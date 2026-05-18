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ग्वालियर के सिंधी परिवार का दीव में एक्सीडेंट, पिता-पुत्र की मौत, सोमनाथ मंदिर जाने का था प्लान

ग्वालियर के सिंधी परिवार का दीव में एक्सीडेंट ( सांकेतिक तस्वीर (IANS) )