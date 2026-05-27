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ग्वालियर में फर्राटे से एंट्री मारेंगी VIP गाड़ियां, आम जनता को राहत देने एलिवेटेड कॉरिडोर

अब ग्वालियर में बिछेगा फ्लाइओवर का जाल, डेढ़ लाख वाहनों को मिलेगी रफ्तार, ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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अब ग्वालियर में बिछेगा फ्लाइओवर का जाल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 10:47 PM IST

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ग्वालियर : मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक ग्वालियर की रोड कनेक्टिविटी और भी बेहतर होने वाली है. ट्रैफिक समस्या को कम करने के लिए जहां शहर में एलिवेटेड रोड बन रही है, तो वहीं जल्द ही पूरे शहर में फ्लायओवर का जाल बिछेगा, शहर के मुख्य इलाकों में चार नए फ्लाइओवर बनेंगे, जिनसे बिना रुकावट गाड़ियां फर्राटे से गंतव्य तक पहुंच सकेंगी.

हर दिन होता है डेढ़ लाख वाहनों का मूवमेंट

ग्वालियर में लोगों के साथ साथ वाहनों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि, लोग ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं में फंस जाते हैं, ऊपर से अगर शहर में कोई वीआईपी मूवमेंट हो, तो वाहन चालकों का परेशान होना तय है. आगरा, मुरैना से आने वाले लोग हों या भिंड की और से आने वाले वाहन, सिग्नल रेड होने के बाद जाम जैसी स्थिति से जूझते हैं, वहीं जिन इलाकों में सकरी सड़कें हैं, वहां भी हालात सुगम नहीं है.

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हर दिन होता है डेढ़ लाख वाहनों का मूवमेंट (Etv Bharat)

ये हालत तब हैं जब ग्वालियर में औसतन इन रास्तों से करीब ढेढ़ लाख वाहन प्रतिदिन आवागमन करते हैं. और इन परेशानियों को देखते हुए प्रशासन ने शहर के विकास की नई रूप रेखा तैयार कर ली है.

शहर में बनेंगे नए रास्ते, फ्लायओवर्स का बिछेगा जाल

ग्वालियर के चार महत्वपूर्ण और व्यस्ततम इलाकों में अब फ्लाई ओवर बनवाए जाएंगे. प्रशासन ने शहर के लिए नए रास्तों के साथ चार फ्लाइओवर बनाने का खाका तैयार कर लिया है. इनके लिए सर्वे भी करा लिया गया है. और ग्वालियर संसद के सामने प्रजेंटेशन भी दे दिया गया. जल्द ही इनका एस्टीमेट और प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा.

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शहर में बनेंगे नए रास्ते, फ्लायओवर्स का बिछेगा जाल (Etv Bharat)

जल्द स्वीकृति के लिए शासन को भेजे जाएंगे प्रस्ताव

ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के मुताबिक, " ग्वालियर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते हुए नईं कनेक्टिविटी रोडों की दरकार है. इसके लिए कलेक्टर और संबंधित सभी अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जल्द ही ग्वालियर में पांच नए मार्ग और उन पर चार फ्लाइओवर बनने की योजना है, इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने स्थान चिन्हित कर सर्वे भी कराया जा चुका है. जल्द ही इसके लिए एस्टीमेट और प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए प्रशासन को शासन तक पहुचाने के निर्देश दिए हैं.''

इन जगहों पर बनेंगे नए फ्लाइओवर

ग्वालियर में बनने वाले चारों नए फ्लाइओवर्स भी यातायात व्यवस्था में अहम भूमिका निभाएंगे. ये फ्लाइओवर्स में पहला ग्वालियर शहर का सबसे मुख्य चौराहा गोले का मंदिर पर बनेगा, दूसरा फ्लाइओवर बारादरी से हुरावली रोड तक, तीसरा इंदरगंज से हनुमान चौराहे तक और चौथा फ्लाइओवर पुराने अब रोड पर बहोड़ापुर से गिरवाई नाका से आगे तक बनने की प्लानिंग है, जिसके लिए प्रशानिक अमले ने सर्वे कर लिया है.

एयरपोर्ट से सीधे सर्किट हाउस पहुचेंगे वीआईपी

सांसद कुशवाहा के मुताबिक, " इन नए रूट्स में एक रोड वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखकर भी बनाई जाएगी. क्योंकि जब भी को बड़ा नेता मंत्री ग्वालियर आता है, तो उसे एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक पहुंचाने के लिए रोड को ब्लॉक करना पड़ता है और इसकी वजह से लोग और वाहन चालक लंबे जाम से परेशान होते हैं. इसलिए अब एक नया रास्ता बनाए जाने का फैसल लिया गया है, जिससे वीवीआइपी मूवमेंट होने पर सर्किट हाउस जाने के लिए उनके काफिलों को शहर के अंदर ना आना पड़े और उसका असर आम जन पर भी ना हो. इसलिए एक नया वीआईपी रूट ग्वालियर में बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी पर खून सवार, पुरानी रंजिश में ससुर-दामाद पर ताबड़तोड़ फायरिंग

यह रहेगा नया वीआईपी रूट

ग्वालियर में बनने वाला नया वैकल्पिक वीआईपी रोड ग्वालियर एयरपोर्ट से महाराजपुरा, एमिटी यूनिवर्सिटी, जड़ेरुआ से होते हुए सीधे मुरार वीआईपी सर्किट हाउस तक पहुंचेगा. इससे मार्ग बनने के बाद वीआईपी काफिलों को शहर के भीड़भाड़ भरे और व्यस्ततम चौराहों से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

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