कश्मीरी सेब व्यापारी से 12 लाख की धोखाधड़ी की साजिश, ट्रक से गायब कर दिए थे 800 पेटियां सेब
ट्रक मालिक और चालक ने रची सेब लूट की झूठी कहानी, कश्मीरी व्यापारी की शिकायत पर ताबड़तोड़ एक्शन, पुलिस ने किया साजिश का पर्दाफाश.रिपोर्ट-पीयूष श्रीवास्तव
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:55 AM IST
ग्वालियर: मध्य प्रदेश के ग्लालियर में ट्रक से 800 पेटी कश्मीरी सेब लूट की कहानी पुलिस जांच में फर्जी निकली. कश्मीरी सेब किसान की शिकायत पर पुलिस हादसे की जांच की. जांच में सामने आया कि ट्रक मालिक और उसके ड्राइवर ने कश्मीर के फल व्यापारी को 12 लाख का चूना लगाने के लिए झूठे सड़क हादसे की कहानी रची थी. पुलिस दोनों आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.
कश्मीर से बेंगलुरु जा रहा था फल
असल में पूरा मामला सेब फल के परिवहन से जुड़ा है. जम्मू कश्मीर के शाहिद अली सेब का व्यापार करते हैं. बीते दिनों उन्होंने सेब की 1 हजार पेटियां आरोपी सूरज गुर्जर के ट्रक से बेंगलुरु भेजी थी, लेकिन दो दिन बाद सूरज गुर्जर ने फल व्यापारी शहीद अली को फोन पर सूचना दी कि ग्वालियर में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है. जिसके चलते स्थानीय ग्रामीण सेब की करीब 800 पेटियां लूट ले गए हैं. अब उनके पास सिर्फ 200 पेटियां ही बची है.
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पीड़ित व्यापारी ने दर्ज कराई शिकायत
फल व्यापारी को इस बात पर यकीन नहीं हुआ वह ग्वालियर आया और ट्रक मालिक द्वारा बताए गए स्थान के मुताबिक 26 नवंबर को महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बरैठा पुलिस चौकी पर पहुंच कर मामले की शिकायत की. पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू की, और संदेही ट्रक मालिक सूरज गुर्जर और ड्राइवर दिनेश गुर्जर से पूछताछ की. पहले दो दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते रहे लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो सारा सच उगल दिया.
पुलिस ने माल बरामद कर आरोपी को दबोचा
महाराजपुरा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया, "ट्रक में लोड सेव की इतनी पेटियां देखने के बाद रास्ते में आरोपी ट्रक मालिक और ड्राइवर की नियत खराब हो गई. एक झटके में पैसा कमाने के लालच में दोनों ने फर्जी एक्सीडेंट की कहानी बनाकर व्यापारी से धोखाधड़ी का प्रयास किया."
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उन्होंने आगे बताया, "फरियादी व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद मुरैना के सरायछोला इलाके के मकान से चोरी के सेब की सभी 800 पेटियां बरामद कर ली है. बरामद माल की कीमत करीब 12 लाख रुपये है. मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली है, साथ ही फल व्यापारी को कागजी कार्रवाई के बाद जब्त सेब वापस कर दिया गया है."