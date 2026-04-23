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इस कचौरी के साथ-साथ चली आजादी की लड़ाई, देखते ही चटपटा हो जाए मन, सिंधिया भी दीवाने

आजादी से पहले खुली थी एसएस कचौरी वाला की दुकान, एक आना से शुरू हुआ सफर 25 रुपए का पहुंचा,ग्वालियर से पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR FAMOUS KACHORI WALA
इस कचौरी के साथ-साथ चली आजादी की लड़ाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 8:20 PM IST

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Updated : April 23, 2026 at 8:26 PM IST

7 Min Read
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ग्वालियर: भारत जब अपनी आजीदी की लड़ाई लड़ रहा था, तब ग्वालियर रियासत में करारी और स्वादिष्ट कचौड़ियों की महक दौड़ने लगी थी. आज से 78 साल पहले रामचरण शर्मा और लक्ष्मी शर्मा ने एक छोटी सी गुमटी में अपने हाथों का स्वाद लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था. मूंग दाल और मसाले से बनी स्वादिष्ट कचौरियां लोगों को भाने लगी थी. फिर देश आजाद हुआ और रामचरण शर्मा की कचौड़ियां फेमस, साल 1952 में नया बाजार में शर्मा दंपति ने एक कदम आगे बढ़ाया और शुरू की अपनी एक दुकान और नाम दिया एसएस कचौरी वाला... आज भी एसएस कचौरी ग्वालियर की सबसे फेमस दुकान है, जहां की खास और स्वादिष्ट कचौरी खाने लोग शहर भर से ही नहीं बल्कि देश के कोने-कोने से आते हैं.

छोटी सी दुकान में स्वाद का भंडार

ग्वालियर के नया बाजार में बनी एसएस कचौरीवाला की दुकान जितनी मशहूर है, उतनी ही सादगी यहां देखने को मिलती है. ना कोई ताम झाम, ना बड़ी दुकानों जैसा वातावरण बीच बाजार एक छोटी सी दुकान, जिस पर अंदर ताजा-ताजा कचोरियां, बेड़ई और समोसे बनते जाते हैं और पास ही रखे काउंटर पर उनकी बिक्री चलती रहती है. हर दिन सुबह से ही लोग यहां कचौरियों का स्वाद लेने पहुंच जाते हैं.

ग्वालियर का एसएस कचौरी वाला (ETV Bharat)

वैसे तो अन्य पकवानों के साथ दुकान पूरा दिन चलती है, लेकिन कुछ समय पहले तक सुबह 10-11 बजे तक पूरा नाश्ता खत्म हो जाता था. हालांकि अब लोगों के प्यार और चटोरों की डिमांड पर देर शाम तक कचौरियों का सिलसिला चलने लगा है.

78 साल पहले तख्त पर बिकती थी कचौरियां

इस दुकान के संचालक हृदेश भार्गव परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं. जो अपने दादा और पिता के बाद अब यह जिम्मेदारी और व्यापार संभाल रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में हृदेश ने बताया कि, "लगभग 78 वर्ष पूर्व उनके दादा-दादी ने कचौरियों का व्यापार शुरू किया था. तब नया बाजार के पास ही बस स्टैंड हुआ करता था. जहां एक तख्त (लकड़ी का टेबल नुमा बड़ा बेड) पर ये कचौरियां बिकती थी. घर से बनकर आई कचौरियां बस स्टैंड आने जाने वालों के जीभ चढ़ी तो लोगों को स्वाद पसंद आने लगा. इसके बाद 1952 में उनके दादा रामनारायण और दादी लक्ष्मी देवी शर्मा ने एसएस कचौरीवाला दुकान की नींव रखी, तब से ही इसी दुकान पर लोग दाल की कचौरी खाने आ रहे हैं.

SS KACHORI SHOP OPEN 78 YEARS AGO
ग्वालियर एसएस कचौरी वाला (ETV Bharat)

तीन पीढ़ियों से सम्भाल रहे स्वाद की जिम्मेदारी

हृदेश भार्गव ने बताया कि, 1975 में दादा रामनारायण की विरासत उनके पिता ने संभाली, लेकिन 2008 में उनका देहांत हो गया. जिसके बाद ये जिम्मेदारी हृदेश और उनके छोटे भाई पर आ गयी. अब ये दुकान दोनों भाई मिलकर संभाल रहे हैं. दुकान और पकवान में सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं, खाने में उपयोग हो चुका तेल दोबारा उपयोग नहीं किया जाता. वहीं सुबह हर दिन ताजा मटेरियल बनाया जाता है और शाम होने तक सब खत्म हो जाता है. अगर कभी कुछ बच जाए तो उसे शाम को ही डिस्पोज कर दिया जाता है."

लोगों को क्यों पसंद हैं एसएस कचौरीवाला की कचौरी?

