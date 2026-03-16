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मौत का हाईवे-719' पर उमड़ा जन आक्रोश, संतों का नो रोड नो टोल आंदोलन

ग्वालियर इटावा नेशनल हाइवे 719 पर संतों का प्रदर्शन, सड़क चौड़ीकरण को लेकर आंदोलन, कांग्रेस नेता भी पहुंचे.

GWALIOR NH 719 PROTEST
मौत का हाईवे-719' पर उमड़ा जन आक्रोश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:22 PM IST

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Updated : March 16, 2026 at 8:35 PM IST

7 Min Read
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रिपोर्ट: पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में सबसे ज्वलंत मुद्दा बन चुका नेशनल हाईवे-719 अब मौत के हाईवे के रूप में पहचान बना चुका है. हर साल यहां 250 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं. बावजूद इसके हाईवे चौड़ीकरण की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारें सिर्फ घोषणाएं और आश्वासन दे रही है. जिसका असर अब जन आक्रोश के रूप में देखने को मिल रहा है. ऊपर से मध्य प्रदेश के ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के इटावा को जोड़ने वाले जिस हाईवे-719 पर जानलेवा हादसे हो रहे हैं, वहां सड़क चौड़ीकरण को तो शासन तैयार नहीं है, लेकिन जो टोल इस साल समाप्त हो जाना चाहिए था, उसे 2 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है.

ग्वालियर नेशनल हाइवे पर प्रदर्शन (ETV Bharat)

ये कदम अब भिंड की जनता को गंवारा नहीं है, यही वजह है की, संत समाज ने भी इस जनसमस्या में भागीदारी करते हुए आंदोलन शुरू किया है कि, जब तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं होता, तब तक इस हाइवे पर बने बरेठा टोल प्लाजा पर कोई टोल वसूली नहीं करने दी जाएगी.

बरेठा टोल प्लाजा पर नेता विधायकों का हुजूम

नो रोड नो टोल आंदोलन का अगाज करते हुए संत समाज के आह्वान पर सोमवार को भिंड के मालनपुर से लगे ग्वालियर के बरैठा टोल प्लाजा पर हजारों की संख्या में भिंड और ग्वालियर से आए लोग इकट्ठा हुए. इस दौरान संत समाज और आमजन के साथ राजनीतिक दलों के नेता जिनमें कांग्रेस से अटेर विधायक हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह, मेवाराम जाटव के साथ-साथ कांग्रेसी नेता और पदाधिकारी मौजूद थे. वहीं भिंड के पूर्व विधायक संजीव सिंह संजू, रक्षपाल सिंह समेत कई अन्य नेता भी थे. आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी संतों से मिलने पहुंचे थे.

Narendra Singh Tomar met protesters
ग्वालियर नेशनल हाइवे पर लगा जाम (ETV Bharat)

सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर आंदोलन

प्रदर्शनकारी और आंदोलनकारियों की मांग है की, एनएच 719 कम से कम फोरलेन बने, क्योंकि इस हाइवे पर हर दिन किसी ना किसी की मौत सड़क हादसे में होती है. हजारों लोग हर साल घायल होते हैं, लेकिन कई बार मांग के बावजूद इसका निर्माण शुरू नहीं हो सका. अब तो स्थिति ये है की, जिस कंपनी द्वारा इस हाइवे पर टोल वसूली की जा रही है, उसका अनुबंध इस साल समाप्त होना था, लेकिन कंपनी ने कोरोना काल में कम वसूली का हवाला दे कर एक्सटेंशन मांगा और शासन ने 2 साल की अवधि बढ़ा दी. जिसकी वजह से सीधे तौर पर हाईवे निर्माण का काम दो साल के लिए डिले हो गया है.

No Toll Protest NH 719 Gwalior
नेशनल हाइवे को बताया मौत का हाइवे (ETV Bharat)

पूर्व विधायक बोले- जब तक चौड़ीकरण नहीं, टोल वसूली नहीं करने देंगे

ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाह ने कहा कि, "ये आंदोलन सड़क चौड़ीकरण के लिए है और ये मांग है की, जब तक सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू नहीं होता या उस पर कार्रवाई का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक ये टोल फ्री रखा जाएगा. इस पर कोई वसूली नहीं होने दी जाएगी. इस हाईवे पर लगातार हादसे हो रहे हैं. जिनमे किसी ना किसी परिवार के सदस्य असामयिक मृत्यु का शिकार जो रहे हैं. हर दिन इस पर 20 से 25 हजार वाहन निकलते हैं, लेकिन जनता का दर्द सरकार के कानों तक नहीं पहुंचा, उन्हें चेताने के लिए हो इतनी भरी संख्या में लोग यहां इकट्ठा हुए हैं. साथ ही कहा कि जब तक सुनवाई नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन यहीं डटकर जारी रहेगा और टोल वसूली नहीं करने देंगे."

