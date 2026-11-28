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कश्मीरी सेब व्यापारी से 12 लाख की धोखाधड़ी की साजिश, ट्रक से गायब कर दिए थे 800 पेटियां सेब

ग्वालियर में 800 पेटी सेब हड़पने की साजिश का पर्दाफाश ( getty images )

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्लालियर में ट्रक से 800 पेटी कश्मीरी सेब लूट की कहानी पुलिस जांच में फर्जी निकली. कश्मीरी सेब किसान की शिकायत पर पुलिस हादसे की जांच की. जांच में सामने आया कि ट्रक मालिक और उसके ड्राइवर ने कश्मीर के फल व्यापारी को 12 लाख का चूना लगाने के लिए झूठे सड़क हादसे की कहानी रची थी. पुलिस दोनों आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.