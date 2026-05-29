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बंदूक का वारिस कौन! पिता के हथियार पर भाइयों में टशन, चंबल की नई लड़ाई

ग्वालियर चंबल-अंचल बंदूकों के लिए पहचाना जाना जाता है, आजकल यहां बंदूकों के वारिस को लेकर चल रही नई लड़ाई, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

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बंदूक का वारिस कौन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 8:16 PM IST

5 Min Read
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ग्वालियर: चंबल-अंचल की पहचान यानी बंदूक अब रिश्तों पर निशाना साध रही है. ग्वालियर में पिता की मौत के बाद भाइयों में बंदूक पर हक के लिए आपस में घमासान मच रहा है, इसके सबूत कलेक्टर कार्यालय की आर्म शाखा में आने वाले वे आवेदन हैं, जिनमे परिवार के लोग बंदूक पर कब्जा दिलाने या पुलिस द्वारा बंदूक जमा कराने की मांग कर रहे हैं.

लाइसेंसधारी की मौत के बाद टकराव

ग्वालियर चंबल अंचल के पुलिस थानों में हर महीने दो से तीन ऐसे आवेदन आ रहे हैं. जिनमें बंदूक लाइसेंसधारी की मौत के बाद उसके वारिस बन्दूक अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए परिवार के लोग आपस में विवाद कर रहे हैं. इन आवेदनों में फरियादी पुलिस से बंदूक का कब्जा दिलाने या पुलिस द्वारा थाना में वह हथियार जमा कराने या पुलिस द्वारा जब्त किए जाने की मांग कर रहे हैं.

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लाइसेंसधारी की मौत के बाद टकराव (ETV Bharat)

भाइयों ने किया कब्जा, प्रशासन से गुहार

ग्वालियर में वर्तमान में नए हथियार लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्व से करीब 34 हजार आर्म लाइसेंस जारी हैं. ऐसे में लाइसेंस धारी की मौत के बाद उसके वारिस ये हथियार लाइसेंस अपने नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन परिवार में बंदूक अपने पास रखने को लेकर आपसी कलह हो रही. हाल ही में ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय की आर्म शाखा में एक आवेदन अनूप सिंह यादव ने दिया था.

जिसमें बताया गया था, उसके पिता की मौत ढाई साल पहले हो गई. लेकिन उसके छोटे भाइयों ने बंदूक पर कब्जा कर लिया है. फरियादी अनूप ने वारिस होने के नाते उस बंदूक पर कब्ज़ा दिलाने और लाइसेंस उसके नाम ट्रांसफर करने की अपील की है. ये हालत अकेले ग्वालियर जिले के नहीं है बल्कि दतिया में भी इस तरह की शिकायते सामने आई है.

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अनूप सिंह ने बंदूक को लेकर दिया शिकायती आवेदन (ETV Bharat)

पिता की दुनाली-पिस्टल बिना लाइसेंस भाइयों ने किया कब्जा

ग्वालियर के गौसपुरा नंबर 1 क्षेत्र में रहने वाले बेताल सिंह की 15 नवंबर 2023 में मौत हो गई, उनके पास दो लाइसेंसी हथियार थे. एक 12 बोर दोनाली और दूसरी दो इंची टोपीदार गन, लेकिन बेताल सिंह की मौत के बाद बेटे अनूप की बजाय उसके बेटे टिंकू और विकास ने ये हथियार बिना लाइसेंस ट्रांसफर कराए अपने पास रख लिए, इस वजह से तीनों भाइयो के बीच कई बार टकराव हुआ.

फरवरी 2026 में बेताल सिंह यादव के बेटे अनूप ने ग्वालियर कलेक्ट्रेट में आवेदन देकर ये हथियार भाइयों से लेकर पुलिस के पास जमा करने संबंधी आवेदन दिया. जिस पर कलेक्टर कार्यालय से पुलिस के लिए पत्र भी जारी किया गया, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

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बंदूक के लिए भाइयों में कलह (ETV Bharat)

पिता की मौत के बाद थाने में जमा बंदूक, अपने पास रखने झगड़ रहे भाई

ऐसा ही एक और मामला ग्वालियर के हजीरा क्षेत्र में सामने आया. हजीरा इलाके के रहने वाले बंटी राजपूत दो भाई हैं, बुजुर्ग पिता ने लोकसभा चुनाव के दौरान हजीरा थाने में अपनी बंदूक जमा की थ, लेकिन चुनाव के बाद बंदूक वापस लेते उससे पहले ही मौत ही गई. ऐसे में अब बंटी राजपूत और उसका भाई बंदूक पर अपना अपना हक बताते हुए पुलिस से रायफल लेने के लिए आवेदन दे रहे हैं. इसी के चलते दोनों के बीच मनमुटाव हो गया है.

बंदूक के लिए भाइयों में कलह

दतिया के सुग्रीव सिंह 6 भाई हैं, लेकिन साल भर पहले उसकी मौत हो गई. सुग्रीव के नाम पर लाइसेंसी बंदूक थी, जिसकी वजह से उसके मरने के बाद उसके पांचों भाई बंदूक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन मझले भाई ने उसे अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद से ही ऐसे में पांचों भाइयों में बंदूक के लिए रार हो गई है. हर कोई अपना हक जमाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कब्जाधारी भाई बंदूक देने को तैयार नहीं है, ऐसे में अब चार भाइयों ने थाने में बंदूक जमा करने और उन्हें सुपुर्द करने को लेकर अलग अलग आवेदन भी थाने में दिए हैं.

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बंदूकों के लिए भाईयों में कलह (ETV Bharat)

पुलिस को भेज रहे रिमाइंडर

इसी तरह के कुछ और मामले भी हैं, जो ग्वालियर चंबल अंचल में आए हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस नियमों का हवाला दे रहे हैं. एडीएम सीबी प्रसाद के मुताबिक "जब शिकायत आती है तो उसे वेरीफाई करने पुलिस से पत्राचार किया जाता है, अनूप सिंह यादव के मामले में पुलिस को रिमाइंडर भी भेजे जा रहे हैं." हालांकि बंदूक लाइसेंस को लेकर नियम पहले से साफ हैं. जब भी किसी व्यक्ती की मौत होती है, अगर उसके पास लाइसेंसी हथियार होता है तो उसकी मौत की सूचना पुलिस या प्रशासन की आर्म शाखा को देना होती है.

इसके बाद मृतक का हथियार लाइसेंस उसके ब्लडलाइन वारिस या परिजन की सहमति पर किसी एक परिजन को ट्रांसफर किया जाता है. हालांकि अगर इसमें डिस्प्यूट हो जाए तो बंदूक जब्त कर ली जाती है.

पुलिस का जवाब- जांच के बाद कार्रवाई

ग्वालियर में आए बंदूकों पर मालिकाना हक को लेकर विवाद और कलेक्ट्रेट कार्यालय के पत्राचार पर ग्वालियर सीएसपी कृष्ण पाल सिंह के मुताबिक ,'पत्र आए हैं उनकी जांच की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई करेंगे.'

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