एसएस कचौरीवाला की दाल कचौरियों का स्वाद लोगों खूब भाता है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इन कचौरियों को बाकियों से अलग बनाता है, ये सवाल जब हमने हृदेश भार्गव से पूछा तो उनका कहना था कि, "उनकी दुकान पर सबसे ज्यादा लोग कचौरियों के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी कचौरियों में मूंग दाल की फ़िलिंग बाकियों से ज्यादा और खास होती है. ऊपर से कचौरियों के साथ आलू की खास सब्जी डाली जाती है. जिसमें हींग की खुशबू होती है, जो कचौरी के स्वाद को और बढ़ा देती है. लोग इसकी और खिंचे चले आते हैं. एसएस कचौरीवाला की कचौरी हो या समोसा या अन्य पकवान किसी में भी प्याज लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता. जिससे इसे हर कोई खा सकता है."

Gwalior Kachori Shop open 78 years ago
कचौरी की दुकान पर लगती है भीड़ (ETV Bharat)

कचौरियों का स्वाद लेने इंदौर से आई ग्वालियर

एसएस की कचौरियां ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि दूसरे शहरों से आने वाले टूरिस्ट, ब्लॉगर्स फूड एक्सप्लोर्स को भी काफी पसंद आती है. इंदौर से कचौरियों का आनंद लेने पहुंची एक महिला रंजना राठौर ने बताया कि "एसएस की कचौरी की तारीफ हर जगह होती है. उन्हें भी जब इसके बारे में पता चला तो यहां इसका स्वाद लेने आई हैं. वे जब भी इंदौर से ग्वालियर आती है. इस दुकान पर कचौरी खाने और साथ में ले जाने के लिए जरूर आती हैं. यहां का स्वाद अच्छा लगता है." वहीं कचौरी का लुत्फ उठा रहे एक अन्य ग्राहक का भी कहना था कि, वह कभी-कभी यहां कचौरी खाने आते हैं, क्योंकि उन्हें भी यहां की कचौरी का स्वाद पसंद है.

GWALIOR FAMOUS KACHORI WALA
कचोरी को बनाकर खाते हैं लोग (ETV Bharat)

अटल जी को पसंद थी, ग्वालियर राजघराना भी उठाता है लुत्फ

ना सिर्फ आम लोग बल्कि एसएस कचौरी के दीवाने कई नामचीन लोग भी हैं. भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी तो जब यहां रहते थे, तो अक्सर सुबह की शुरुआत इन्हीं कचौरियों से करते थे. दिल्ली जाने के बाद भी जब उनका ग्वालियर आना होता तो कचौरियां खाना नहीं भूलते थे. दुकान संचालक हृदेश भार्गव ने बताया की, एक दिन पहले ही ग्वालियर की महारानी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया भी यहां आकर कचौरियों का लुत्फ उठाने आई थीं.

एक आना में बेची थी कचौरियां, आज 25 रुपए कीमत

आप जानकर हैरान होंगे कि जब एसएस कचौरी की शुरुआत हुई थी, तब स्वर्गीय रामनारायण शर्मा ने इसकी कीमत महज एक आना रखी थी. यानि एक कचौरी खाने के लिए लोगों को एक आना कीमत अदा करनी पड़ती थी, लेकिन बीते 78 वर्षों में समय के साथ कचौरी की कीमत भी बढ़ी. कभी एक आना में मिलने वाली कचौरी आज 25 रुपए की हो चुकी है. यानी समय के साथ कीमत भी बढ़ी है.

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बेड़ई पूरी (ETV Bharat)

दो हफ्ते पहले कीमतों में की वृद्धि

कई लोगों को नहीं पता कि कुछ दिनों पहले तक महज 20 रुपए में मिलने वाली कचौरी अब 25 रुपए की हो चुकी है. ये दाम अचानक सामान्य रूप से नहीं बढ़े हैं बल्कि इस बढ़ोत्तरी का कारण भी खाड़ी देशों में चल रहा युद्ध है. जैसा की सभी को पता है, देश भर में एलपीजी गैस को लेकर हालात ठीक नहीं है. खासकर खाद्य व्यापार जैसे रेस्तरां और स्ट्रीट फूड वेंडर्स काफी परेशान हैं और इसी वजह से एसएस कचौरी की दरों में भी वृद्धि हो गई है.

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कचौरी के साथ समोसे भी दुकान पर मिलते हैं (ETV Bharat)

कचौरी पर भी युद्ध का असर!

दुकान संचालक हृदेश भार्गव बताते है कि, युद्ध की वजह से गैस की काफ़ी परेशानी आ रही है, बीच में उन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें कोयला और डीजल भट्टियां खरीदना पड़ी जो अब काफ़ी महंगी मिल रही हैं. डीजल महंगा मिल रहा है, मैदा, मसाले हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हुई हैं. इस वजह से उन्हें भी समोसा कचौरी बेधाई हर चीज़ के दाम बढ़ाने पड़े हैं.

Last Updated : April 23, 2026 at 8:26 PM IST

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