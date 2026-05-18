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कबाड़ गोदाम में आग, पेट्रोल पंप पहुंचने से पहले 15 दमकलों ने झोंका 50 हजार लीटर पानी

कबाड़ के साथ गोदाम में गाड़ियों की सीट बनने का काम असल में घटना सागरताल इलाके की है. जलालपुर तोड़ पर एक बड़ा कबाड़ गोदाम है. जहां गाड़ियों की सीट बनाने का भी काम होता है. ऐसे में कबाड़ के साथ साथ गोदाम में सीट बनाने का मटेरियल और फोम भी भारी मात्रा में रखा हुआ था. अचानका हल्की आग ने फोम की वजह से कब विकराल रूप ले लिया किसी को अंदाजा नहीं लगा. जब तेज धुंआ और आग लपटे आसपास के लोगों को दिखायी दी तो तुरंत लोगों ने डायल 112 पर सूचना दी. जहां से पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए दमकल विभाग को सूचित किया गया.

ग्वालियर: सोमवार को गाड़ियों की सीट बनाने और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई. आग तेजी से फेल रही थी और पास में ही एक पेट्रोल पम्प भी था जिसके चलते आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करना पड़ी. हालांकि आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं है. शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका जतायी जा रही है.

आग देखकर दमकलकर्मियों के फूले हाथ पांव

घटना की जानकारी मिलते ही पुरानी छावनी फायर स्टेशन से दमकल की कुछ गाड़ियां मौके पर पहुंची. लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए तुरंत अधिकारियों को सूचित किया गया. फायर ऑफिसर उमंग प्रधान ने बताया कि, ''मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने बताया कि आग बहुत जायदा बढ़ चुकी है. जिसके बाद सभी सब स्टेशंस से दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका.''

कबाड़ के साथ गोदाम में गाड़ियों की सीट बनने का काम (ETV Bharat)

लोगों को किया रेस्क्यू, पास की जिम की मशीन खराब हुई

आग पर समय रहते नियंत्रित करने की मशक्कत इसलिए भी करनी पड़ रही थी क्योंकि घटना स्थल के आसपास भी इसकी तीव्रता का असर होने लगा था. फायर कर्मियों को लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें घर से बाहर निकालना पड़ा. जबकि पास बने एक जिम में रखी मशीनें खराब हो गईं.

दमकल की 15 गाड़ियों ने बुझाई आग (ETV Bharat)

पास में था पेट्रोल पंप, हो सकता था बड़ा हादसा

घटना स्थल के पास में ही एक मैरिज गार्डन भी था और दो चार मकान छोड़ कर ही पेट्रोल पंप भी था. अगर समय रहते आग पर काबू ना पाया जाता या आग की लपटे आसपास की बिल्डिंग को भी चपेट में ले लेती तो आग पेट्रोल पंप तक भी पहुंच सकती थी. ये हादसा आपदा में बदल सकता था.

शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका

हालांकि अब तक इस हादसे के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. लेकिन फायर ऑफिसर के मुताबिक, ये घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से होना बताई जा रही है. जिस पर नियंत्रण पाने में नगर निगम के 15 फायर ब्रिगेड गाड़ियां और 50 हज़ार लीटर से ज़्यादा पानी लग गया. इनके अलावा कुछ बाहरी पानी के टैंकरों से मदद मिली और एक बड़ा हादसा टल गया.