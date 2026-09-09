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टैंक रीफिलिंग के दौरान पेट्रोल पम्प पर लगी आग, एक कर्मचारी 90 फीसदी झुलसा

ग्वालियर में पेट्रोल पम्प पर लगी आग, दूसरों को बचाने के दौरान एक कर्मचारी बुरी तरह झुलसा. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR FIRE BROKE AT PETROL PUMP
टैंक रीफिलिंग के दौरान पेट्रोल पम्प पर लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:38 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
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ग्वालियर: ग्वालियर में एक बड़ा हादसा टल गया. यहां पर एक पेट्रोल पम्प पर टैंकर रिफीलिंग के दौरान अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई. घटना में पेट्रोल टैंकर का हेल्पर झुलस गया. घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

घटना ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित इंडियन आयल पेट्रोल पम्प की है, जहां दोपहर करीब 4 बजे फ्यूल स्टेशन पर अंडरग्राउंड टैंक में टैंकर से पेट्रोल रीफ्यूल किया जा रहा था, इधर वाहनों में भी पेट्रोल डालने का काम जारी था. इसी दौरान अचानक टैंक के पास आग भभक उठी, आग की लपटें देख अफरातफरी का माहौल बन गया.

हेल्पर 90 फीसदी जला, हालत नाजुक (ETV Bharat)

हेल्पर ने अपनी जान दांव पर लगाई

इसी बीच पेट्रोल पम्प पर काम कर रहे कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत फायर एक्सटेंग्विशर की मदद से आग बुझाने पर प्रयास किया. वहीं पेट्रोल टैंकर के हेल्पर महमूद ने तुरंत वॉल्व बंद किया और टैंकर चालक ने भी तत्परता दिखाते हुए टैंकर को आग से दूर किया. लेकिन इस बीच अंडर ग्राउंड टैंक से निकलने वाले ईंधन के कणों ने जोरदार आग पकड़ ली और हेल्पर महमूद उसकी चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया.

पुलिस जांच में जुटी, सीसीटीवी खंगाला

आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई और घायल महमूद को अस्पताल पहुचाया गया. इंदरगंज थाना प्रभारी दीप्ति तोमर का कहना है कि "इस मामले की जांच की जा रही अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि, आग किन कारणों से लगी. पेट्रोल पम्प पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक किए हैं जिनमें अचानक आग लगती दिखाई दे रही है."

GWALIOR FIRE BROKE AT PETROL PUMP
ग्वालियर में पेट्रोल पम्प पर लगी आग (ETV Bharat)

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हेल्पर 90 फीसदी जला, हालत नाजुक

टीआई तोमर के मुताबिक टैंकर का घायल हेल्पर बेहद नाजुक स्थिति में है उसका इलाज जया आरोग्य अस्पताल के बर्न यूनिट में चल रहा है. डॉक्टर ने उसका शरीर 90 फीसदी जलना बताया है. इस घटना को लेकर अभी तकनीकी जांच की जा रही है जिससे असल वजह स्पष्ट हो सके. बता दें कि, टैंकर में रिफ्यूलिंग का काम लगभग पूरा हो चुका था लेकिन, अगर आग टैंकर या अंडर ग्राउंड टैंक तक पहुंच जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

Last Updated : September 9, 2026 at 10:46 PM IST

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