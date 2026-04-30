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इंजीनियर का देसी जुगाड़ वाला दिमाग, 1500 रुपए में तैयार कर दिया सन फ्री स्कूटर

जुगाड़ बहुत काम की चीज है, यह अभाव में कई फायदे दिलाती है,ग्वालियर के एक इंजीनियर ने धूप से बचने स्कूटर पर किया देसी जुगाड़.

GWALIOR ENGINEER DESI JUGAAD
1500 रुपए में तैयार कर दिया सन फ्री स्कूटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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ग्वालियर: भारत जुगाड़ में अव्वल है, अगर ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगा. यहां के लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतें, सहूलियतें जुगाड़ से ही पूरी कर लेते हैं. ऐसे में जब तापमान में गर्मी 43 डिग्री पार जा रही है और लोग चिलचिलाती धूप से जल रहे हैं, तब सड़क पर चलता पंकज का ई-स्कूटर सबका ध्यान खींच लेता है. उन्होंने एक सस्ती जुगाड़ से अपने स्कूटर को 'सन फ्री' बना दिया.

गर्मी से बेहाल इंजीनियर का अनोखा जुगाड़

मूल रूप से मुरैना के रहने वाले पंकज नरवरिया पेशे से एक इंजीनियर हैं और ग्वालियर में काम करते हैं. वे हर दिन ग्वालियर की अलग-अलग साइट्स पर विजिट करने जाते हैं, लेकिन तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप ने पंकज को भी परेशान करना शुरू कर दिया. ईटीवी भारत से बातचीत में पंकज ने बताया की, "जब बाहर 43 डिग्री का टेंपरेचर हो रहा है, तब धूप से और ज्यादा परेशानी होने लगती है. ऐसे में धूप से बचाव के लिए उन्होंने अनोखा जुगाड़ तैयार किया."

ग्वालियर इंजीनियर का देसी जुगाड़ (ETV Bharat)

साधारण चीजों ने स्कूटर के लिए बनायी 'छत'

पंकज एक इंजीनियर हैं और भारत में इंजीनियर जुगाड़ में माहिर होते हैं. उनके दिमाग में स्कूटर पर एक कैनोपी लगाने का आइडिया आया. जिससे धूप से बचाव भी होगा और सूरज की सीधी रोशनी सिर पर भी नहीं लगेगी. इस जुगाड़ के लिए पंकज ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने बाजार से साधारण सी चीजें खरीदी और एक दोस्त की मदद से कैनोपी असेंबल और फिट कर ली.

Cheap innovation beat heat
पंकज ने स्कूटर पर लगाया कैनोपी (ETV Bharat)

डेढ़ हजार के खर्च में गर्मी से बचाव

इंजीनियर पंकज ने बताया कि, "इस कैनोपी को तैयार करने के लिए उन्होंने पीवीसी के पाइप, एल्बो और नट्स का इस्तेमाल किया. छत बनाने के लिए चादर और वाटरप्रूफ शीट का इस्तेमाल किया, जो ई रिक्शा में उपयोग की जाती है. इसे उन्होंने क्रॉस रूफ स्टाइल में डिजाइन किया, जिसके लिए पीवीसी पाइप छोटे टुकड़े आपस में पीवीसी एल्बो के साथ जोड़ा, इसके बाद नट्स की मदद से उसे स्कूटर के हेडलाइट के पास बॉडी से जोड़ दिया.

Gwalior Engineer Pankaj Desi Jugaad
धूप से बचाव के लिए पंकज का देसी जुगाड़ (ETV Bharat)

ऊपर से वाटरप्रूफ शीट लगा दी और उसके अंदर एक चादर फिट कर दिया. जहां तेज धूप से शीट बचाव करती है और चादर छत की गर्मी को कम करने का काम करती है. ये पूरा जुगाड़ बनाने में उनका महज 1500 रुपए का खर्चा आया.

लोगों का मिल रहा अटेंशन, हर कोई रोक कर करता है तारीफ

पंकज कहते हैं कि यह एक कारगर तरीका है, जिससे तपती धूप से बचा जा सकता है और कोई भी आसानी से इसे बना सकता है. उन्होंने भी इसका रेफरेंस एक वीडियो से लिया था, लेकिन वे इस बात से भी इनकार नहीं करते कि, जब वे अपनी सनफ्री रूफ वाली स्कूटी पर निकलते हैं, तो बहुत से लोग उनका स्कूटर देख कर उन्हें रोक लेते हैं और इस जुगाड़ की तारीफ करते हैं.

Pankaj install Canopy on Scooter
गर्मी से बेहाल इंजीनियर का अनोखा जुगाड़ (ETV Bharat)

कई लोग तो उनसे अपने लिए भी यही जुगाड़ बनाने का ऑफर भी दे चुके हैं." ऐसे में कहा जा सकता है कि, एक इंजीनियर का देसी जुगाड़ आज कल हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.

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