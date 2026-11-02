मोबाइल फोन में धमाका, धुएं के साथ उठीं आग की लपटें, देखिए घटना का लाइव वीडियो
आंखों का चेकअप कराने पहुंचे शख्स का फटा मोबाइल, पहले धुआं फिर लपटों में घिरा, स्टाफ की समझदारी से बड़ा हादसा टला. रिपोर्ट पीयूष श्रीवास्तव.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 7:22 PM IST
ग्वालियर: ग्वालियर में एक आई क्लीनिक में अपने परामर्श का इंतजार का रहे एक शख्स के मोबाइल में अचानक आग लग गई. घटना के बाद जैसे पूरे क्लीनिक में अफरातफरी का माहौल बन गया. ये पूरी घटना क्लीनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
इन दिनों मोबाइल फोन की बैटरी फटने उनमें आग लगने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं. इन हादसों में अक्सर मोबाइल के उपयोगकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. ऐसा ही एक हादसा ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में भी घटित हुआ है. जहां एक शख्स के मोबाइल में अचानक आग लग गई.
मोबाइल में अचानक निकला धुंआ, फिर ब्लास्ट के साथ आग लगी
ये घटना रविवार दोपहर की है जो थाटीपुर थाना क्षेत्र के दृष्टि आई क्लीनिक में घटी. एक शख्स अपनी आंखों के चेकअप के लिए क्लीनिक पर गया था. चूंकि कुछ मरीज पहले से वेटिंग में थे ऐसे में वह शख्स भी अपनी बारी का इंतज़ार क्लीनिक के वेटिंग एरिया में कर रहा था. इसी बीच वह शख्स बैठे बैठे अपने मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहा था. कुछ देर बाद उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया हुआ था जिसके बाद अचानक मोबाइल में से धुआं निकला और तेज़ी से ब्लास्ट हो कर उसमें आग लग गई.
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समय रहते आग बुझाई, हो सकता था बड़ा हादसा
गनीमत रही वह शख्स धुंआ देखते ही मोबाइल से अलग हो गया नहीं तो हादसा गंभीर हो सकता था. हालांकि, इस तरह अचानक मोबाइल में ब्लास्ट होने से वहां पास में बैठे अन्य मरीज व उनके परिजन भी दहशत में आ गए थे. आई क्लीनिक के डॉ. आशुतोष शर्मा के मुताबिक, "डॉक्टर पेसेंट पालिसी के चलते मरीज का नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब ये घटना हुई तो उनके स्टाफ ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए मोबाइल पर पानी डाल कर आग बुझाई और हादसा टल गया. क्योंकि आस पास काफी फर्नीचर थे ऐसे में यदि सोफा आग पकड़ लेता तो ज़्यादा नुकसान भी हो सकता था, साथ ही मरीज के साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी."