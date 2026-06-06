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खाने में देरी हुई तो रेस्टोरेंट पर दाग दी गोलियां, फायरिंग करने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस

ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के एक होटल में हाल ही में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था. खाने के ऑर्डर में देरी को लेकर बवाल करते हुए इन बदमाशों ने न सिर्फ बंदूक से फायरिंग की, बल्कि लाठी डंडों से होटल के बाहर खड़ी कारों के शीशे भी तोड़ दिए थे. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि इन बदमाशों में मुरैना में पदस्थ निरीक्षक के समधी और दामाद भी शामिल हैं. यह बात सामने आते ही मामला हाईलाइट हो गया.

ग्वालियर: बीते दिनों एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी और बाहर खड़ी गाड़ियों की तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है. इसमें पुलिस विभाग के एक निरीक्षक का दामाद भी शामिल है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुरार क्षेत्र में आरोपियों का जुलूस भी निकाला. इस मामले में पुलिस को अभी 4 और बदमाशों की तलाश है, जिनपर 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया है.

गिरफ्तार आरोपियों का जुलूस निकाल कर ले गई पुलिस

मुरार थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए घटना के 3 आरोपियों को गुरुवार रात दबिश दे कर पकड़ लिया था. जिनमें मुरैना के पदस्थ निरीक्षक का दामाद सुमित भी शामिल है. वहीं, उनके समधी 3 अन्य आरोपियों के साथ अभी भी फरार है. आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस तीनों बदमाशों का जुलूस निकालते हुए साथ लेकर गई.

आरोपी समधी की तलाश में जुटी पुलिस

ग्वालियर एएसपी जयराज कुबेर ने बताया, " होटल में हुई वारदात के बाद 7 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सभी को न्यायालय में भी पेश कर दिया है. वहीं, बचे हुए 4 आरोपियों की भी लगातार तलाश की जा रही है."

फरार आरोपियों पर एसपी ने घोषित किया इनाम

इधर मामले की मॉनिटरिंग कर रही एएसपी अनु बेनीवाल ने बताया, " तीनों गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए लाठी-डंडे भी बरामद कर लिए हैं. साथ ही एक दुपहिया वाहन भी जब्त किया है. वहीं, इस मामले के फरार चारों आरोपियों पर ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह ने 10-10 हजार का इनाम भी घोषित किया है."

5 आरोपियों पर पहले से भी दर्ज हैं मुकदमे

एएसपी बेनोवाल के मुताबिक मामले में सातों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया है. जिसमें 5 आरोपियों के खिलाफ पहले से 2 से लेकर 4 आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं. ऐसे में पुलिस इन केस में मिली जमानत को भी निरस्त करने की अपील न्यायालय में करेगी. साथ ही पुलिस इस घटना में फायरिंग के लिए उपयोग किए गए लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है.

खाने का ऑर्डर लेने में देरी पर मचाया था उत्पात

ग्वालियर मुरार क्षेत्र के बड़गांव स्थित एक होटल में मंगलवार रात करीब 11.30 बजे मुख्य आरोपी संजय यादव अपने बेटे सुमित यादव के साथ खाना खाने गया था, लेकिन रेस्तरां के वेटर ने व्यस्तता के चलते उनके खाने का ऑर्डर लेने में देरी की, तो नाराज सुमित यादव ने रिसेप्शन कर्मचारी और एक वेटर से मारपीट की थी. आरोपी सुमित यादव इसके बाद वहां से धमकी देकर चला गया और कुछ देर बाद अपने कुछ अन्य साथियों के साथ वापस रेस्टोरेंट पहुचा और होटल के बाहर फायरिंग कर दी.

इस हमले में गोली लगने से होटल का एक कांच टूट गया था. वहीं, इस घटना से होटल संचालक और पूरा स्टाफ दहशत में आ गए. इसके बाद आरोपियों ने रेस्टोरेंट की पार्किंग में खड़े वाहनों पर फायरिंग की और लाठी डंडों से गाड़ियों की तोड़फोड़ की. उस घटना के बाद रेस्टोरेंट संचालक ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी.