांट पर छापामार कार्रवाई हुई है.