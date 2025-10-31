ETV Bharat / state

15 साल का हिसाब मांगते ही भड़के पूर्व मंत्री, किसान ने भी सुनाई खरी-खोटी

ग्वालियर में बारिश से फसल खराब होने पर किसानों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री लाखन सिंह. 15 साल का हिसाब मांगने पर भड़के माननीय.

LAKHAN SINGH AND FARMER ARGUMENT
पूर्व मंत्री लाखन सिंह से किसान ने मांगा 15 साल का हिसाब (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 4:19 PM IST

ग्वालियर: जनप्रतिनिधियों को भी कई बार जनता की खरीखोटी सुनना पड़ती है. डबरा में भी पूर्व मंत्री लाखन सिंह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. बारिश से फसल खराब होने पर किसानों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री लाखन सिंह से एक किसान ने 15 साल का हिसाब मांग लिया, उसके बाद वे भड़क गए और उससे जमकर बहस करते नजर. इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किसान ने पूर्व मंत्री से मांगा 15 साल का हिसाब

पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव डबरा क्षेत्र के गड़ाजर गांव पहुंचे थे. वे हाल ही में हुई अंचल में बारिश से प्रभावित फसलों के नुकसान को लेकर ग्रामीणों और किसानों के बीच उनसे मिलने पहुंचे थे. इसी तारतम्य में वे गड़ाजर गांव गए थे लेकिन यहां एक किसान ने उनसे उनके कार्यकाल का 15 साल का हिसाब मांग लिया. इसके बाद पूर्व मंत्री किसान पर भड़कते नजर आए.

15 साल का हिसाब मांगने पर भड़के पूर्व मंत्री (ETV Bharat)

किसान पर भड़के पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव

खुद पर सवाल उठते ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव भड़क गए और कहते नजर आए कि "तुम जैसे एलिमेंट लोग ही जनता का सत्यानाश कर रहे हैं." उन्होंने भड़कते हुए आगे कहा कि "मेरे कार्यकाल में मेरे खिलाफ जनता ने कभी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए और आज भाजपा का विधायक है, 2 साल में ही कितनी बार मुर्दाबाद के नारे लग गए."

पूर्व मंत्री बिफरे तो किसान ने भी दिया जवाब

बहस में किसान भी पीछे नहीं था, उसने भी पूर्व मंत्री के मुंह पर ही कह दिया कि "विधायक मोहन सिंह राठौर के खिलाफ नारेबाजी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ही की थी." इस पर बिफरे लाखन सिंह यादव ने विधायक मोहन सिंह का नाम लिए बगैर कहते नजर आए कि "मेरा मुकाबला तो उसके पूर्वज भी नहीं कर सकते." इस पूरे वाक्ये का वीडियो किसी ग्रामीण ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.

'ये बीजेपी का मुद्दे से भटकाने का तरीका'

इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि "विषय ये नहीं कि कौन क्या कह रहा है. ये तो बीजेपी का तरीका है मुद्दे को भटकाने का, इस समय इस बात पर फोकस किया जाना चाहिए की इस बारिश की वजह से किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं. किसानों के पास हर जनप्रतिनिधि जाता है इसलिए पूर्वमंत्री भी गए थे, कहा सुनी अलग बात है लेकिन मुद्दा यह है कि, पिछले 5 वर्षों में कोई ना कोई आपदा किसानों को प्रभावित कर रही है. ऐसे में सरकार उनके लिए क्या कर रही है. ये वीडियो जैसी चीजें बस मुद्दे भटकाने का तरीका है."

बीजेपी ने ली चुटकी

वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी भी तंज कसने में पीछे नहीं है. ग्वालियर से बीजेपी सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि " जनता सजग है, जागरूक है और लोकतंत्र में जनता का हक है कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि से जिसने क्षेत्र का लगातार प्रतिनिधित्व किया हो, फिर वो लाखन सिंह हों या कोई और, जनता सवाल पूछ सकती है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है. जनता ही काम करने का मौका देती है कहीं कोई कमी होगी तो उसे मनाना चाहिए."

FORMER MINISTER LAKHAN SINGH YADAV
GWALIOR RAIN DAMAGES CROPS
FORMER MINISTER FARMER CONVERSATION
GWALIOR NEWS
LAKHAN SINGH AND FARMER ARGUMENT

