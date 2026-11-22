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ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी के 4 मंजिला मकान में आग, 25 पड़ोसियों पर खतरा

ग्वालियर में घर में लगी आग ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर के जनकगंज इलाके में एक चार मंजिला इमारत में शनिवार रात अचानक आग लग गई. मकान एक इलेक्ट्रॉनिक सामान कारोबारी का है. घटना के दौरान आसपास भीड़ जमा हो गई. मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं. पांच घंटे के बाद रात के करीब 3 बजे आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि आग से लाखों के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है.