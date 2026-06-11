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ग्वालियर में EOW का छापा, जमीन नामांतरण के लिए रीडर ने मांगी थी 50 हजार की रिश्वत

ग्वालियर शहर के घासमंडी क्षेत्र में रहने वाले जितेन्द्र पांडे अपने प्लॉट का नामांतरण कराने के लिए पिछले 1 साल से कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे थे लेकिन बिना लेनदेन के अधिकारी नामांतरण करने को तैयार नहीं थे, आवेदन के बाद भी कई बार नामांतरण की फाइल निरस्त कर दी गई थी. इन हालातों से पीड़ित जमीन मालिक त्रस्त हो गया था.

ग्वालियर: कलेक्ट्रेट कार्यालय में ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया. रेड करने पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम ने गौसपुरा तहसीलदार के रीडर अनिल कुलवाडिया को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है. आरोपी रीडर ये घूस एक जमीन नामांतरण के बदले में ले रहा था.

जमीन नामांतरण के लिए रीडर ने मांगी थी 50 हजार की रिश्वत (ETV Bharat)

रुपये ना देने पर बार बार निरस्त की जा रही थी फाइल

फरियादी जितेन्द्र पांडेय ने बताया, "जुलाई 2025 से रानीपुरा में स्थित उनके प्लॉट की नामंतरण की फाइल चल रही है, जिसको तहसीलदार कार्यालय से पहले निरस्त किया गया क्योंकि नामांतरण के लिए रुपये मांगे जा रहे थे. दोबारा फिर पैसे मांगे, जब दोबारा नामांतरण के लिए फाइल लगाई तो बताया कि वह कहीं खो गई. तीसरी बार फाइल लगाई तो रीडर ने 40 हजार रुपए की डिमांड रखी. इस तरह रिश्वत की मांग कर जब ज्यादा परेशान किया तो ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी."

प्लॉट के नामांतरण के लिए साल भर से परेशान था युवक (ETV Bharat)

20 हजार लेते ही घूसखोर रीडर को पकड़ा

फरियादी के मुताबिक नामांतरण के एवज में तहसीलदार के रीडर ने 50 हजार रुपए की फरियादी से डिमांड की थी, बाद में 40 हजार रुपए में सौदा तय हुआ. इसकी जानकारी भी फरियादी जितेंद्र पांडे ने ईओडब्ल्यू में दी. जिसके बाद प्लानिंग के अनुसार दोपहर में जितेन्द्र पांडे ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार के रीडर अनिल कुलवाडिया को 20 हजार रुपए दिए, उसी समय टीम ने रीडर को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ लिया और जब रिश्वत के रुपयों के साथ उसके हाथ केमिकल से धुलाए तो केमिकल का रंग गुलाबी हो गया.

20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रीडर गिरफ्तार (ETV Bharat)

'भूखंड के नामांतरण के लिए मांगी थी रिश्वत'

इस मामले की जानकारी देते हुए ईओडब्ल्यू डीएसपी शैलेंद्र सिंह कुशवाह का कहना है, "जितेन्द्र कुमार पांडेय के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, ईओडब्ल्यू ग्वालियर को एक आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमे उनके भूखंड का नामांतरण के लिए तहसीलदार गौशपुरा ग्वालियर के रीडर अनिल कुलवाड़िया के द्वारा ₹40,000 की रिश्वत की मांग की गई थी.

इस संबंध में निरीक्षक मदन मोहन मालवीय द्वारा तस्दीक की गई, और रिकॉर्डिंग कराई गई तो उसमें रिश्वत की डिमांड स्पष्ट पाई जाने के कारण आरोपी रीडर को ₹20 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में मौके पर गौसपुरा तहसीलदार को भी बुलाया गया जिनसे पूछताछ की गई."