Gwalior NH 719 Protest
साधु-संतों का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)

हेमंत कटारे बोले- जनता के साथ संतों से झूठ बोलती सरकार

मध्य प्रदेश विधानसभा से हाल ही में उपनेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे चुके अटेर से कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने पहुंचे. उन्होंने इस दौरान गृह मंत्रालय और एमपीआरडीसी के अधिकारियों से भी हाइवे चौड़ीकरण के संबंध में जानकारी मांगी. वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि, "शुरू से ही इस आंदोलन का मकसद और मांग है की, एनएच 719 को सिक्स लेन में तब्दील कर निर्माण शुरू किया जाए, लेकिन पूर्व में भी इस हाईवे को लेकर धरने प्रदर्शन हुए हर बार सिर्फ आश्वासन दिए गए, लेकिन उन आश्वासन पर काम कभी शुरू नहीं हुआ. ये सरकार जनता के साथ संत महात्माओं के साथ भी जूठ बोल रही है.

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे का बयान (ETV Bharat)

टोल संचालन अवधि बढ़ाने का भी विरोध

कटारे ने आरोप लगाया की बरेठा टोल पर अवैध वसूली की जा रही है, इस टोल की अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन भाजपा और अधिकारियों की सांठ-गांठ से इस टोल को दो साल का एक्सटेंशन दे दिया गया. जिसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी हाईवे पर एक तरफ लोगों के परिजनों की मौतें हो रही है और दूसरी और उनसे टोल टैक्स की वसूली की जा रही है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं लगता.

Gwalior Etawah National Highway
सड़क चौड़ीकरण की मांग करते संत (ETV Bharat)

'सिर्फ़ घोषणाए हुई, मौत का आंकड़ा कम नहीं हुआ'

पूर्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भी इस हाईवे को सिक्सलेन बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. जिस पर हेमंत कटारे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि, " नितिन गडकरी के साथ ना जाने कितने जनप्रीतिनिधियों ने फोटो खिंचा ली, जाने कितनी घोषणाएं हो गई. पहले शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की फिर नितिन गडकरी ने घोषणा कर दी, लेकि सिर्फ घोषणाओं से क्या हो रहा है. ना सड़क का निर्माण शुरू हुआ ना इस सड़क पर मौत का आंकड़ा कम हुआ, तो घोषणा का क्या आचार डाले, जब तक निर्माण शुरू नहीं होता." उन्होंने कहा की टोल वसूली इस रोड पर तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए.

संतों से मिले विधानसभा अध्यक्ष, दिया आश्वासन

धरना प्रदर्शन के दौरान मालनपुर की ओर से ग्वालियर जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी टोल से गुजरते समय संतों के पास पहुंचे. उन्हें जल्द से जल्द कारवाई कराने का आश्वासन दिया. वहीं मीडिया से चर्चा में कहा की, वे यहां से गुजर रहे थे, ऐसे में संतों के पास जाना उनका फर्ज था, जिसके तहत वे पहुंचे. जहां तक सड़क का सवाल है, उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है सड़क भी जल्द बनेगी.

Gwalior NH 719 Protest
टोल लेन में लगे कैमरे तोड़े (ETV Bharat)

टोल लेन में लगे कैमरे तोड़े, हंगामा किया

टोल कटने की बात जब उसने मौके पर मौजूद युवा नेताओं को बताई तो वे गुस्से में आ गये और सबसे पहले तो टोल ऑफिस में मैनेजर से बात की और इस धोखेबाजा को तुरंत बंद करने के लिए कहा, लेकिन जब ऐसा ना हो सका तो गुस्साए बीएसपी के युवा नेता रक्षपाल सिंह और प्रदर्शनकारियों ने टोल लेन में लगे कैमरे और अन्य इक्विपमेंट की तोड़फोड़ कर दी, ऐसा करते ही मौके पर हंगामा कट गया.

Last Updated : March 16, 2026 at 8:35 PM IST

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