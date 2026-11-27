ग्वालियर में बिसलेरी से मिलती जुलती मिली लेबलिंग, पैकेज्ड वाटर प्लांट से 2500 बॉटल्स जब्त
ग्वालियर में पैकेज्ड वाटर प्लांट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, बिना एमएफडी और बैच नंबर के साथ बिसलेरी जैसी पैकिंग. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 8:06 PM IST
ग्वालियर: बिसलेरी ब्रांड पर कार्रवाई के बाद अब ग्वालियर में भी जिला खाद्य विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है. बिसलेरी के मिलते-जुलते नामों और पैकेजिंग से बिक रही पानी की बोतलों की जांच शुरू कर दी गई है. शहर में एक दर्जन से अधिक लोकल ब्रांड के नाम बिसलेरी सहित अन्य नामी ब्रांडों से मिलते-जुलते हैं. ऐसे में बाजार में बिक रही पानी की बोतलों की गुणवत्ता और ब्रांड नेम की पड़ताल खाद्य विभाग कर रहा है. इसी कड़ी में मुरार में संचालित पैकेज्ड वाटर प्लांट पर छापामार कार्रवाई हुई है.
टीम ने जब्त की 2500 पानी की बोतलें
फूड सेफ्टी विभाग ने मुरार क्षेत्र के बंशीपुरा इलाके में संचालित पैकेज्ड वाटर प्लांट पर छापा मारा और यहां से पानी के सैंपल लिए है. यहां 2500 पानी की बोतल पैकेज्ड मिली हैं, जो एक लीटर और 500 एमएल की पैकिंग में थीं. खाद्य विभाग की टीम ने शुरुआती जांच के साथ ही प्लांट से सैंपल बॉटल्स लेकर सारी पैक बोतलें जब्त कर ली हैं.
कार्रवाई के लिए आई टीम में शामिल खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजौरिया ने बताया, "सूचना मिली थी कि, बिसलेरी की नकल का पानी यहां पैक होकर बेचा जा रहा है. यहां पैक हो रहीं बॉटलों को दूर से देखने पर लगता है कि यह बिसलेरी बाटल है लेकिन इस पर बालटन लिखा हुआ है. पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए बॉटल्स के सैंपल लिए गए हैं."
'पैक बोतलों पर ना मैन्युफैक्चरिंग डेट ना बैच नंबर'
खाद्य सुरक्षा अधिकारी गिरीश राजौरिया ने बताया, "बोतल पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट या बैच नंबर नहीं लिखा है, इस आधार पर पानी की सभी बोतलें जब्त की गई है. लगभग 2500 लीटर पैकेज्ड पानी जब्त किया गया है. सैंपल्स की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी, अगर नियमानुसार कुछ गलत पाया जाता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. जब यहां छापा मारा गया उस दौरान प्लांट पर पानी पैक किया जा रहा था. कई पैक्ड बॉटल के बैच भी रखे मिले."
'पैकेजिंग मिलती जुलती लेकिन नाम अलग'
वाटर पैकेजिंग प्लांट के संचालक कृष्णा यादव का कहना है, "उनके यहां बिसलेरी के चक्कर में कार्रवाई की जा रही है. वे एक साल से अपना प्लांट चला रहे रहे हैं, भले ही पैकेजिंग मिलती जुलती है लेकिन नाम बिल्कुल अलग है."
दूसरे लोकल ब्रांडस पर भी होगी कार्रवाई
फिलहाल सैंपलिंग की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग ने कर दी है. अधिकारियों का कहना है ग्वालियर में एक दर्जन से ज्यादा ऐसे वाटर प्लांट हैं जो बिसलेरी कंपनी से मिलते जुलते नाम और पैकेजिंग के साथ बाजार में पानी की बोतलें खपा रहे हैं. ऐसे सभी लोकल ब्रांड्स को चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाइ की जाएगी.