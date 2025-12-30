ETV Bharat / state

कड़ाके की ठंड में NH 719 में संतों का जमावड़ा, खबर सुन तुरंत पहुंचे कांग्रेस विधायक

ग्वालियर के नेशनल हाईवे 719 के चौड़ीकरण के लिए इकट्ठा हुआ संत समाज, 'नो रोड,नो टोल' आंदोलन, समर्थन देने पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे.

GWALIOR NATIONAL HIGHWAY PROTEST
कड़ाके की ठंड में NH 719 में संत समाज का आंदोलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 1:36 PM IST

4 Min Read
ग्वालियर: इटावा-ग्वालियर नेशनल हाइवे 719 पर इन दिनों संतों का 'नो टोल, नो रोड' आंदोलन चल रहा है. अब इस आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है. मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सोमवार को ग्वालियर स्थित बरेठा टोल प्लाजा पहुंचे. जहां आंदोलन पर बैठे संतों का समर्थन किया.

घोषणा के बावजूद नहीं हुआ हाईवे का चौड़ीकरण

असल में ग्वालियर इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार बड़ी दुर्घटनाओं और इन हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है. वजह है कि ये हाइवे राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद आज भी टू लेन है. जबकि यहां से हर दिन 20-25 हजार वाहन गुजरते हैं. जिनमें भारी वाहन भी शामिल होते हैं. यही वजह है की यहां आए दिन लोग अपनी जान गंवा देते हैं. इस टू लेन नेशनल हाइवे को फोर लेन बनाने की मांग कई बार उठ चुकी थी. तमाम नेता मंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक इसके विस्तार और फोर लेन बनाने की घोषणा कर चुके हैं. बावजूद अभी तक हाइवे का चौड़ीकरण नहीं हुआ.

हेमंत कटारे का बयान (ETV Bharat)

सिक्स लेन के लिए टोल पर संतों का धरना

लगातार इस तरह की अनदेखी पर कई बार विरोध और आंदोलन हुए, लेकिन हर बार कोरे आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करा दिए गए. लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव के चलते अब इस हाइवे को सिक्स लेन किए जाने की मांग पहले भी भिंड के संत समाज द्वारा की गई थी. इसके लिए आंदोलन भी हुआ, लेकिन बाद में आश्वासन देकर धरना खत्म करा दिया गया था. लगभग साल भर गुजरने के बाद हाइवे के चौड़ीकरण की चर्चा नहीं हुई, तो एक बार फिर आक्रोशित संत समाज सड़कों पर उतर आया है.

ग्वालियर की सीमा पर बने बरेठा टोल प्लाजा पर संत समाज ने टोल फ्री कराने एक दिवसीय धरना दिया. जिनकी मांग थी कि हाइवे 719 को सिक्स लेन बनाया जाये, नहीं तो ऐसी सड़क का टोल ना वसूला जाए.

Congress MLA Hemant Katare
नेशनल हाइवे पहुंचे कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे (ETV Bharat)

'शर्म की बात है संत धरना दे रहे, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं'

संतों के इस धरने का पूर्ण समर्थन देने कांग्रेस विधायक और मध्य प्रदेश विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी पहुंचे. हेमंत कटारे ने कहा कि, "इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों को इस हाइवे के लिए संघर्ष करना चाहिए. इस हाइवे पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, कई घरों के चिराग बुझ गए. लोगों ने इस हाइवे को मौत का हाइवे का नाम दे दिया है. बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज हमारे संतों को इसके लिए धरना और भूख हड़ताल करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नही रेंग रही"

'विधानसभा में भी उठाया मुद्दा, सरकार जवाब तक नहीं देना चाहती'

उन्होंने कहा कि "कई बार घोषणाओं के बाद भी आज तक इस हाइवे के चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया जा सका. हमें बड़ी शर्म महसूस होती जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, उस काम के लिए हमारे संतों को आंदोलन करना पड़ रहा है." उपनेता प्रतिपक्ष ने बताया कि, "उनके द्वारा इस हाइवे के चौड़ीकरण के मामले विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन सरकार किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती. हम सदैव संतों के साथ खड़े हैं, जब भी आवश्यकता पड़ेगी. वह इस आंदोलन में संतों के साथ खड़े होकर इस हाइवे का चौड़ीकरण करवाकर ही रहेंगे"

