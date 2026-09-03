शादी के 40 साल बाद दरकते रिश्ते, नाती-पोतों को खिलाने के दौर में डिवोर्स की जिद
ग्वालियर में बुजुर्गों के बीच भी तलाक लेने का ट्रेंड बढ़ा. कई बुजुर्ग कपल की परामर्श केंद्र में काउंसलिंग. पीयूष श्रीवास्तव की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:23 PM IST
ग्वालियर : उम्र के आख़िरी पड़ाव में जब जीवनसाथी को एक-दूसरे के सहारे की अत्यधिक जरूरत होती है, तब बुजुर्ग दंपतियों में विवाद बढ़ रहे हैं. 30 से 40 साल तक साथ निभाने के बाद शादी टूटने की कगार पर पहुंच रही हैं. इस प्रकार के केस ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे हैं. ग्वालियर में नवदंपती ही नहीं, 50 की उम्र पार कर चुके कई विवाहित जोड़े अब अलग होना चाहते हैं. उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें एक-दूसरे का सहारा बनाना था. अब अलग होने की दलीले दे रहे हैं. ग्वालियर के महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र के काउंसलर भी ऐसे मामलों से हैरान हैं.
केस 1 : 71 साल की उम्र में दूसरी महिला के दीवाने
71 साल के सोमनाथ (बदला हुआ नाम) रिटायर्ड अधिकारी हैं. वह ग्वालियर के महिला थाने में आए, उन्हें बुलाया गया था. क्योंकि 67 वर्षीय उनकी पत्नी मीरा (बदला हुआ नाम) अपने उम्र के आख़िरी पड़ाव में 48 साल पुराना रिश्ता ख़त्म करने पर अड़ी हैं. उनका आरोप है "इस उम्र में उनके पति अपने परिवार को छोड़कर अन्य महिला मित्र के साथ समय बिता रहे हैं. अपने बेटे-बहू व पत्नी को छोड़कर उस महिला का खर्चा उठा रहे हैं. इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो गई है." परामर्श केंद्र में इस बुजुर्ग दंपती के बीच के मतभेद सुलझाने का प्रयास किया गया. बुजुर्ग व्यक्ति को समझने का प्रयास किया लेकिन बेनतीजा. बात कोर्ट तक पहुंची और अब परिवार न्यायालय में तलाक का केस चल रहा है.
केस 2 : बहू के आते ही पति का व्यवहार बदला
ग्वालियर की रहने वाली 56 वर्षीय नंदिनी (बदला हुआ नाम) ने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगायी है. उन्होंने अपने पति पर सम्मान ना देने और परिवार में उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया. कोर्ट ने सुनवाई से पहले उनकी महिला थाने में काउंसलिंग की गई. काउंसलर्स से बातचीत में उन्होंने बताया "उनके 62 वर्षीय पति राकेश (बदला हुआ नाम) उनका अपमान कर रहे हैं. शादी को करीब 36 साल हो चुके है. वे अब तक घर संभाल रही थीं लेकिन हाल ही में बेटे की शादी हुई और घर में बहू आई. पति ने घर की पूरी जिम्मेदारी बहू को सौंप दी. यहां तक अपनी तनख्वाह भी वह बहू को देते हैं." इसके बाद पति राकेश को भी परिवार परामर्श केंद्र में बुलाया गया. दोनों पक्षों को सुनकर उन्हें समझाइश दी गई. दोनों के मतभेद दूर हुए और तलाक की अर्जी वापस ले ली गई.
केस 3 : नौकरी नहीं करने देने पर मांगा तलाक
ग्वालियर गोल पहाड़िया इलाके में रहने वाले बुजुर्ग दंपती का मामला भी कुछ महीने पहले महिला थाने पहुंचा. महिला थाना के परामर्श केंद्र की काउंसलर अर्चना शर्मा के मुताबिक "60 साल की महिला अपने खाली समय में नौकरी करना चाहती थी. उनका कहना था कि बच्चों की शादी हो चुकी है. दोनों पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं. पति अपनी दुकान पर चले जाते हैं. इसके बाद वे घर में अकेली रहती हैं. वे काफी पढ़ी-लिखी हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन उनके 65 वर्षीय पति उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे. उन्हें लगता है समाज में इससे उनकी इज्जत और नाम ख़राब होगा." हालांकि काउंसलर्स ने दोनों को समझाया तो पति तैयार हो गए. इस प्रकार दोनों में आपसी समंजस्य बैठ गया.
