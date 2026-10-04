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ग्वालियर में मामा को भांजे की करतूत की सजा, लव मैरिज से नाराज लड़की के परिजन ने बरसाई गोलियां

ग्वालियर: पड़ाव थाने के सामने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया, घटना में एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया. वारदात के बाद हमलावर पुलिस के आने से पहले ही हथियार लहराए हुए घटनास्थल से फरार हो गए. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पातल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज जारी है.

घटना ग्वालियर के सेंटर में स्थित पड़ाव पुलिस स्टेशन के सामने की है, यहां अशोक पाल हर दिन की तरह अपनी मिठाई और नाश्ता सेंटर की दुकान पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाश दुकान पर पहुंचे और अंदर घुसकर अशोक पाल पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया. इनमें से एक गोली पीड़ित अशोक की कमर में लगी. गोली लगते ही बदमाश बाइक से फरार हो गए.

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत

गोलियों की आवाज सुनते ही दुकान और आसपास दहशत फैल गई. गोलीबाड़ी की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल अशोक को नजदीक के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

प्रेम प्रसंग के बाद फायरिंग

शुरुआती जांच में घायल के परिवार की निशानदेही पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों की पहचान दिनेश और छोटू यादव के रूप में हुई है. परिजन ने पुलिस को बताया कि, आरोपी दिनेश यादव के परिवार की एक बेटी घायल अशोक के भांजे के साथ दो हफ्तों पहले घर से गायब हो गई थी. आरोपी को दिनेश पर शक था कि वह दोनों को छिपा रहा है. इसी से नाराज होकर आरोपी ने छोटू यादव के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.

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रिश्तेदार होने की सजा

घायल अशोक के भाई प्रकाश पाल ने कहा, "मेरा भांजा दिनेश यादव की लड़की को भगा ले गया है, लेकिन उसका अशोक से क्या लेना देना है. हम तो रिश्तेदार थे, कोई अगर ऐसा कदम उठा रहा है तो उसमें रिश्तेदार क्या कर सकता है. लेकिन पुरानी छावनी निवासी दिनेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक को निशाना बनाया. अशोक के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे उसकी कमर में गोली लगी है."

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

पड़ाव थाना प्रभारी शैलेन्द्र भार्गव ने कहा, "नाश्ता सेंटर चलाने वाले अशोक पाल पर गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है. शुरुआती जांच में भांजे द्वारा लड़की भगाए जाने की रंजिश का मामला सामने आया है. परिजनों के बयानों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दोनों आरोपी बाइक से फरार होते दिखे हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे."

धारदार हथियार से बुजुर्ग की हत्या

सतना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते 18 सिंतबर को रमाशंकर गर्ग (65) नामक व्यक्ति की उसके ही घर में हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. सीएसपी मनीष त्रिपाठी के मुताबित, मृतक ने सचिन रैकवार को ब्याज पर रुपये दिये थे, आरोपी सचिन ने बुजुर्ग को चेक देकर कर्ज का पैसा लौटाया. हालांकि चेक बाउंस हो गया था.

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मृतक चेक बाउंस का कराया था केस दर्ज

इसको लेकर मृतक ने आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का केस किया था. इससे नाराज होकर आरोपी सचिन रैकवार ने अपने दो साथी अंकित रैकवार और नीरज रैकवार के साथ मिलकर बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दिया. पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. शनिवार को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया.