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ग्वालियर के सिंधी परिवार का दीव में एक्सीडेंट, पिता-पुत्र की मौत, सोमनाथ मंदिर जाने का था प्लान

ग्वालियर का परिवार कार्यक्रम में शामिल होने गया था गुजरात, केंद्र शासित प्रदेश दीव के पास कार ने मारी टक्कर, पिता-पुत्र की मौत, दो जख्मी.

GWALIOR FAMILY ACCIDENT IN DIU
ग्वालियर के सिंधी परिवार का दीव में एक्सीडेंट (सांकेतिक तस्वीर (IANS))
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 2:27 PM IST

2 Min Read
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गिर सोमनाथ/ग्वालियर : केंद्र शासित प्रदेश दीव के नागवा रोड पर 17 मई की देर रात हुए एक भयानक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है. सूरत से आ रही एक कार ने दूसरी तरफ से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे मध्य प्रदेश के एक ही परिवार के पिता और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि मां और भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ऊना के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कार्यक्रम में शामिल होने आया था परिवार

मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले पृथ्वी हुंदराज वाधवानी अपने परिवार के साथ जूनागढ़ के पास हुए एक शुभ कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. परिवार यहां इसलिए आया था, क्योंकि उनके बड़े भाई ने तिल की नई फैक्ट्री शुरू की थी. कार्यक्रम के बाद, दोनों भाई अपने परिवार के साथ दीव गए और फिर सोमनाथ महादेव मंदिर जाने का प्लान बनाया.

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

दीव लौटने के बाद, परिवार रात में खाना खाने के लिए नागवा के पास एक होटल में जा रहा था. कार में पृथ्वीभाई, उनका 16 साल का बेटा अनिकेत, उनकी पत्नी नीतूबेन और भतीजा ओमेश सवार थे. तभी सूरत से तेज रफ़्तार से आ रही एक कार ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि पिता पृथ्वी वाधवानी और बेटे अनिकेत की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने ड्राइवर सहित 3 को पकड़ा

पुलिस जांच में पता चला है कि जिस कार से हादसा हुआ, उसका नंबर GJ-16-CH-3528 है. हादसे के बाद पुलिस ने ड्राइवर समेत तीन लोगों को पकड़ लिया है, जबकि बाकी तीन लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए. दीव पुलिस ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तेजी से जांच शुरू कर दी है.

इस दुखद घटना से ग्वालियर के सिंधी समाज में भी गहरा दुख फैल गया है. सबसे दुखद बात यह है कि अस्पताल में इलाज करा रही मां को अभी तक अपने पति और बेटे की मौत के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है.

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