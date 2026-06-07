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तीन दशक बाद मध्य प्रदेश लौटेगी सोन चिरैया, राजस्थान से जागी उम्मीद

राजस्थान से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे सोन चिरैया के जोड़े, सोन चिरैया को लाने से पहले की तैयारियां जोरों पर, पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Extincted Son Chiraiya will be coming back soon
तीन दशक बाद मध्यप्रदेश लौटेगी 'सोन चिरैया' (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 2:18 PM IST

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Updated : June 7, 2026 at 3:16 PM IST

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ग्वालियर : भारत की शान 'सोन चिरैया' वर्षों पहले मध्यप्रदेश से विलुप्त हो चुकी है, इसके लिए बनाया गया सोन चिरैया अभ्यारण्य आज भी वीरान है. लेकिन तीन दशक बाद मध्य प्रदेश की धरती पर इस विशाल पक्षी की कराहल फिर सुनाई देने वाली है. एक बार फिर प्रदेश में खूबसूरत और अनोखी सोन चिरैया की बसाहट होने वाली है. खास बात ये है कि सोन चिरैया को फिर बसाने के लिए पड़ोसी राज्य राजस्थान से खास इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसे लेकर वन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है.

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एमपी में सोनचिरैया अतीत से भविष्य तक (Etv Bharat)

राजस्थान से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे सोन चिरैया के जोड़े

कभी ग्वालियर के घाटीगांव, तिघरा और शिवपुरी के करैरा के जंगलों में दिखाई देने वाली सोन चिरैया करीब 33 साल पहले मध्यप्रदेश की धरती पर आखिरी बार देखी गई थी. इसके बाद उसे विलुप्त मान लिया गया था. लेकिन जल्द ही सोनचिरैया को एक बार फिर चीतों की तरह मध्य प्रदेश की धरा पर वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है. वन विभाग ने एक प्रपोजल इसके लिए राज्य सरकार को भेजा है, जिसमें राजस्थान के सैम कांजेर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर से सोन चिरैया के कुछ जोड़े ग्वालियर लाने और उन्हें यहां बसाने की योजना बनाई गई है.

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इसलिए अनोखी है सोन चिरैया (Etv Bharat)

सोन चिरैया को लाने से पहले की तैयारी

ग्वालियर वन मंडल के सब डिविजनल ऑफिसर मनोज कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया, '' सोन चिरैया को पुनर्स्थापित करने के लिए एक प्रपोजल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भेजा गया है. क्योंकि मध्य प्रदेश में ग्वालियर अंचल में ही सोनचिरैया का पर्यावास रहा है इसलिए इस दिशा में पहले काम करने का प्रयास किया जा रहा है. सोनचिरैया ग्रासलैंड यानी घास के मैदान में रहने वाला पक्षी है, इसलिए ग्वालियर के सोनचिरैया अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले तिघरा और घाटीगांव के लगे क्षेत्रों में जिनमें देवखो, सुजवाया और पावटा क्षेत्र में सोन चिरियायंका आखिरी रहवास देखा गया था. इसलिए इन्हीं क्षेत्रों में बरई गांव पनिहार के आसपास पहले ग्रासलैंड विकसित किए जाएंगे, जिससे जब सोन चिरैया को लाया जाए तो आसानी से उन्हें यहां बसाने में मदद मिले.''

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राजस्थान से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे सोन चिरैया के जोड़े (MP FOREST DEPT)

सोन चिरैया को चंबल में बसाने की क्या चुनौतियां

सोन चिरैया को चंबल में बसाने से पहले वन विभाग के लिए तमाम चुनौतियां हैं. क्योंकि तीन दशक पहले यहां ये दुर्लभ पक्षी विलुप्त हो गया था लेकिन राजस्थान के सैम कांजेर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में इस पक्षी का कुनबा बढ़ रहा है. ऐसे में पहले वन विभाग के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट वहां जाकर स्टडी करेंगे कि, उन्हें किस तरह से संरक्षित किया जा रहा है. इनकी संख्या कैसे बढ़ रही है और किस तरह का वातावरण और माहौल उन्हें चाहिए, जिससे यहां आने पर समस्या ना हो. उसी तरह से यहां भी हेबिटेट विकसित करना पड़ेगा. उसके बाद ही उन्हें यहां लाया जाएगा.

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सोन चिरैया को लाने से पहले की तैयारी जोरों पर (Etv Bharat)

राजस्थान ही सबसे बेहतर विकल्प क्यों?

वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो वर्तमान में सबसे ज्यादा सोन चिरैया राजस्थान में हैं और लगातार संख्या बढ़ रही है. ऐसे में वहां के विशेषज्ञों ने उन्हें जिस तरह संरक्षित करने का तोड़ निकाला है, उससे मध्य प्रदेश को भी नई उम्मीद मिली है. पहले राजस्थान में इस पक्षी की संख्या करीब 6 हजार के आसपास थी लेकिन किसी संक्रमण की वजह से संख्या घटकर 125 रह गई थी लेकिन उस दिशा में राजस्थान के विशेषज्ञों ने सकारात्मक दिशा में काम किया और वहां दोबारा संख्या पहले से बढ़ गई. ऐसे में उसी तर्ज पर यहां भी काम करना होगा.

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राजस्थान के सैम कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में कत्रिम रूप से अंडों की देखभाल भी जारी (Etv Bharat)

किस रूप में ग्वालियर आएगी सोन चिरैया

अब सवाल आता है कि जब सोन चिरैया को लाने की कवायद शुरू हो चुकी है तो राजस्थान के कांजेर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर से ये पक्षी किस रूप में आएगा? अंडे लाए जाएंगे या सोन चिरैया? तो इसका जवाब भी एसडीओ मनोज कुमार ने दिया. उन्होंने बताया, '' राजस्थान से यहां अंडे लाने का फायदा नहीं होगा. इसलिए सोन चिरइया के चूजे और परिपक्व नर और मादा सोन चिरैया ही लाए जाएंगे. इसके बाद यहीं उनकी नेचुरल बीडिंग कराई जाएगी और सब ठीक रहा तो यहां भी चीतों की तरह सोन चिरैया की आबादी बढ़ने लगेगी. क्योंकि अंडे लाने पर उनके सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा नहीं होती.''

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घाटीगांव में फिर बसाई जाएगी सोन चिरैया (Etv Bharat)

किस तरह का वातावरण सोन चिरैया के लिए जरूरी?

सोन चिरैया के लिए उसके आसपास का माहौल और वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये ग्रास रूटेड यानी घास में रहने वाला पक्षी है. और दो से ढाई फीट की घास में ही रहता है. चूंकि हर क्षेत्र के वातावरण के अनुसार वहां की घास भी अलग होती है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर सोनचिरैया अभ्यारण्य में पायी जाने वाली घास भी इनके लिए उपयुक्त होती है. मूल रूप से इस क्षेत्र में लंबी घास गुनेर, सेन, गरु, फुलेरा, सेंवा, फ़सला, चिकोरा और लंपा घास पाई जाती हैस जो सोन चिरैया के लिए उपयुक्त घास है. घास के अलावा यह पक्षी शांत और कम आबादी वाले इलाकों में रहना पसंद करता है.

देश में सोन चिरैया की कितनी आबादी

बात अगर देश में सोन चिरैया की आबादी की करें, तो ये पक्षी पहले ही अति दुर्लभ प्रजातियों में शुमार है. क्योंकि, देश में इनकी संख्या लगभग 150 के आसपास ही है. सबसे ज्यादा सोन चिरैया राजस्थान में हैं, जहां इनकी संख्या लगभग 135 है, क्योंकि राजस्थान के सैम कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर में कत्रिम रूप से अंडों की देखभाल कर उन्हें दुनिया में लाने पर काम किया जा रहा है. हाल ही में मार्च के महीने में सोन चिरैया के दो नए चूजे अंडों से बाहर आए हैं जो इस केंद्र में 70वां सफल जन्म था. राजस्थान के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में भी इनकी संख्या इक्का दुक्का ही है. मध्य प्रदेश से प्राय विलुप्त हो चुकी हैं.

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कब तक शुरू होगा प्रोजेक्ट पर काम

इन सारी बातों के बाद सवाल आता है कि इस प्रोजेक्ट पर काम कब से शुरू होने जा रहा है? तो आपको बता दें कि वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सोने चिरैया के पुनर्वास के लिए एक प्रपोजल पहले ही भेजा जा चुका है और अब बारिश के मौसम के बाद इस पर काम शुरू होगा, क्योंकि पहले चरण में सबसे पहले सोन चिरैया के पर्यावास के लिए उपयुक्त ग्रासलैंड तैयार करना है. ऐसे में बारिश का मौसम प्राकृतिक रूप से घास को बड़ा करने का काम करता है. यह कार्य पूर्ण होने के बाद लगभग एक साल का समय सोन चिरैया को मध्य प्रदेश की धरती पर आने में लग सकता है.

Last Updated : June 7, 2026 at 3:16 PM IST

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