ETV Bharat / state

देश का पहला मॉर्डन फिलाटेली म्यूजियम, 117 साल पुरानी इमारत में दिखेगा डाक टिकटों का इतिहास

ग्वालियर में बन रहा पहला मॉर्डन फिलाटेली म्यूजियम ( ETV Bharat )

ग्वालियर: भारतीय डाक विभाग की एक बड़ी योजना का हिस्सा अब ग्वालियर बनने जा रहा है, लोगों की भावनाओं को चिट्ठियों के रूप में अपनों तक पहुंचाने वाले डाक विभाग के इतिहास की झलक जल्द ग्वालियर में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां देश का पहला आधुनिक फिलाटेली म्यूजियम बनने जा रहा है, जिसका मतलब डाक विभाग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण और एतिहासिक डाक टिकट का संग्रह ग्वालियर के आधुनिक संग्रहालय में दिखायी देगा.

एक विशेष क़ीमत को दर्शाने वाली एक रसीद और डाक सेवा के एडवांस भुगतान के प्रतीक के रूप में शुरू हुए ये डाक टिकट, समय के साथ देश की विरासत के प्रतिनिधि के रूप में विकसित हुए हैं. इसके साथ ही, एक कलेक्टेबल वस्तु के रूप में इनका अपना एक आंतरिक और वास्तविक मूल्य भी होता है, इन्हें फ़िलाटेली डाक टिकट्स कहते हैं.

फिलाटेली डाक विभाग की ही एक इकाई है. जिसकी शुरुआत भारतीय इतिहास और महत्वपूर्ण घटनाओं उपलब्धियों और लोगों को सम्मान और याद रखने के लिहाज से डाक टिकट के रूप में संरक्षित करने और लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है. कागज के छोटे-छोटे टुकड़े अपने भीतर इतिहास, कलात्मक अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक महत्व का एक बड़ा खजाना समेटे हुए ये डाक टिकट समय-समय पर विशेष अवसरों पर डाक विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं.

ग्वालियर के महाराज बाड़े पर स्थित इटालियन परिवेश की 117 साल पुरानी और ऐतिहासिक इमारत में संचालित प्रधान डाक घर अब और भी महत्वपूर्ण भूमिका में आने वाला है. इस हेड पोस्ट ऑफिस के एक हिस्से में डाक विभाग फिलाटेली म्यूजियम तैयार करा रहा है. जो देश का पहला अधुनिक फिलाटेली संग्रहालय होगा.

ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित हेड पोस्ट ऑफिस के प्रधान पोस्ट मास्टर मलखान सिंह लोधी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्वालियर में देश का एक आधुनिक म्यूज़ियम (फिलाटेली म्यूज़ियम) बनाया जा रहा है. यह म्यूज़ियम आम जनता को ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक व्यक्तियों, राजा-महाराजाओं और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है. इस फिलाटेली ब्रांच में इन घटनाओं और व्यक्तियों की तस्वीरों का संग्रह करके उन्हें डाक टिकट के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा.

फिलाटेली टिकट्स का इतिहास (ETV Bharat Info)

वर्तमान में हर डाक घर में फिलाटेली टिकट्स को संग्रह के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. अब इन्हें एक संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाएगा. आम जनता को ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों, राजा-महाराजाओं, ऐतिहासिक स्थलों और प्रकृति आदि के बारे में जानकारी देने के लिए महाराज बाड़ा के प्रधान डाकघर के पिछले हिस्से में यह नेशनल म्यूज़ियम बनाया जा रहा है."

क्या है फिलाटेली डाक टिकट्स (ETV Bharat Info)

एक साल में बनकर तैयार होगा म्यूजियम

ऐसा नहीं है कि यह डाक विभाग का पहला म्यूज़ियम है, पहला म्यूज़ियम 1968 में नई दिल्ली में बनाया गया था, लेकिन ग्वालियर में जो संग्रहालय बन रहा है. वह देश का पहला आधुनिक म्यूजियम होगा, जो एक साल के भीतर बनकर तैयार होगा. इमारत में इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसका उद्घाटन केंद्रीय संचार मंत्री जो डाक विभाग के प्रमुख हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जाएगा.

डाक टिकट पर विजयाराजे सिंधिया की फोटो (ETV Bharat)

भारत में कैसे अस्तित्व में आए डाक टिकट?

प्रधान पोस्ट मास्टर मलखान सिंह लोधी कहते हैं कि, "भारत में यह डाक टिकट बहुत पुरानी परंपरा है. लगभग 200 साल पहले डाक भेजने के शुल्क के लिए डाक टिकट जारी किए जाते थे, क्योंकि उस समय संचार का एकमात्र जरिया डाक ही था, इसलिए जो टिकट जारी किए जाते थे, उन पर उस दौर के राजा-महाराजाओं की तस्वीरें होती थीं, जो हर आम आदमी तक पहुंचती थी.

भारतीय डाक के 150 साल पूरे (ETV Bharat)

पहले डाक टिकट पर ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज फिफ्थ (Indian Postal Department)

बाद में विभिन्न घटनाओं और व्यक्तियों पर टिकट जारी किए जाने लगे. पहला विशेष टिकट 1931 में देश की नई राजधानी नई दिल्ली के उद्घाटन पर जारी किया गया था. जिसमें दिल्ली का पुराना किला और तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज फिफ्थ की तस्वीर थी. ग्वालियर के इतिहास में भी सिंधिया राजा-महाराजाओं, मोती महल और राजमाता विजयाराजे सिंधिया के साथ ही प्रधान डाक घर की तस्वीर का फिलाटेली डाक टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है."