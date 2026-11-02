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मोबाइल फोन में धमाका, धुएं के साथ उठीं आग की लपटें, देखिए घटना का लाइव वीडियो

मोबाइल में अचानक निकला धुंआ, फिर ब्लास्ट के साथ लगी आग ( ETV Bharat )

ग्वालियर: ग्वालियर में एक आई क्लीनिक में अपने परामर्श का इंतजार का रहे एक शख्स के मोबाइल में अचानक आग लग गई. घटना के बाद जैसे पूरे क्लीनिक में अफरातफरी का माहौल बन गया. ये पूरी घटना क्लीनिक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

इन दिनों मोबाइल फोन की बैटरी फटने उनमें आग लगने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं. इन हादसों में अक्सर मोबाइल के उपयोगकर्ता गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. ऐसा ही एक हादसा ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में भी घटित हुआ है. जहां एक शख्स के मोबाइल में अचानक आग लग गई.