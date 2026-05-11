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'मैं लंदन से आ रही हूं, 95000 पाउंड एक्सचेंज करना है', विदेशी मैम से दोस्ती में ठेकेदार के खाते से उड़े रुपए

साइबर ठगों के जाल में फंसा ग्वालियर का युवक, ठगों ने लंदन की महिला बनकर दिया 95000 पाउंड करेंसी एक्सचेंज में कमीशन का लालच.

GWALIOR CYBER FRAUD
लंदन की डॉ पैट्रिशिया बन ठेकेदार से ऐंठे सवा लाख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 9:55 AM IST

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Updated : May 11, 2026 at 10:05 AM IST

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ग्वालियर: साइबर ठगों को लेकर जागरूकता के लिए तमाम प्रयास, घटनाओं की जानकारी प्रसारित होने के बावजूद लोग ऑनलाइन ठगों का शिकार बन रहे हैं. ग्वालियर में भी साइबर झांसेबाजों ने एक युवा ठेकेदार को लंदन की युवती बनकर ठग लिया. उसे 95 हज़ार पाउंड बदलवाने के नाम पर करीब सवा लाख रुपये की चपत लगा दी.

फेसबुक पर दोस्ती, व्हाट्सएप पर विदेशी महिला बन बातचीत
असल में मामला ग्वालियर के झांसी थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाले 28 साल के युवा ठेकेदार कमलकांत यादव की दोस्ती 24 अप्रैल को फेसबुक पर लूसी आर चार्ल्स नाम की महिला से हुई. फेसबुक प्रोफाइल इसी नाम से थी. पहले दोनों के बीच फेसबुक के जरिए बात हुई और फिर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट चैट शुरू हुई. युवती ने बाद में खुद की पहचान डॉ. पैट्रिशिया बतायी.

LONDON WOMAN FRAUDED CONTRACTOR
झांसी रोड थाना पुलिस ने किया केस दर्ज (ETV Bharat)

95000 पाउंड करेंसी एक्सचेंज पर दिया कमीशन का लालच
दोनों के बीच तीन दिन तक बातचीत चलती है. महिला ने ठेकेदार कमलकांत यादव को बताया कि, ''वह लंदन में रहती है और जल्द भारत घूमने आने वाली है. उसने बताया कि जल्द ही भारत आएगी तो साथ में 95 हजार पाउंड की रकम लेकर आएंगी, जिसे भारतीय करेंसी में बदलवाना चाहती है. इसके लिए उसमें से पीड़ित कमलकांत को कमीशन देने का भी झांसा दिया है.''

रजिस्ट्रेशन और क्लीयरेंस के नाम पर दिया झांसा
युवा ठेकेदार, युवती बनकर बात कर रहे ठगों के झांसे में आ गया. 27 अप्रैल को उसके पास एक अन्य महिला का कॉल आया जिसने खुद को मुंबई एयरपोर्ट का कस्टम अधिकारी बताया और कहा कि, मुंबई एयरपोर्ट से विदेशी मुद्रा को रिलीज करने से पहले इसकी रजिस्ट्रेशन और क्लीयरेंस फ़ीस जमा करनी पड़ेगी. जिसके लिए उसे 38,500 रुपये जमा करने होंगे.

3 बार में ट्रांसफर कराए करीब सवा लाख रुपये
कमलकांत यादव ठगों की इस बात के झांसे में आ गया. और उसने यह रकम ठगों द्वारा बताए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी. इसके बाद गलत बैंक खाते में ट्रांसफर होना बताकर दो अन्य ट्रांजेक्शन में 88,600 रुपए फिर से ट्रांसफर करा दिए. लेकिन जब उन्होंने चौथी बार फिर 70 हज़ार रुपये की डिमांड की तो उसे शक हुआ इसके बाद उसने अपनी फेसबुक फ्रेंड डॉ. पैट्रिशिया से संपर्क किया लेकिन उसने भी रुपये जमा करने की बात कही. इस पर पीड़ित का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ 1 लाख 23 हज़ार रुपये की ठगी हो गई है.

पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
पीड़ित कांट्रैक्टर ने इसके बाद साइबर हेल्पलाइन 1930 पर घटना की जानकारी दी. और उसकी शिकायत के आधार पर ई-एफआईआर दर्ज की गई. जो बाद में झांसी रोड थाने में ट्रांसफर कर दी गई है. थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव के मुताबिक़, ''ई-एफआईआर के आधार पर पीड़ित कमलकांत के साथ हुई ठगी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इसे साइबर सेल के साथ साझा किया गया है. मामले में पता लगाया जा रहा है कि, पैसा किन बैंक खातों में जमा कराया गया है.''

लोगों से जागरूक रहने की अपील
पुलिस का कहना है कि, लगातार लोगों को साइबर ठगों से सतर्क रहने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. टीवी पर विज्ञापन से लेकर शहर के चौराहों तक पर विज्ञापन अनाउंसमेंट के जरिए सतर्क रहने का संदेश दिया जा रहा है. बावजूद इसके लोग साइबर ठगों का शिकार बन रहे हैं. पुलिस तो लगातार इस दिशा में काम कर रही है लेकिन लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है, वे किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में ना आए खासकर जब उनसे रैंडमली रुपयों की मांग की जाती है.

Last Updated : May 11, 2026 at 10:05 AM IST

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