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शादी के 40 साल बाद दरकते रिश्ते, नाती-पोतों को खिलाने के दौर में डिवोर्स की जिद

ग्वालियर : उम्र के आख़िरी पड़ाव में जब जीवनसाथी को एक-दूसरे के सहारे की अत्यधिक जरूरत होती है, तब बुजुर्ग दंपतियों में विवाद बढ़ रहे हैं. 30 से 40 साल तक साथ निभाने के बाद शादी टूटने की कगार पर पहुंच रही हैं. इस प्रकार के केस ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे हैं. ग्वालियर में नवदंपती ही नहीं, 50 की उम्र पार कर चुके कई विवाहित जोड़े अब अलग होना चाहते हैं. उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें एक-दूसरे का सहारा बनाना था. अब अलग होने की दलीले दे रहे हैं. ग्वालियर के महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर भी ऐसे मामलों से हैरान हैं.

केस 1 : 71 साल की उम्र में दूसरी महिला के दीवाने

71 साल के सोमनाथ (बदला हुआ नाम) रिटायर्ड अधिकारी हैं. वह ग्वालियर के महिला थाने में आए, उन्हें बुलाया गया था. क्योंकि 67 वर्षीय उनकी पत्नी मीरा (बदला हुआ नाम) अपने उम्र के आख़िरी पड़ाव में 48 साल पुराना रिश्ता ख़त्म करने पर अड़ी हैं. उनका आरोप है "इस उम्र में उनके पति अपने परिवार को छोड़कर अन्य महिला मित्र के साथ समय बिता रहे हैं. अपने बेटे-बहू व पत्नी को छोड़कर उस महिला का खर्चा उठा रहे हैं. इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो गई है." परामर्श केंद्र में इस बुजुर्ग दंपती के बीच के मतभेद सुलझाने का प्रयास किया गया. बुजुर्ग व्यक्ति को समझने का प्रयास किया लेकिन बेनतीजा. बात कोर्ट तक पहुंची और अब परिवार न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है.

ग्वालियर के परिवार परामर्श केंद्र की काउंसलर अर्चना शर्मा (ETV BHARAT)

केस 2 : बहू के आते ही पति का व्यवहार बदला

ग्वालियर की रहने वाली 56 वर्षीय नंदिनी (बदला हुआ नाम) ने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगायी है. उन्होंने अपने पति पर सम्मान ना देने और परिवार में उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया. कोर्ट ने सुनवाई से पहले उनकी महिला थाने में काउंसलिंग की गई. काउंसलर्स से बातचीत में उन्होंने बताया "उनके 62 वर्षीय पति राकेश (बदला हुआ नाम) उनका अपमान कर रहे हैं. शादी को करीब 36 साल हो चुके है. वे अब तक घर संभाल रही थीं लेकिन हाल ही में बेटे की शादी हुई और घर में बहू आई. पति ने घर की पूरी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी. यहां तक अपनी तनख्वाह भी वह बहू को देते हैं." इसके बाद पति राकेश को भी परिवार परामर्श केंद्र में बुलाया गया. दोनों पक्षों को सुनकर उन्हें समझाइश दी गई. दोनों के मतभेद दूर हुए और तलाक की अर्जी वापस ले ली गई.

ग्वालियर में शादी के 40 साल बाद दरकते रिश्ते (ETV BHARAT)

केस 3 : नौकरी नहीं करने देने पर मांगा तलाक

ग्वालियर गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपती का मामला भी कुछ महीने पहले महिला थाने पहुंचा. महिला थाना के परामर्श केंद्र की काउंसलर अर्चना शर्मा के मुताबिक "60 साल की महिला अपने खाली समय में नौकरी करना चाहती थी. उनका कहना था कि बच्चों की शादी हो चुकी है. दोनों पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं. पति अपनी दुकान पर चले जाते हैं. इसके बाद वे घर में अकेली रहती हैं. वे काफी पढ़ी-लिखी हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन उनके 65 वर्षीय पति उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे. उन्हें लगता है समाज में इससे उनकी इज्जत और नाम ख़राब होगा." हालांकि काउंसलर्स ने दोनों को समझाया तो पति तैयार हो गए. इस प्रकार दोनों में आपसी समंजस्य बैठ गया.