केस 4 : बुढ़ापे में सोशल मीडिया ने बिगाड़े रिश्ते
ग्वालियर महिला थाने में जुलाई महीने में 51 साल की महिला पहुंची. उनके पति की उम्र करीब 58 साल है. दोनों की शादी को लगभग 33 साल हो चुके हैं. पति-पत्नी दोनों ने सोशल मीडिया रील्स के ज़रिए एक-दूसरे पर तंज कसने का आरोप लगाया. उनका कहना है "वे ऐसी रील्स, जिनमें पति-पत्नी को लेकर किस तरह से रहना है, क्या करना है दूसरे पति-पत्नी किस तरह रहते हैं, एक-दूसरे को भेजकर कमेंट करते हैं." इसके बाद बहस और फिर मनमुटाव तक बात पहुंच गई. काउंसलिंग के ज़रिए इस केस को भी तलाक तक नहीं पहुंचने दिया गया.
केस 5 : प्रॉपर्टी बंटवारे में भेदभाव से बढ़ा तनाव
महिला थाने में एक पत्नी ने शिकायत दी "उसके पति बच्चों में भेदभाव करते हैं. प्रॉपर्टी के बंटवारे में बड़े बेटे को ज़्यादा हिस्सा दिया. छोटा बेटा गलती ना होने पर भी ताने झेलता है. इस बात को लेकर दोनों पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते हैं. इसलिए साथ नहीं रहना चाहते." परिवार परामर्श केंद्र में दोनों को समझाइश दी गई. दो माह की काउंसलिंग के बाद दोनों के बीच विवाद खत्म हुआ.
छुटपुट मतभेद रिश्ते खराब करने की बड़ी वजह
काउंसलर अर्चना शर्मा कहती हैं "आज की आधुनिक जिंदगी में महानगरों की तरह ही छोटी जगहों में भी बड़ी उम्र में तलाक के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं. जिनकी वजह अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर मामले छुटपुट मतभेद की वजह से आते हैं. ख़ासकर इनमे सम्मान की कमी, विवाहेतर संबंध जैसी समस्याएं कॉमन हैं."
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काउंसलिंग से 70 प्रतिशत मामले सुलझे
काउंसलिंग के ज़रिए बहुत सारे केस सुलझ जाते हैं और टूटने से बच जाते है. लेकिन बावजूद इसके कुछ मामले फ़ैमिली कोर्ट तक तलाक़ के लिए पहुंच जाते हैं. काउंसलर अर्चना शर्मा का कहना है "इस उम्र में आकर ऐसी स्थितियां नहीं बनना चाहिए. लेकिन बन रही हैं. बीते 6 माह में 50 से अधिक उम्र में तलाक और विवाद के करीब 60 मामले सामने आए हैं. इनमें ज्यादातर मामले समझाइश के बाद खत्म हुए."
इन सेलिब्रिटीज ने भी बुढ़ापे में लिया तलाक
सामान्य लोग ही नहीं भारत में कई सेलिब्रिटीज भी 50 की उम्र के बाद तलाक ले चुके हैं. दुनिया में अपने संगीत का लोहा मनवा चुके संगीतकार एआर रहमान भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी शायरा बानो से 29 साल साथ रहने के बाद साल 2024 में तलाक लिया. स्व. गुलशन कुमार के भाई अभिनेता किशन कुमार ने भी कुछ वर्षों पहले अपनी पत्नी तान्या सिंह से 30 साल की शादी के बाद डिवोर्स लिया है. इनकी तरह ही अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर भी अपनी पत्नी अधुना भबानी से 17 साल बाद शादी खत्म कर चुके हैं. इसके अलावा अरबाज खान-मलाइका अरोड़ा, रितिक रोशन-सुजान आदि हैं.